ईरान ने इजराइली जासूस को दी फांसी; मोसाद का था सबसे भरोसेमंद एजेंट!

Iran News Today: इजराइल बीते कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट कई देशों में हमले किए हैं. जिसमें कई बेगुनाहों की मौत हो गई है. इजराइल अपने जंगी अभियानों को कामयाब बनाने के लिए खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद लेता रहा है. एक्सपर्ट की मानें तो इजराइल ने अपने खुफिया इनपुट की बदौलत बीते 13 मई को तेहरान में हमले कर ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडरों, अधिकारियों और परमाणु साइंटिस्टों की हत्या कर दी थी.

ईरान ने इजराइल की इस तरह की साजिशों को रोकने के लिए लगातार उसके खुफिया तंत्र पर कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में ईरान सोमवार (29 सितंबर) को इजराइल के लिए जासूसी के आरोप गिरफ्तार एक शख्स को फांसी देने का ऐलान किया है. फिलहाल तेहरान कथित जासूस को फांसी दे दी. तेहरान की यह कार्रवाई कई मायनों में अहम मानी जा रही है.

इजराइली जासूस की फांसी छुपाई?

ईरान ने मृतक जासूस की पहचान बहमन चूबियास्ल के रूप में की है. इसकी जानकारी अधिकारियों की तरफ से तुरंत न ईरानी मीडिया से शेयर की गई और न ही मौत की सजा पर नजर रखने वाले एक्टिविस्ट्स तक पहुंचने दी गई. यह फांसी ऐसे समय में हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने इस हफ्ते ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. इससे पहले यूरोपीय संघ ने ईरान पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान ने चूबियास्ल पर आरोप लगाया कि उसने इजराइल के जासूसी एजेंसी मोसाद के अधिकारियों के साथ बैठक की. इतना ही नहीं मोसाद के अधिकारियों ने उसे अपना सबसे भरोसेमंद जासूस बताया. ईरान की ऑफिशियल ज्यूडिशियरी न्यूज एजेंसी मिज़ान के मुताबिक, "चूबियास्ल संवेदनशील दूरसंचार परियोजनाओं पर काम करता था और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के रास्तों की रिपोर्ट तैयार करता था."

इजराइली हमलों में मारे गए हजारों लोग

बता दें, ईरान ने जून में इजराइली हमलों के बाद अब तक जासूसी के आरोप में नौ लोगों को फांसी दी जा चुकी है. मई में इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिनमें लगभग 1,100 लोग मारे गए थे. मरने वालों में कई सैन्य कमांडर भी शामिल थे. इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसमें यहूदी फौज के कई बड़े ठिकाने और मोसाद के हेडक्वर्टर को नुकसान पहुंचा.

इस महीने की शुरुआत में ईरान ने बाबक शाहबाजी को भी फांसी दी थी, जिस पर आरोप था कि वह इजरायल के लिए जासूस था. यूएस-इजराइली प्रो एक्टिविस्ट का दावा है कि शाहबाजी को गलत साजिश में फंसाया गया और उसे झूठे आरोपों को मानने पर मजबूर किया गया था. हालांकि, उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को चिट्टी लिखी थी, जिसमें उनसे कीव के लिए लड़ने की पेशकश की थी.

ईरान में बढ़ी फांसी की संख्या

ओस्लो स्थित संगठन Iran Human Rights और वॉशिंगटन आधारित Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran ने दावा किया है कि साल 2025में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है. हालांकि, असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है क्योंकि ईरान हर फांसी की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता. दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के जानकारों की मानें तो पश्चिमी देश का रूख हमेशा से मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड रहा है.

ग़ज़ा और दूसरे अरब देशों में अमेरिकी इजराइली कत्लेआम पर चुप रहने वाला संयुक्त राष्ट्र (UN) के रुख पर भी सवाल खड़े होते हैं. UN के स्वतंत्र मानवाधिकार एक्सपर्ट ने भी ईरान के जरिये दी गई फांसी की आलोचना की. उन्होंने कहा, "ईरान में फांसी की इतनी बड़ी संख्या हैरान करने वाली है और यह जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है. हाल के हफ्तों में औसतन नौ से ज्यादा लोगों को हर रोज फांसी दी जा रही है."

यह भी पढ़ें: बांसवाड़ा: मुस्लिम लड़के का गरबा पंडाल में घुसने पर बवाल, VHP ने लगा दिया ये इल्जाम