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ईरान में नेतन्याहू की चाल फिर बेनकाब; तेहरान ने दो इजरायली जासूसों को दी फांसी

Iran Executes Israeli Spy: ईरान 28 फरवरी 2026 जैसी घटना को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है, जब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट पर अमेरिका-इजरायल ने तेहरान में सटीक हमले कर सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई समेत कई टॉप कमांडर को मार दिया था. इसके बाद तेहरान ने सख्त कदम उठाते हुए इजरायल जासूसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इसी कड़ी में सोमवार को दो लोगों को फांसी दे दी है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:42 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Iran News: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भले ही जंग थम गई हो, लेकिन नेतन्याहू सरकार पर आरोप है कि वह ईरान में अपने जासूसों को लगातार सक्रिय रखकर बड़ी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है. इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसियों और उनके सदस्यों पर लगाम लगाने के लिए तेहरान ने हालिया दिनों कई महत्वपूर्ण कदम उठाए है. 

ईरान, जो लगातार बाहरी दखल और विशेष रूप से इजरायल की अवैध सरगर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, ने एक बार फिर अपने देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कड़ा कदम उठाया है. ईरानी प्रशासन का कहना है कि वह किसी भी तरह की जासूसी या बाहरी दखलअंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा. इसी कड़ी में ईरान ने सोमवार (20 अप्रैल) को इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के दो सदस्यों को कड़ी सजा दी.

ईरान की न्याय व्यवस्था ने सोमवार को मोसाद के कथित दो लोगों को मौत की सजा दे दी. इन दोनों पर आरोप था कि वे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे. ईरान की न्यायिक संस्था की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, मृतकों के नाम मोहम्मद मासूम शाही और हमीद वलीदी बताए गए हैं. यह कार्रवाई तड़के सुबह के समय की गई.

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आरोपों के मुताबिक, दोनों शख्स इजरायल की खुफिया एजेंसी से जुड़े नेटवर्क के साथ काम कर रहे थे और उन्हें दुश्मन ग्रुप के साथ सहयोग और इस्लाम के खिलाफ सरगर्मियों में शामिल पाया गया है. ईरान में इस तरह के अपराधों को बेहद संगीन माना जाता है और इनके लिए कठोर सजा का प्रावधान है. 

न्यायिक बयान में यह भी कहा गया कि इन लोगों पर बगवात करने और बाहरी ताकतों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप में दोषी पाए गए हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन दोनों को कब गिरफ्तार किया गया था. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान और उसके विरोधी देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और हाल ही में एक नाजुक युद्धविराम लागू किया गया है. रिपोर्टों के अनुसार, जंग शुरू होने के बाद से ईरान में कई ऐसे मामलों में फांसी दी गई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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