Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3072694
Zee SalaamMuslim Worldईरान में इंटरनेट मत..., रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के हक में दुनिया से लगाई गुहार

'ईरान में इंटरनेट मत...', रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के हक में दुनिया से लगाई गुहार

Reza Pahlavi on Iran Protest: ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर्स और टेक कंपनियों से अपील की है. उन्होंने सेंसरशिप खत्म करने की मांग की और कहा कि ईरानियों को डिजिटल रूप से जुड़े रहने की इजाजत दी जानी चाहिए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:38 AM IST

Trending Photos

'ईरान में इंटरनेट मत...', रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के हक में दुनिया से लगाई गुहार

Iran News: ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर CIA और मोसाद के एजेंटों ने गोलीबारी की, जिससे प्रदर्शन हिंसक हो गए. इस हिंसा के कारण सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और कॉलिंग सेवाओं पर बैन लगा दिया है. इस बीच निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कम्युनिकेशन के क्षेत्र के एक्सपर्ट्स से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की अपील की ताकि दुनिया प्रदर्शनकारियों से संपर्क स्थापित कर सके.

पिछले दो हफ्तों से ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इन विरोध प्रदर्शनों में देश से बाहर रह रहे ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी एक मुखर समर्थक के तौर पर सामने आए हैं, जिन्होंने इसे इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ़ देशव्यापी आंदोलन बताया है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तुलना फ़ारसी पौराणिक कथाओं के एक पात्र कावेह से की. कावेह को ईरान में ज़ाहक के खिलाफ अपने प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, जो ईरानी पौराणिक कथाओं में बुराई का प्रतीक है. आधुनिक समय में कावेह का नाम कभी-कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है.

उन्होंने कहा, "मेरे देशवासियों, आप सभी को सलाम, जो कावेह की तरह जाहक के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं. यह शासन गंभीर दमन, हत्या और कम्युनिकेशन बंद करके आप में डर और आतंक पैदा करने की कोशिश कर रहा है और आपको आंदोलन और संघर्ष जारी रखने से निराश करना चाहता है. लेकिन जान लें कि आपकी दृढ़ता और लड़ाई के कारण, हजारों सैन्य और सुरक्षा बल काम पर नहीं गए हैं ताकि वे दमन में हिस्सा न लें."

Add Zee News as a Preferred Source

कम्युनिकेशन एक्सपर्ट से मांगी मदद
उन्होंने आगे कहा, "और इंटरनेट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए एक विशेष संदेश शासन के सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें ताकि हमारे देशवासियों का दुनिया से कनेक्शन फिर से स्थापित किया जा सके." इससे पहले दिन में CBS न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में कार्रवाई करने की अपील की, क्योंकि घातक कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उमड़ रहे हैं.

ट्रंप से मांगी थी मदद
पहलवी ने कहा, "हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है. यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ईरान में कम लोग मारे जाएं, वह है जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना, ताकि यह शासन आखिरकार गिर जाए और उन सभी समस्याओं का अंत हो जाए जिनका हम सामना कर रहे हैं."

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iran newsReza Pahlavi on Iran Protest

Trending news

muslim news
"मस्जिदों में सूअर का मांस न मिले तो नाम बदल देना"...BJP विधायक ने दी बड़ी धमकी
iran news
'ईरान में इंटरनेट मत..', रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के हक में दुनिया से लगाई गुहार
UP News
पुलिस ने गोंडा में दौलत खान का किया 'हाफ एनकाउंटर', जानें पूरा मामला
Pravin Togadia on Bangladesh
चावल, नमक और नदियों का पानी रोक दे भारत...बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बोले तोगड़िया
Bangladesh news
बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, दोषियों को दबोचने का अभियान शुरू
iran us conflict
ईरान में तख्तापलट के ख्वाब देख रहे US को बड़ा झटका, ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ
Waris Pathan Attacked Congress
कौन समझता है मुसलमानों को वोट बैंक? ओवैसी के बड़े नेता का करारा हमला
iran crisis
ईरान को AISPLB का खुला समर्थन; मौलाना यासुब ने अमेरिका-इजरायल को सुनाई खरी खरी!
Uttar Pradesh news
मोहब्बत की निशानी से हिंदू महासभा को दिक्कत, ताजमहल के उर्स से पहले काटा बवाल
iran crisis
ईरान में फंसे कश्मीरी छात्र, संपर्क कटने से मां-बाप बेचैन; JKSA ने लगाई PM से गुहार