Israel के 60 सालों के 5 बड़े झूट को ईरान ने पलभर में किया बेनकाब; आखिर कैसे?

आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने 60 साल से रेत के नीचे दबाकर रखा था. आज हम बात करेंगे इस्राएल की न्यूक्लियर जालसाज़ी की, उसके धोखे की उसके फ़रेब की! आज बात होगी इज़रायल के उस परमाणु फरेब की, जिसकी बुनियाद झूठ, चोरी और धोखे पर टिकी है. नेगेव के तपते रेगिस्तान में बना वो डिमोना प्लांट, जिसे दुनिया की आँखों में धूल झोंकने के लिए टेक्सटाइल फैक्ट्री कहा गया. लेकिन हकीकत में वो मौत की वो फैक्ट्री थी, जहाँ International law की धज्जियां उड़ाकर एटम बम तैयार किए गए. आज हम Israel के पाँच सबसे बड़े झूट को बेनक़ाब करेंगे.

Israel के इस झूठनामे का झूठ नम्बर एक है

झूठ नंबर 1: डिमोना सिर्फ एक कपड़ा मिल है

झूठ नंबर 2: हम परमाणु हथियारों की दौड़ में नहीं हैं

झूठ नंबर 3: हम सिर्फ सेल्फ-डिफेंस में हमला करते हैं

झूठ नंबर 4: हम Civilians को निशाना नहीं बनाते

झूठ नंबर 5: ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है

1948 में एक नया देश बना इज़रायल. चारों तरफ़ अरब के मुस्लिम देश. अंदर इन्सेक्योरिटी और ऊपर से वजूद की जद्दोजेहद. इसी माहौल में इज़रायल के पहले पीएम डेविड बेन गूरियन ने एक ऐसा फैसला लिया, जो उस वक्त भले ही दुनिया से छुपा था, लेकिन आगे चलकर पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदलने वाला था. यानी इज़रायल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीक्रेट प्लान की बुनियाद रखी.

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1948 के बाद से काम शुरू हो गया. साइंटिस्ट की टीम बनाई गई. रिसर्च के लिए नेटवर्क तैयार किया गया. लेकिन ये सब पर्दे के पीछे चल रहा था. एक तरफ दुनिया को दिखाया जा रहा था कि इज़रायल सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर एक ऐसी ताक़त तैयार करने की साज़िश हो रही थी, जो उसे नाक़ाबिले शिकस्त बना सके. आज तक इज़रायल की न्यूक्लियर पॉलिसी को न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी कहा जाता है यानी न इंकार न इक़रार. यही सोच आगे चलकर इज़रायल को उस मुकाम तक ले गई, जहां वो बिना कुछ कहे भी दुनिया की सबसे खतरनाक ताक़तों में गिना जाने लगा.

1950 आते आते इज़रायल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बेताब होने लगा. इज़रायल को अपने इस जुर्म के लिए एक क्राइम Partner की तलाश थी, जो उसे न्यूक्लियर टेक्नॉलजी दे सके, और वो साथी बना फ्रांस. 1956 के SWEZ क्राइसिस के बाद फ्रांस और इज़रायल के रिश्ते बेहद मज़बूत हो गए. दोनो के बीच एक सीक्रेट डील हुई. इस डील के तहत फ़्रांस ने ख़ुफ़िया तौर पर इजरायल को एक न्यूक्लियर रिएक्टर और प्लूटोनियम सेपरेशन प्लांट देने का वादा किया. ये समझौता इतना सीक्रेट था कि फ्रांस के कई मिनिस्टर तक को इसकी भनक नहीं थी.

अब बारी थी इस प्रोजेक्ट को काग़ज़ और फ़ाइलों से निकाल कर जमीन पर उतारने की. जगह चुनी गई. नेगेव का रेगिस्तान. शहर का नाम था डिमोना. वही डिमोना जिसे ईरान ने अपने हमलो का निशाना बनाया है. सवाल ये है कि दुनिया में हुई इतनी बड़ी पेशक़मदी दुनिया की नज़रों से दूर कैसे रही? ख़ासकर अमेरिका को इस साज़िश का पैता कैसे नहीं लग पाया? दरअसल, यहां इजरायल ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद झूठ बोला. इज़रायल ने बताया कि वो नेगेव के रेगिस्तान डिमोना में एक टेक्सटाइल फ़ैक्ट्री बना रहा है. यानी कपड़ा बनाने की फ़ैक्ट्री. सुपरपावर अमेरिका के अलावा इंटरनैशनल बिरादरी को लगा कि वहां कपड़े बन रहे हैं, जबकि हकीकत में इज़रायल ने इंटरनैशनल क़ानूनों को ताक़ पर रख न्यूक्लियर बम बनाने की बुनियाद डाल दी थी.

दुनिया को लग रहा था कि इजरायल के नेगेव के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच सिर्फ कपड़े बुने जा रहे हैं, लेकिन यहां इतनी बड़ी साज़िश का जाल बिछाया जा रहा था जिसकी क़ीमत आगे चलकर पूरी दुनिया को चुकानी थी. 1960 के आखिरी महीनों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पास कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी. अमेरिकी जासूस प्लेन U-2 ने डिमोना के ऊपर से उड़ान भरते हुए एक बड़े गुंबद जैसी इमारत को कैमरे में कैद किया. ये कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं थी, जैसा कि इजरायल दुनिया को बता रहा था. ये एक मॉर्डन न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिसे फ्रांस की मदद से खड़ा किया गया था. तब के अमेरिकी प्रेसीडेंट Dwight D. Eisen-hower की हुकूमत के आख़िरी दिनों में इस साजिश की भनक लग चुकी थी, लेकिन असली टकराव तब शुरू हुआ जब जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में अमेरिका की बागडोर संभाली.

कैनेडी न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ के सख्त खिलाफ थे. उन्हें डर था कि अगर इजरायल ने बम बना लिया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ा हो जाएगा. 1961 से 1963 के बीच कैनेडी और इजरायल के पीएम डेविड बेन गुरियन के बीच ख़तो किताबत का एक ऐसा सिलसिला चला जिसे आज भी कोल्ड वॉर के सीक्रेट दास्तावेज़ों में गिना जाता है. कैनेडी ने इजरायल पर भारी दबाव बनाया कि वो अपनी न्यूक्लियर साइट का इन्सपेक्शन करने दे. बेन-गुरियन ने इसे इजरायल की सावरनिटी पर हमला माना. लेकिन अमेरिका की नाराज़गी मोल लेना उनके लिए मुमकिन नहीं था. आख़िरकार इजरायल ने अमेरिकी साइंटिस्ट्स की एक टीम को आने की इजाजत दे दी, लेकिन उस इजाजत के पीछे एक बहुत बड़ा माइन्ड गेम छिपा था.

इजरायल ने इंस्पेक्शन टीम को चकमा देने के लिए अपनी पूरी खुफिया ताकत झोंक दी. जब अमेरिकी साइंटिस्ट डिमोना पहुंचे तो उन्हें वहां वो दिखाया गया जो इजरायल दिखाना चाहता था. इजरायली साइंटिस्टों और इंजीनियरों ने रातों-रात नकली दीवारें खड़ी कर दीं. जो दरवाजे असली न्यूक्लियर रिएक्टर और प्लूटोनियम सेपरेशन प्लांट की तरफ़ खुलते थे.. उन्हें सीमेंट और पेंट से इस तरह छुपा दिया गया कि वो दीवार का हिस्सा लगने लगे. यहाँ तक कि अमेरिकी टीम को एक नकली कंट्रोल रूम दिखाया गया, जो सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहा था. वहां मौजूद हर एक चीज़ एक साज़िश का हिस्सा थे, जबकि असली न्यूक्लियर एक्टिविटी उन दीवारों के पीछे, जमीन के कई फीट नीचे सीक्रेट तहखानों में चल रही थी.

इज़रायल के डिमोना का मुआयना करके लौटी अमेरिकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें कुछ भी डाऊट फुल नहीं मिला. लेकिन कैनेडी मुतमईन नहीं थे. मई 1963 में कैनेडी ने बेन-गुरियन के सक्सेसर लेवी एशकोल को एक बेहद सख़्त और पर्सनल लेटर लिखा. इस ख़त का मज़ूमन और लहजा इतना सख्त था कि इसे एक अल्टीमेटम माना गया. कैनेडी ने साफ कहा कि अगर इजरायल ने डिमोना के दरवाजे पूरी तरह नहीं खोले तो अमेरिका का सपोर्ट इजरायल के लिए खत्म हो जाएगा. अब Israel के पास करो या मरो की हालत थी. बेन गूरीयन को अपना मिशन Nuclear बंद होता दिखाई देने लगा, लेकिन फिर उसके 5 महीने बाद दुनिया का सबसे High Profile Political Assassination हुआ और Israel की बंद क़िस्मत का ताला खुल गया.



22 नवंबर 1963 की दोपहर अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी डलास की सड़कों पर roadshow कर रहे थे. वो ओपन कार में अपनी वाइफ़ के साथ बैठे हुए थे आगे पीछे security का सख़्त protocol लेकिन एक इमारत से घात लगा कर दो गोलियाँ चलीं और दूसरी गोली कैनेडी के सिर में लगी. कैनेडी का क़त्ल हुआ और Israel का Nuclear program बिना किसी रोकटोक के फिर से शुरू हुआ. प्रेसिडेंट जे एफ़ कैनेडी का सिर्फ़ क़त्ल नहीं हुआ था बल्कि सवाल, सियासत और साज़िश की एक गुत्थी ऐसी उलझाई गई थी कि अमेरिका जैसे मुल्क की ख़ुफ़िया ऐजेंसियां भी आज तक सुलझा नहीं पाईं . लेकिन हक़ीक़त छुपाए कहां छुपती है. दुनिया देख रही थी और समझ रही थी कि इज़रायल के न्यूक्लियर बम बनाने के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर अचानक रास्ते से हटा दिया गया.

कैनेडी के क़त्ल के बाद जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया. उसका नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड, लेकिन साजिश की परतें तब और उलझ गईं जब एक लाइव हियरिंग और पुलिस कस्टडी के दौरान ही ओसवाल्ड को भी सरेआम गोली मार दी गई. मारने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार वाला एक शख्स था. ओसवाल्ड की मौत के साथ ही कैनेडी क़त्ल के सबसे अहम सबूत और राज़ हमेशा-हमेशा के लिए दफ़्न हो गए.

एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आज भी दबी जुबान में ये दावा करते हैं कि क़त्ल की इस साज़िश के पीछे मोसाद का हाथ था, क्योंकि कैनेडी के हटते ही इजरायल पर से न्यूक्लियर इन्सपेक्शन का दबाव पूरी तरह खत्म हो गया. उनके बाद आए प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने इजरायल की तरफ़ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस दोस्ती ने डिमोना के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर पर्दा डाल दिया. सवाल यही उठता है कि ये महज़ इत्तेफाक़ नहीं हो सकता कि जिस प्रेसिडेंट ने इजरायल को सबसे ज़्यादा डराया, उसकी मौत के बाद इजरायल का न्यूक्लियर बम बनाने का ख़्वाब बिना किसी रोक-टोक के हक़ीक़त में कैसे बदल गया.

इस साज़िश की तस्दीक़ तब और पुख़्ता हो गई जब 1967 में अरब मुल्कों के साथ इजरायल की छह दिनों की जंग शुरू हुई. उस वक्त तक इजरायल दुनिया को यही बता रहा था कि वो सिर्फ रिसर्च कर रहा है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्टस का दावा है कि उस जंग के दौरान इजरायल के पास न सिर्फ टेक्नॉलजी थी, बल्कि कम से कम 2 न्यूक्लियर बम पूरी तरह तैयार थे. कहा जाता है कि इजरायल ने Samson ऑप्शन नाम की एक सीक्रेट प्लानिंग की थी, जिसके तहत अगर अरब फ़ौजे इजरायल के शहरों तक पहुँच जातीं. तो इजरायल न्यूक्लियर धमाका करने से भी पीछे नहीं हटता. कैनेडी की मौत और 1967 की उस जीत ने इजरायल को मिडिल ईस्ट की एक ऐसी नाक़ाबिले शिकस्त ताक़त बना दिया जिसके पास न्यूक्लियर पावर था.

आज भी डिमोना की वो इमारत खामोशी से अपनी मंज़िल की तरफ़ बढ़ रही है, लेकिन कैनेडी का क़त्ल और उन दो शुरुआती बमों का राज़ तारीख़ के तहख़ाने में ऐसे क़ैद हैं, जिसे दुनिया आज तक भाप नहीं पाई है.

1979 एक ऐसा साल था, जिसने इस पूरी कहानी को और भी Mysterious बना दिया. 22 सितंबर 1979 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया था. उस रात अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट Vela Hotel Satellite जिसे ख़ास तौर पर स्पेस में न्यूक्लियर धमाकों के Double Flash को पकड़ने के लिए बनाया गया था. उसने इंडियन ओशन के एक कोने, अंटार्कटिका के नज़दीक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स के पास एक ज़ोरदार धमाका दर्ज किया.

न्यूक्लियर साइंटिस्टस का बिलकुल साफ़ इशारा था कि ये एक छोटा न्यूक्लियर टेस्ट है, लेकिन किसी भी मुल्क ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली. खुफिया गलियारों में इसे वेला इंसिडेंट कहा जाता है. बाद की कई रिपोर्ट्स और लीक हुए दस्तावेज़ों ने ये दावा किया के ये इज़रायल और साऊथ अफ्रीका का एक ज्वाइंट सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट था, क्योंकि मिलिट्री साइंस कहती है कि बिना टेस्ट के कोई भी न्यूक्लियर टेक्नॉलजी पुख्ता नहीं मानी जाती. इज़रायल को अपनी टेक्नॉलजी की तस्दीक़ करनी थी और साऊथ अफ्रीका को एक न्यूक्लियर साझेदार की ज़रूरत थी..

अमेरिका ने कभी आफ़िशियली ये तस्दीक़ नहीं की कि ये एक न्यूक्लियर टेस्ट था यानी 1979 का ये डबल फ्लैश आज भी एक अनसुलझा राज़ बना हुआ है, लेकिन अगर इन सभी dots को जोड़कर देखें. 1950 में शुरू हुआ सीक्रेट प्रोग्राम. 1967 की जंग के दौरान न्यूक्लियर ऑप्शन, और फिर 1979 का सीक्रेट टेस्ट तो एक साफ़ तस्वीर उभरती है कि एक ऐसा देश, जिसने बिना एलान किए. चुपचाप खुद को दुनिया की न्यूक्लियर ताक़तों की कतार में खड़ा कर लिया. और यही है इज़रायल की सबसे बड़ी स्ट्रैटजी न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी. यानी दुनिया को इतना पता रहे कि आपके पास ताक़त है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पर सीधा दबाव बनाया जा सके..

तो आज Stockholm International Peace Research Institute की रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इज़रायल के पास 80 से 200 वॉरहेड्स की बात करती हैं, और 1979 का सीक्रेट डबल फ्लैश अब भी सवाल बना हुआ है. तो ये साफ हो जाता है कि इज़रायल का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं, बल्कि एक झूठ और फ़रेब का जाल है..साज़िश भी है और राज़ भी.

दुनिया अब तक अंदाज़ा ही लगा रही थी लेकिन इश्क़ और मुश्क छुपाए नहीं छुपता. इज़रायल लाख छुपाए लेकिन उसकी नयूक्लियर से मुहब्बत दुनिया के सामने अयां हो गई और कहानी उस मोड़ पर पहुंची जिसने पहली बार दुनिया के सामने इज़रायल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम की परतें खोल दीं और वो भी किसी सरकार ने नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शख्स ने. साल था 1986 का, एक नाम अचानक दुनिया भर में सुर्खियों में आता है. मॉर्दचाई वानूनू . ये कोई एजेंट या जासूस नहीं था. बल्कि Dimona Nuclear Facility में काम करने वाला एक टेक्नीशियन था. लेकिन इस शख़्स ने वो किया, जिसने इज़रायल की न्यूक्लियर प्रोग्राम की पहली बार पोल खोल दी.

वानूनू ने डिमोना के अंदर काम करते हुए सीक्रेट तौर से कई तस्वीरें खींचीं. ऐसी तस्वीरें, जिनमें प्लूटोनियम प्रोडक्शन, अंडरग्राउंड फसिलिटी और न्यूक्लियर प्रोसेस से जुड़ी अहम जानकारी दिखाई देती थी. नौकरी छोड़ने के बाद वो इज़रायल से बाहर चला गया और आखिरकार उसने ये तस्वीरें और जानकारी ब्रिटेन के अख़बार The Sunday Times को सौंप दीं. अक्टूबर 1986 में जब ये राज़ अख़बार में छपा तो दुनिया भर में सनसनी फैल गई. रिपोर्ट में दावा किया गया कि इज़रायल के पास दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की सलाहियत है, और ये सब सालों से खुफिया तौर से चल रहा था.

अब इज़रायल के लिए ये सिर्फ एक लीक नहीं था, बल्कि नैशनल सेक्योरिटी पर सबसे बड़ी मुसीबत थी. वानूनू के इस क़दम से मोसाद उसके पीछे पड़ गई. वानूनू उस वक्त यूरोप में था और इज़रायली एजेंसियों के लिए उसे सीधे पकड़ना आसान नहीं था. तब एक प्लान बनाया गया. उसे हनी ट्रैप के ज़रिये फंसाया गया. एक फ़ीमेल एजेंट Cindy, वानूनू के करीब आई, उससे दोस्ती की. भरोसा जीता और फिर उसे इटली के रोम चलने के लिए राज़ी कर लिया. वानूनू को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये एक जाल है. जैसे ही वो रोम पहुंचा, उसे मोसाद ने किडनैप कर लिया. कहा जाता है कि उसे बेहोश करके एक जहाज़ के ज़रिए इज़रायल ले जाया गया. वहां उस पर मुकदमा चला. जासूसी और सेडिशन का चार्ज लगा कर 18 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इस सच के पर्दाफ़ाश ने मिडल ईस्ट की सियासत में भूचाल ला दिया.

इज़राइल का डिमोना प्लांट मिडिल ईस्ट के सीने पर एक दहकते अंगारे की तरह है. एक ख़ौफ़ की तरह है. इज़राइल का दोहरा चेहरा बेनक़ाब हो गया और फिर शुरू हुई एक और साज़िश, और एक के बाद एक क़त्ल का सिलसिला. नील नदी से लेकर दजला-फरात तक. ग्रेटर इज़राइल का वो ख्वाब, जो लाखों बेगुनाहों और मासूमों के खून से लिखा गया है. लेकिन इस ज़ुल्म की दास्तान के पीछे एक ऐसी ताक़त है जिसे इज़राइल ने दुनिया से छिपाकर रखा और वो था उसका परमाणु जखीरा. इज़राइल जानता है कि ज़मीन हथियाने के लिए उसे दुनिया को डराना होगा, और इसी डर का नाम है डिमोना. इज़राइल ने आज तक officially ये नहीं माना है के उसके पास परमाणु बम है, लेकिन दुनिया जानती है कि उसके पास 80 से 200 के बीच वारहेड्स मौजूद हैं.

दुनिया के लिए कानून अलग हैं, और इज़राइल के लिए अलग. इज़राइल ने NPT पर कभी दस्तखत नहीं किए. IAEA के inspectors को कभी डिमोना की दहलीज़ पार करने नहीं दी गई. इसी दोहरेपन के साये में इज़राइल मिडिल ईस्ट को धमकाता आ रहा है. ईरान, जिसने NPT पर साइन किए हैं, उसके परमाणु अड्डों पर हर महीने इंस्पेक्शन होता है, लेकिन इज़राइल? वो कानून से ऊपर है क्योंकि वॉशिंगटन का हाथ उसके सर पर है. और Washington को चलाने वाले deep state, Israel और उसके मिशन के लिए lobbying करते हैं.

1979 के ईरान इंक़लाब के बाद से ईरान इज़राइल की आँखों में किरकिरी बना हुआ है. इज़राइल नहीं चाहता के उस region में कोई और मुल्क उसकी परमाणु दादागिरी को चुनौती दे. इसलिए मोसाद ने शुरू किया एक खूनी खेल. चुन-चुनकर ईरान के टॉप scientists को निशाना बनाना शुरू किया..

2010 में मसूद अली मोहम्मदी का क़त्ल रिमोट बम के ज़रिये किया गया

2012 में मुस्तफा अहमदी रौशन का क़त्ल मैग्नेटिक बम से किया गया

2020 में मोहसिन फ़ख़रीज़ादेह जिन्हें ईरान के nuclear प्रोग्राम का गुरु कहा जाता है उन्हें एक सैटेलाइट कंट्रोल मशीन गन से मार दिया जाता है

ये सिर्फ कत्ल नहीं थे, ये इज़राइल का पैग़ाम था कि वो मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क को nuclear ताक़त नहीं बनने देगा। और अगर किसी ने कोशिश की तो Israel उसे बारूद से उड़ा देगा.

इस्राएल को atomic हथियार की ज़रूरत क्यों है?

अब सवाल ये है के जब Israel इतना ताक़तवर है और अमेरिका वो ही करता है जो Israel चाहता है तो फिर इस्राएल को atomic हथियार की ज़रूरत क्यों है?

..तो इसके पीछे सबसे पहली और आसान वजह है.

Israel की aggression और क़ब्ज़ा करने की पॉलिसी.

दूसरी अपनी दादागिरी क़ायम रखना.

तीसरी Greater Israel का ख़ूनी ख़्वाब.

चौथी वजह है Third Temple की तामीर.

और पाचवीं वजह है क़यामत का ख़ौफ़ यानी Samson Option और ब्लैकमेलिंग.

तीन हज़ार साल तक पूरी दुनिया में भटकने और मार खाने के बाद ब्रिटेन ने 1947 में फ़लस्तीन में यहूदियों को बसाया था. इसके बाद Israel state क़ायम हुआ. 1947 के बाद से ही Israel ने फ़लस्तीनियों को भगाना और बेघर करना शुरू किया. 1947 में ही लगभग साढ़े सात लाख फ़लस्तीनी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए. और ये सिलसिला आज तक चल रहा है. जिन फ़लस्तीनियों ने इन्हें पनाह दी सबसे पहले उन्हीं की पीठ पर ख़ंजर घोंप दिया. फिर अरबों के साथ जंगें हुईं उनसे उनकी ज़मीनें छीनीं और Israel का दायरा बढ़ता चला गया.

और अब Israel अपने ख़ूनी ख़्वाब पर काम कर रहा है. ग्रेटर Israel के ख़्वाब पर, और इसीलिए Israel, जब ग़ज़ा, वेस्ट बैंक, Lebanon और सीरिया को रौंदता है, तो वो अपने एटम बम को एक Insurance Policy की तरह इस्तेमाल करता है. वो दुनिया को डराना भी चाहता है के अगर हमें रोका गया, तो हम Samson Option का बटन दबा देंगे, यानी अपने साथ सबकी मौत और बर्बादी की वजह बनेंगे. Nuclear Bomb का इस्तेमाल करेंगे.



Israel का घमंड कैसे हुआ चूर ?

अब बात करते हैं उस तारीखी लम्हे की जिसने एक पल में Israel के घमंड को अर्श से फ़र्श पर ले आया.

वक़्त: रात के 2 बजकर 14 मिनट

ईरान से एक hypersonic missile फ़तह 2 आसमान में उड़ता है. उस missile को अपना हदफ अपना निशाना मालूम था. वो निशाना था इज़राइल का सबसे महफ़ूज़ और सबसे ख़ुफ़िया ठिकाना नेगेव रेगिस्तान का डिमोना Nuclear Centre. इज़राइल अपने गुमान की गहरी नींद में सो रहा था कि उसका Arrow-3 और David’s Sling उसे फरिश्तों की तरह बचा लेंगे. ईरान ने इस बार महज़ ड्रोन नहीं भेजे. इस बार आसमान चीरते हुए निकले ईरान के हाइपरसोनिक फ़ौलाद. 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार! इज़राइल के रडार्स ने जब तक ख़तरे को पहचाना, तब तक मिसाइलें तेल अवीव को पार कर चुकी थीं. इज़राइल के आयरन डोम ने जवाब दे दिया. उस रात, ईरान ने Israel के सबसे भरोसेमंद ठिकाने को धुएँ में उड़ा दिया. तेल अवीव से ले कर Washington तक खलबली मच गई और मिडल ईस्ट और बाक़ी दुनिया में ये खबर सुबह होते है जंगल कि आग की तरह फैल गई के Dimona का ढोल फूट चुका है..

डिमोना पर हमला कर के ईरान इज़राइल को ये बताना चाहता था कि हम तुम्हारी गर्दन तक पहुँच चुके हैं. इज़राइल का Nuclear Blackmail एक पल में मिट्टी में मिल गया. जो मुल्क कल तक ईरान के रिएक्टर उड़ाने की धमकी देता था, आज ख़ुद उसका अपना वजूद खतरे में है.

2026 की जंग ने इज़राइल के इस atomic हथियार के घमंड को चकनाचूर कर दिया है. 22 march की रात जिसने Israel के साठ साल की मेहनत को एक मिनट में मिट्टी में मिला दिया. ईरान ने Israel को चैलेंज कर दिया के तुम्हारे ख़ौफ़ का साम्राज्य हमारे हौसले से बहुत छोटा है. ईरान ने नेगेव के उसी रेगिस्तान में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया जहां से इस्राएल रेत के मैदान में झूठ, फ़रेब और बेइमानि की आँधी में दुनिया को धोखा दे रहा था. 22 मार्च को डिमोना के करीब हुए धमाकों ने इज़राइल को बता दिया कि अब उसका न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम नहीं करेगा.

22 मार्च 2026 की सुबह जब सूरज निकला, तो इज़राइल का Greater Israel का वो खूनी ख्वाब धुंधला पड़ चुका था. डिमोना अब एक महफ़ूज़ किला नहीं, बल्कि एक कमज़ोर निशाना था. ईरान ने सिर्फ़ dimona की जंग नहीं जीती, उसने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया. इज़राइल का खूनी ख्वाब अब एक डरावनी हक़ीक़त बन चुका है.

26 की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है. अभी दुनिया शायद और तबाही देखेगी. अमेरिका ने ईरान में Boots on the Ground का एलान कर दिया है. ईरान ने कहा है के हम इस्तक़बाल करने के लिए बेताब हैं. अगर ऐसा होता है तो जंग लम्बी चलेगी और ख़ून से ज़मीन लाल हो जाएगी. और ये ख़ून इंसान का होगा. औलादे इब्राहीम का होगा. और इन सब के पीछे Israel के ख़ूनी ख़्वाब हैं. उसकी साज़िशें हैं. जब्र है और जुल्म की नाक़ाबिले माफ़ी गुनाहों की लम्बी फ़ेहरिस्त हैं. और इस फ़ेहरिस्त में अमन, शांति, सुलह और रहम की गुंजाइश नहीं है.

बहरहाल हम ख़ाली हाथ हैं और ख़ाली सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं.

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