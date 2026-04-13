सुप्रीम लीडर के 40वें दिन पर भारत में क्या हुआ? ईरानी प्रतिनिधि ने कहा-‘थैंक यू’

Iran India Relation: भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने वेस्ट एशिया संघर्ष के बीच भारत सरकार और लोगों को उनके समर्थन और एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहीद होने के 40 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम अयातुल्ला अली खामेनेई के 'चेहलम' (40वें दिन) के मौके पर आयोजित किया गया था, जिनकी फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में हत्या कर दी गई थी.

इलाही ने कहा, "मैं भारत सरकार का आभारी हूं. उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमारे प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और साथ ही उन्होंने अपनी पूरी सहानुभूति भी व्यक्त की. आज इस सभा में सरकार के कई अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो अयातुल्ला रायसी की शहादत का 40वां दिन है. हम उन सभी के आभारी हैं."

नई दिल्ली स्थित ईरानी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इलाही ने कहा कि यह अवसर एक ऐसे नेता की मृत्यु के 40 दिन पूरे होने का प्रतीक है, जिसने "अपना पूरा जीवन मानवता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया था." इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इलाही ने कहा, "आज, उनकी शहादत के 40वें दिन, हम यहां न सिर्फ उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, बल्कि भारत गणराज्य और भारत के नेक, बुद्धिमान और वफादार लोगों के प्रति अपनी सराहना और आभार व्यक्त करने के लिए भी आए हैं."

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ईरानी प्रतिनिधि ने क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता की प्रतिक्रिया साझा मूल्यों और न्याय के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. पिछले कुछ हफ्तों में दिखाई गई एकजुटता पर विचार करते हुए, प्रतिनिधि ने कहा, "इन दिनों के दौरान, भारत की महान जनता ने वफादारी, बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया है." उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि इन स्मारक कार्यक्रमों में लोगों की भारी उपस्थिति नैतिक मूल्यों और आदर्शों के प्रति सार्वभौमिक समर्थन को दर्शाती है. उन्होंने कहा, "स्मारक सभाओं में उनकी सशक्त उपस्थिति, उनकी हार्दिक सहानुभूति और उनके अत्यंत मानवीय संदेशों ने यह साबित कर दिया है कि सत्य की कोई सीमा नहीं होती और जागृत हृदय सदैव न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं."

28 फरवरी को इजरायल ने किया था हमला

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों में 86 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद आया है. इस घटना ने पश्चिम एशिया में तनाव को काफी बढ़ा दिया था. इस दुखद घटना के बाद मोजतबा खामेनेई को इस्लामिक गणराज्य का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया.

इनपुट- ANI