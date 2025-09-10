ईरान और IAEA के बीच परमाणु प्रोग्राम पर हुई बड़ी डील, 12 Day War के दौरान हुए थे रिश्ते खराब

Iran IAEA Nuclear Deal: ईरान और IAEA के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर बड़ी डील हुई है. इससे पहले ईरान की संसद ने IAEA पर संगीन इल्जाम लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Iran IAEA Nuclear Deal: ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी डील हुई है. दोनों पक्षों ने इस बात की जानकारी बीते रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. इस डील के मुताबिक IAEA और ईरान परमाणु कार्यकर्मों से जुड़े मुद्दे पर एक-दूसरे का सहयोग करेंगे.
इस मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री अराघची और IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि इस समझौते में परमाणु संवर्धन को लेकर ईरान की प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ IAEA की जिम्मेदारियां भी शामिल हैं.
ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
ईरान और IAEA के बीच यह समझौता मिस्र की राजधानी काहिरा में बीते मंगलवार को हुआ. ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि यह समझौता परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा गतिविधियों के लिए तेहरान के अविभाज्य अधिकारों की गारंटी देता है. साथ ही यह समझौता IAEA की तकनीकी और सत्यापन जरूरतों को भी ध्यान में रखता है.
ईरान पर हुए बर्बर इजरायली हमले की करनी होगी निंदा- अब्बास अराघची
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि IAEA एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होगा और ईरान पर हुए बर्बर इजरायली हमले की निंदा करनी होगी.
ईरान ने IAEA के खिलाफ लिया था सख्ता ऐक्शन
इससे पहले ईरान की संसद ने एक बिल पास कर के IAEA के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ने का ऐलान किया था. साथ ही ईरान से IAEA के सभी कार्यकर्ताओं को ईरान से बाहर कर दिया गया था. ईरान ने IAEA पर ईरान के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया था. क्योंकि IAEA ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसको आधार बना कर इजरायल बीते मई के महीने में ईरान पर हमला बोला था. यह जंग 12 दिनों तक चली थी, जिसमें ईरान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों की मौत हुई थी. साथ ही इजरायल को भी पहली बार ईरान की ताकतों का ऐहसास हुआ.