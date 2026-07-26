/ईरान ने अमेरिका को दी खुली चुनौती, होर्मुज समझौता तोड़ने का लगाया बड़ा आरोप

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Iran US Hormuz Dispute: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 25 जुलाई को अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि उसने होर्मुज में एक अनधिकृत वैकल्पिक शिपिंग मार्ग बनाकर और तेहरान द्वारा तय किए गए कॉरिडोर से कमर्शियल जहाजों को हटाकर ईरान-अमेरिका समझौते का जानबूझकर उल्लंघन किया है. 'प्रेस टीवी' ने ईरान के एक दैनिक समाचार पत्र को दिए विदेश मंत्री के इंटरव्यू का हवाला देते हुए बताया कि अरागची ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते का आर्टिकल 5 बिल्कुल स्पष्ट था और वाशिंगटन की हरकतें महज गलतफहमी से कहीं आगे की बात थीं.
'प्रेस टीवी' के मुताबिक, अरागची ने कहा, "ऐसा लग रहा था कि वे उस रास्ते के अलावा दूसरे रास्ते बनाने पर जोर दे रहे थे जिसे ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तय किया था." विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी सेना ने सक्रिय रूप से जहाजों को ईरान द्वारा बताए गए सुरक्षित ट्रांजिट कॉरिडोर से दूर भेजा और इसके बजाय उन्हें अमेरिका द्वारा बनाए गए वैकल्पिक रास्ते से जाने के लिए प्रोत्साहित किया. अरागची ने साफ किया कि आर्टिकल 5 साफ रूप से तेहरान को युद्ध के बाद के संक्रमण काल के दौरान शिपिंग व्यवस्था की देखरेख करने का अधिकार देता है. अरागची ने कहा, "जब आर्टिकल 5 कहता है कि 'ईरान व्यवस्था करेगा', तो इसका मतलब है कि ईरान एक महीने के भीतर ट्रैफिक को युद्ध-पूर्व स्तर पर बहाल करने के लिए आवश्यक मार्ग और तंत्र निर्धारित करता है."
विदेश मंत्री के मुताबिक, पूरी तरह से कमर्शियल समुद्री संचालन सुरक्षित रूप से शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण माइन-क्लियरिंग ऑपरेशन करने और आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए एक महीने की समय-सीमा तय की गई थी. उन्होंने कहा कि इस ढांचे में यह भी प्रावधान है कि रणनीतिक जलमार्ग में समुद्री सेवाएं 60 दिनों तक मुफ्त प्रदान की जाएंगी, जिसके बाद ईरान और ओमान भविष्य के जलमार्ग प्रबंधन और सेवा प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करेंगे. अरागची ने दोहराया कि एकतरफा रूप से "अलग" मार्ग स्थापित करना समझौते की शर्तों के मूल रूप से विपरीत था. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत, शिपिंग कॉरिडोर में किसी भी बदलाव या अतिरिक्त व्यवस्था के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ पूर्व परामर्श आवश्यक था.
अमेरिका कर रहा है डील का उल्लघंन?
अरागची ने तस्दीक की "आर्टिकल 5 स्पष्ट रूप से बताता है कि माइन हटाने की जिम्मेदारी ईरान की है." उन्होंने कहा कि जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लगभग 10 दिन बाद अमेरिका द्वारा दक्षिणी मार्ग का उपयोग करना "वास्तव में एक द्वेषपूर्ण कदम" था. संघर्ष के बाद व्यापक क्षेत्रीय संबंधों पर बात करते हुए अरागची ने जोर दिया कि ईरान पड़ोसी देशों के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता है और आपसी विश्वास बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह देखते हुए कि क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ राजनयिक संपर्क लगातार बना हुआ है, अरागची ने उन देशों की आलोचना की जिन्होंने संघर्ष के दौरान अमेरिकी सेना को अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराईं.
ईरान ने अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप
प्रेस टीवी ने अरागची के हवाले से कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों में तनाव है और हाल के संघर्षों को देखते हुए यह मुद्दा काफी स्वाभाविक और स्पष्ट है." विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ईरानी हमलों का बचाव करते हुए दोहराया कि "हमारा मानना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से हमारे आत्मरक्षा के अधिकार के दायरे में की गई थी." भविष्य की ओर देखते हुए अरागची ने "विश्वास बहाली के दौर" की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि बाहरी सैन्य ताकतों पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक रूप से स्थायी क्षेत्रीय स्थिरता हासिल की जानी चाहिए. अरागची ने कहा, "वे भी स्थिरता और आर्थिक प्रगति चाहते हैं, और हम भी एक स्थिर क्षेत्र चाहते हैं. वास्तव में क्षेत्र में अब एक सामूहिक समझ बन गई है कि सुरक्षा और स्थिरता सामूहिक रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए."
ईरान के आरोप पर अमेरिका ने क्या कहा?
उन्होंने आगे कहा कि "अमेरिकी ठिकानों की मौजूदगी से उन्हें अधिक सुरक्षा और स्थिरता नहीं मिली है, बल्कि कुछ मामलों में यह सुरक्षा के खिलाफ एक कारक बन गया है." हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दिन में पहले कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आदेशों का पालन न करने वाले दो जहाजों को "निष्क्रिय" कर दिया गया, जबकि दो अन्य पर "पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए" कब्जा कर लिया गया. CENTCOM ने खुलासा किया कि गठबंधन सेनाओं ने ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले अनधिकृत समुद्री परिवहन को रोकने के चल रहे प्रयासों के तहत, सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे 12 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदल दिया है.