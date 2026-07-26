/ईरान ने अमेरिका को दी खुली चुनौती, होर्मुज समझौता तोड़ने का लगाया बड़ा आरोप

ईरान ने अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप

प्रेस टीवी ने अरागची के हवाले से कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों में तनाव है और हाल के संघर्षों को देखते हुए यह मुद्दा काफी स्वाभाविक और स्पष्ट है." विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ईरानी हमलों का बचाव करते हुए दोहराया कि "हमारा मानना ​​है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से हमारे आत्मरक्षा के अधिकार के दायरे में की गई थी." भविष्य की ओर देखते हुए अरागची ने "विश्वास बहाली के दौर" की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि बाहरी सैन्य ताकतों पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक रूप से स्थायी क्षेत्रीय स्थिरता हासिल की जानी चाहिए. अरागची ने कहा, "वे भी स्थिरता और आर्थिक प्रगति चाहते हैं, और हम भी एक स्थिर क्षेत्र चाहते हैं. वास्तव में क्षेत्र में अब एक सामूहिक समझ बन गई है कि सुरक्षा और स्थिरता सामूहिक रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए."