/खामेनेई को आखिरी सलाम, इराक की मेहमाननवाज़ी पर ईरान ने जताया आभार

Ali Khamenei Funeral procession In Iraq: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बुधवार (8 जुलाई) को ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नमाज-ए-जनाजा के समारोह में अहम भूमिका निभाने के लिए इराक की सरकार, वहां के लोगों और मजहबी अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों (ईरान-इराक) के बीच गहरे रिश्तों पर ज़ोर दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, अरागची ने कहा, "भाई जैसे देश इराक, वहां की सरकार, लोगों और मजहबी अधिकारियों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आभार. उन्होंने हमारे शहीद इमाम को सम्मानजनक विदाई देने और उनके साथ बड़ी तादाद में लोगों की भागीदारी यकीनी बनाने में बहुत गर्मजोशी दिखाई."