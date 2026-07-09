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खामेनेई को आखिरी सलाम, इराक की मेहमाननवाज़ी पर ईरान ने जताया आभार

Ali Khamenei Funeral procession In Iraq: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अयातुल्ला अली खामेनेई को दी गई सम्मानजनक विदाई में सहयोग के लिए इराक का धन्यवाद किया. राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने भी जॉर्जिया के राष्ट्रपति का आभार जताया. दोनों नेताओं ने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्तों, आपसी सम्मान और सहयोग की अहमियत पर जोर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 09, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:44 AM IST
खामेनेई को आखिरी सलाम, इराक की मेहमाननवाज़ी पर ईरान ने जताया आभार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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