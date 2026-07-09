/खामेनेई को आखिरी सलाम, इराक की मेहमाननवाज़ी पर ईरान ने जताया आभार

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Ali Khamenei Funeral procession In Iraq: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बुधवार (8 जुलाई) को ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नमाज-ए-जनाजा के समारोह में अहम भूमिका निभाने के लिए इराक की सरकार, वहां के लोगों और मजहबी अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों (ईरान-इराक) के बीच गहरे रिश्तों पर ज़ोर दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, अरागची ने कहा, "भाई जैसे देश इराक, वहां की सरकार, लोगों और मजहबी अधिकारियों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आभार. उन्होंने हमारे शहीद इमाम को सम्मानजनक विदाई देने और उनके साथ बड़ी तादाद में लोगों की भागीदारी यकीनी बनाने में बहुत गर्मजोशी दिखाई."
अरागची ने आगे कहा, "ईरान और इराक के बीच के रिश्ते भौगोलिक सीमाओं और पड़ोसी होने के नाते बने रिश्तों से कहीं आगे हैं; ये रिश्तें गहरे इतिहास, साझा मूल्यों और एक जैसी नियति से जुड़े हैं." अरागची ने कहा, "इस वफादारी के लिए उदार और सच्चे इराक का शुक्रिया." ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने भी जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल कावेलाशविली का शुक्रिया अदा किया. वे नमाज-ए-जनाजा में शामिल हुए थे और जॉर्जिया की सरकार और लोगों की ओर से शोक व्यक्त किया था.
पेज़ेशकियन ने एक बयान में कहा, "ईरान के सुप्रीम लीडर की नमाज-ए-जनाजा समारोह में राष्ट्रपति मिखाइल कावेलाशविली की मौजूदगी और जॉर्जिया की सरकार और लोगों की ओर से उनके जरिए व्यक्त किया गया शोक, 3000 साल पुराने रिश्तों वाले दो दोस्त देशों की ऐतिहासिक यादों में हमेशा बना रहेगा." उन्होंने उम्मीद जताई कि आपसी सम्मान और रचनात्मक सहयोग के बुनियाद पर ईरान-जॉर्जिया के रिश्ते और गहरे होंगे. पेज़ेशकियन ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि एक नए चरण में ईरान और जॉर्जिया के बीच रिश्ते, जो आपसी सम्मान, रचनात्मक सहयोग और क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रित व एक-दूसरे के पूरक आर्थिक मॉडल पर आधारित हैं और ज्यादा गहरे होंगे."
उन्होंने कहा कि खामेनेई ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर ज़ोर दिया था. साथ ही, उन्होंने जॉर्जियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के लीडर इलिया सेकेंड के साथ हुई अपनी मुलाकात और बातचीत को द्विपक्षीय रिश्तों में एक जरूरी पल बताया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अयातुल्ला खामेनेई का शव इराक के शहर कर्बला पहुँच गया है. इराक के शहर नजफ़ में खामेनेई के शव के साथ एक बड़ा जुलूस निकाले जाने के बाद बुधवार को शव कर्बला पहुँचा, जहाँ अयातुल्ला खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत देने के लिए लाखों लोग जमा हुए थे.
खामेनेई के नमाज-ए-जनाजा में बड़ी तादाद में अकीदतमंद और शोक मनाने वाले लोग शामिल हुए, बुधवार शाम को इमाम हुसैन (AS) के पवित्र तीर्थ स्थल पर जारी रहेंगे. तेहरान और क़ोम में विदाई और आखिरी रस्मों के साथ-साथ नजफ़ और कर्बला के पवित्र शहरों में प्रोग्रामों के बाद, अयातुल्ला खामेनेई के शव को ईरान के पवित्र शहर मशहद ले जाया जाएगा, जहाँ गुरुवार को उन्हें इमाम रज़ा (AS) के तीर्थ स्थल के पास दफ़नाया जाएगा.