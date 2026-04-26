मिडिल ईस्ट में छंटने लगे जंग के बादल, ईरान के विदेश मंत्री की दौड़-भाग से बढ़ी सुलह की आस!

Iran US Ceasefire: पूरी दुनिया की निगाहें इस समय मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं. शनिवार (25 अप्रैल) को ईरान और अमेरिका में बातचीत रद्द होने के बाद अरब में फिर से जंग छिड़ने की अटकलें शुरू हो गई थीं. हालांकि, अब इस पर कुछ हदतक विराम लगता नजर आ रहा है. इसकी वजह है ईरान ने सीजफायर के लिए कूटनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं.

इसी क्रम में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं. इससे पहले वह शनिवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पूरे डेलीगेशन समेत वापस लौट गए थे. हालांकि, अब ओमान की यात्रा के बाद उनकी यह वापसी क्षेत्रीय हालात को लेकर चल रही बातचीत का हिस्सा मानी जा रही है.

ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, अराघची इतवार शाम ओमान की एक दिन की यात्रा पूरी कर इस्लामाबाद पहुंचे. यह दो दिनों में उनकी पाकिस्तान की दूसरी यात्रा है. बताया जा रहा है कि यहां थोड़े समय रुकने के बाद वह रूस के लिए रवाना हो जाएंगे.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अराघची ओमान से सीधे इस्लामाबाद के पास स्थित नूर खान हवाई अड्डे पर पहुंचे. इसे एक छोटा पड़ाव बताया गया है, जहां से वह आगे की यात्रा पर निकलेंगे. उनकी यह वापसी उस कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.

यह हालात तब पैदा हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर जबरन कई सीजफायर शर्तें थोपने लगे, इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री बातचीत करने से इंकार कर दिया. नतीजतन ट्रंप को भी यह कहना पड़ा कि वह ईरान से सीजफायर करने के लिए अपना डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजेंगे.

इससे पहले अराघची शनिवार देर रात इस्लामाबाद से रवाना हुए थे. पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बैठकें हुई थीं, जिनमें उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए एक मास्टरप्लान शेयर किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने जंग खत्म करने के लिए अपनी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन यह देखना बाकी है कि अमेरिका हकीकत में बातचीत के लिए कितना गंभीर है.

ईरानी डेलीगेशन, जिसकी अगुवाई विदेशी मंत्री अराघची कर रहे थे, पाकिस्तान से पहले ही एक दिन की उच्चस्तरीय बैठकों के बाद रवाना हो चुका था. इन बैठकों के बाद पाकिस्तान की ओर से अमेरिका-ईरान के बीच समझौता कराने के दावे कमजोर पड़ते नजर आए. इससे पहले आज दिन में सैयद अब्बास अराघची ने ओमान की राजधानी मस्कट में वहां के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की. यह बैठक अल-बरका महल में हुई, जिसमें दोनों देशों के संबंध, क्षेत्रीय हालात और तनाव कम करने के कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई.

इस मुलाकात के दौरान अराघची ने ओमान के नेतृत्व को क्षेत्र में हो रहे हालिया घटनाक्रमों पर ईरान का नजरिया बताया और बातचीत को आगे बढ़ाने में ओमान की भूमिका की तारीफ की. वहीं, सुल्तान हैथम ने भी मध्यस्थता जारी रखने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत को जरूरी बताया है.