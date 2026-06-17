ईरान फुटबॉल फेडरेशन (FFIRI) के एक प्रवक्ता ने कहा, " टीम के खिलाड़ियों को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के लिए बहु-प्रवेश वीजा जारी किया गया था, मेहदी तोराबी का वीजा केवल एक प्रवेश के लिए वैध था." "न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम की लॉस एंजिल्स यात्रा और उस खेल के समापन के बाद, उनका वीजा अब समाप्त हो गया है. ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने तोराबी के लिए नया वीजा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की है ताकि वह आगामी मैचों में राष्ट्रीय टीम के साथ रहना जारी रख सकें."