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Iran News: अमेरिका और कनाडा फीफा विश्व कप 2026 को होस्ट कर रहे हैं. अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल टीम को अपने देश में सिर्फ फुटबॉल मैच खेलने की इजाजत दी है, लेकिन ठहरने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए ईरान की टीम मैक्सिको में ठहर रही है. इसी कड़ी में ईरान फुटबॉल फेडरेशन (FFIRI) ने मंगलवार (स्थानीय समय) को कहा कि उनके विंगर मेहदी तोराबी का वीजा लॉस एंजिल्स में टीम के फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन के लिए अमेरिका की सिंगल ट्रिप के बाद खत्म हो गया था.
ईरान फुटबॉल फेडरेशन (FFIRI) के एक प्रवक्ता ने कहा, " टीम के खिलाड़ियों को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के लिए बहु-प्रवेश वीजा जारी किया गया था, मेहदी तोराबी का वीजा केवल एक प्रवेश के लिए वैध था." "न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम की लॉस एंजिल्स यात्रा और उस खेल के समापन के बाद, उनका वीजा अब समाप्त हो गया है. ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने तोराबी के लिए नया वीजा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की है ताकि वह आगामी मैचों में राष्ट्रीय टीम के साथ रहना जारी रख सकें."
ईरान अपने तीन विश्व कप ग्रुप-स्टेज मैचों के लिए मैक्सिकन सीमावर्ती शहर तिजुआना में अपने टूर्नामेंट बेस से आ रहा है, पहले दो लॉस एंजिल्स में और तीसरा सिएटल में. ईरान और न्यूज़ीलैंड ने लॉस एंजिल्स के सोफ़ी स्टेडियम में विश्व कप के अपने पहले मैच में मनोरंजक ढंग से 2-2 से ड्रा खेला. न्यूजीलैंड ने एलिजा जस्ट के माध्यम से शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन ईरान ने हाफ टाइम से पहले रामिन रेजाएयन के माध्यम से बराबरी कर ली.
दूसरे हाफ में जस्ट के क्रिस वुड द्वारा किए गए दूसरे गोल से न्यूजीलैंड ने फिर से बढ़त हासिल कर ली, लेकिन ईरान ने मोहम्मद मोहेब्बी के हेडर के साथ फिर से जवाब दिया और स्कोर बराबर कर दिया क्योंकि ग्रुप जी के कड़े मुकाबले में दोनों टीमों ने अंततः अंक साझा किए.
अमेरिका और इज़राइल के साथ चल रहे भूराजनीतिक तनाव के बीच ईरान विश्व कप में पहुंचा. अमेरिका में प्रवेश व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता के बाद ईरान ने अपने विश्व कप बेस कैंप को एरिजोना से मैक्सिकन शहर तिजुआना में स्थानांतरित कर दिया था. यह कदम इस चिंता के बाद उठाया गया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को टूर्नामेंट के लिए यात्रा करने के लिए आवश्यक वीजा मिलेगा या नहीं.