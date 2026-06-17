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फीफा वर्ल्ड कप के बीच वीजा संकट में फंसे स्टार खिलाड़ी मेहदी तोराबी, ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने उठाई आवाज

Iran News: फीफा विश्व कप 2026 में हिस्सा लेने पहुंची ईरानी टीम को अमेरिका में ठहरने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए उसका बेस कैंप मेक्सिको के तिजुआना में है. इसी बीच विंगर ईरान फुटबॉल प्लेयर मेहदी तोराबी का अमेरिकी वीजा समाप्त हो गया है. अब ईरान फुटबॉल फेडरेशन उनके लिए नया वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 17, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:02 AM IST
फीफा वर्ल्ड कप के बीच वीजा संकट में फंसे स्टार खिलाड़ी मेहदी तोराबी, ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने उठाई आवाज

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