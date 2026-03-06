“हम इंतजार कर रहे हैं…”, ट्रंप की सैनिक धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान

Iran US Tension: ईरान और इजराइल-US के बीच जंग जारी है. दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है. इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि US ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की धमकी दे रहा है. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सेना भेजने की बात कर रहे हैं. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने खुली चेतावनी दी है. US ने भी एक बयान जारी किया है.

ट्रंप के बयान के बाद ऐसी अटकलें हैं कि US ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसका मतलब है कि वह अपनी सेना भी तैनात कर सकता है. अराघची ने साफ कहा कि अगर ऐसा हुआ, तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान US के ज़मीनी ऑपरेशन से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि US और इज़राइल के बीच युद्ध बढ़ने पर उनका वॉशिंगटन के साथ सीज़फ़ायर या बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है.

ट्रंप के सैनिकों का है इंतजार

NBC न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा कि ईरान की सेना किसी भी हालात के लिए तैयार है और चेतावनी दी कि ज़मीनी ऑपरेशन के US सेना के लिए खतरनाक नतीजे होंगे. अराघची ने कहा, "हमें भरोसा है कि हम उनका सामना कर सकते हैं और यह उनके लिए एक बड़ी मुसीबत होगी." जब US के ज़मीनी हमले के बारे में पूछा गया, तो अराघची ने जवाब दिया, "नहीं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं." अराघची ने कहा कि ईरान ने पिछली लड़ाइयों से सबक सीखा है और अब उसे भरोसा है कि अगर युद्ध ज़मीन पर बढ़ता है तो उसकी सेना US सेना का सामना करने में सक्षम है.

ईरान के विदेश मंत्री की धमकी

अराघची ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया और कहा कि देश भर में US और इज़राइल के चल रहे हवाई हमलों के बावजूद तेहरान सीज़फ़ायर शुरू नहीं करेगा. ईरान के विदेश मंत्री के बयान के बाद US डिफेंस सेक्रेटरी का बयान आया. उन्होंने कहा कि US ने अभी ईरान में जंग शुरू की है. US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स मौजूदा जंग जारी नहीं रख सकता, तो वह गलत है. उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन ने अभी जंग शुरू की है.

