Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3131370
Zee SalaamMuslim World“हम इंतजार कर रहे हैं…”, ट्रंप की सैनिक धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान

“हम इंतजार कर रहे हैं…”, ट्रंप की सैनिक धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान

Abbas Araghchi on Donald Trump Iran Threat: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान में सेना भेजने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए कहा कि तेहरान "इंतज़ार कर रहा है." पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:43 AM IST

Trending Photos

“हम इंतजार कर रहे हैं…”, ट्रंप की सैनिक धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान

Iran US Tension: ईरान और इजराइल-US के बीच जंग जारी है. दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है. इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि US ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की धमकी दे रहा है. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सेना भेजने की बात कर रहे हैं. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने खुली चेतावनी दी है. US ने भी एक बयान जारी किया है.

ट्रंप के बयान के बाद ऐसी अटकलें हैं कि US ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसका मतलब है कि वह अपनी सेना भी तैनात कर सकता है. अराघची ने साफ कहा कि अगर ऐसा हुआ, तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान US के ज़मीनी ऑपरेशन से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि US और इज़राइल के बीच युद्ध बढ़ने पर उनका वॉशिंगटन के साथ सीज़फ़ायर या बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है.

ट्रंप के सैनिकों का है इंतजार
NBC न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा कि ईरान की सेना किसी भी हालात के लिए तैयार है और चेतावनी दी कि ज़मीनी ऑपरेशन के US सेना के लिए खतरनाक नतीजे होंगे. अराघची ने कहा, "हमें भरोसा है कि हम उनका सामना कर सकते हैं और यह उनके लिए एक बड़ी मुसीबत होगी." जब US के ज़मीनी हमले के बारे में पूछा गया, तो अराघची ने जवाब दिया, "नहीं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं." अराघची ने कहा कि ईरान ने पिछली लड़ाइयों से सबक सीखा है और अब उसे भरोसा है कि अगर युद्ध ज़मीन पर बढ़ता है तो उसकी सेना US सेना का सामना करने में सक्षम है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान के विदेश मंत्री की धमकी
अराघची ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया और कहा कि देश भर में US और इज़राइल के चल रहे हवाई हमलों के बावजूद तेहरान सीज़फ़ायर शुरू नहीं करेगा. ईरान के विदेश मंत्री के बयान के बाद US डिफेंस सेक्रेटरी का बयान आया. उन्होंने कहा कि US ने अभी ईरान में जंग शुरू की है. US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स मौजूदा जंग जारी नहीं रख सकता, तो वह गलत है. उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन ने अभी जंग शुरू की है.

यह भी पढ़ें:- इजरायल में आधी रात मिसाइलों की बारिश, ईरान के हमलों से दोहा से लेकर बहरीन तक मचा हड़कंप

 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iran US tensionDonald Trump Iran ThreatAbbas Araghchi

Trending news

Iran US tension
“हम इंतजार कर रहे हैं…”, ट्रंप की सैनिक धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान
Bihar News
बिहार को मिला नया राज्यपाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की नियुक्ति
Middle East Tension
साइप्रस और मिडिल ईस्ट में हमला; इजरायल इन देशों को जंग में धकेलने की रच रहा साजिश!
Mumbai News
कहीं भी नहीं पढ़ सकते नमाज़; HC ने ठुकराई एयरपोर्ट के पास नमाज की इजाजत देने की याचिका
Hate against Muslim
UP News: होली मिलन के मंच से खुलेआम मुसलमानों का संहार करने की अपील; वीडियो वायरल
Himachal Pradesh News
शिमला में मस्जिद के पास लगी आग ने तोड़ दिए रशीदा के अरमान; जलकर ख़ाक हुआ शादी का सामान
Himachal Pradesh News
हिमाचल में वक्फ बोर्ड की बड़ी पहल; अब जिला स्तर पर सुनी जाएंगी मुसलमानों की समस्याएं
Uttarakhand news
देहरादून में नाटक बना नफरत का हथियार; मंच से मुस्लिमों को खलनायक दिखाने पर विवाद
Ramadan 2026
रमजान की वो मुबारक रात जब खुलते हैं रहमत के दरवाजे, क्यों खास है लैलतुल कद्र?
iran crisis
ईरान से परमाणु खतरे का बेचा गया डर, अब US एजेंसी ने ट्रंप-नेतन्याहू को कर दिया नंगा