अब्बास अराघची ने ओमान के सुल्तान से की मुलाकात, मस्कट में होर्मुज की सुरक्षा पर हुई चर्चा

Iran Oman Relations: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मस्कट में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की. इस बैठक में बातचीत का मुख्य केंद्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना था, ताकि अमेरिका और इज़रायल के साथ चल रहे संघर्ष के बीच सुरक्षित समुद्री आवागमन सुनिश्चित किया जा सके.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, "ओमान में अपने मेहमाननवाज़ मेज़बानों का आभारी हूँ. द्विपक्षीय मामलों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुईं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तटवर्ती देशों के तौर पर, हमारा ध्यान सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के तरीकों पर था, जिससे हमारे सभी प्रिय पड़ोसियों और पूरी दुनिया को लाभ हो. हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता हैं."

ईरानी मीडिया "प्रेस टीवी" के मुताबिक यह बैठक रविवार (26 अप्रैल) को ओमान की राजधानी में अल-बराका पैलेस में हुई. चर्चाएँ क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों पर केंद्रित थीं, जिसमें बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से संकटों को हल करने के प्रयास, और साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को मज़बूत करना शामिल था.

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बातचीत के दौरान, अराघची ने ओमान के नेतृत्व को हालिया घटनाक्रमों के संबंध में तेहरान के दृष्टिकोण से अवगत कराया और चल रहे संघर्षों को सुलझाने के लिए ईरान की कूटनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से बातचीत और मध्यस्थता के लिए ओमान के निरंतर समर्थन की भी सराहना की.

सुल्तान हैथम बिन तारिक ने कूटनीतिक समाधानों को सुगम बनाने के प्रति ओमान की प्रतिबद्धता को दोहराया, और पूरे क्षेत्र के लोगों पर संकटों के प्रभाव को कम करने के लिए बातचीत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निरंतर जुड़ाव और मध्यस्थता ही मुख्य कुंजी है.

यह बैठक अमेरिका-इज़राइल संघर्ष (जिसमें ईरान भी शामिल है) के बाद बढ़े हुए तनाव के बीच हुई है, जिसके चलते तेहरान ने कई राजधानियों में अपनी कूटनीतिक गतिविधियाँ तेज़ कर दी हैं. ओमान ने ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, विशेष रूप से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत को सुगम बनाने में भूमिका निभाई है.

ओमान यात्रा के बाद, अराघची पाकिस्तान गए, जहाँ उन्होंने वरिष्ठ नागरिक और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की, जिसमें सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी शामिल थे. यह मुलाकात क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों पर बातचीत जारी रखने के प्रयासों का ही एक हिस्सा थी. इसके बाद वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगे की चर्चाएँ जारी रखने के लिए रूस रवाना हो गए.