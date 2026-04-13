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Zee SalaamMuslim World‘बस कुछ कदम दूर थे…’ फिर क्यों टूटी इस्लामाबाद वार्ता? ईरान के विदेश मंत्री ने खोली पोल

‘बस कुछ कदम दूर थे…’ फिर क्यों टूटी इस्लामाबाद वार्ता? ईरान के विदेश मंत्री ने खोली पोल

Abbas Araghchi on Iran US Talks Failure: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत समझौते के करीब पहुंचकर भी टूट गई. उन्होंने अमेरिका पर अधिकतमवादी रवैया, बदलते लक्ष्य और रुकावटें खड़ी करने का आरोप लगाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:46 AM IST

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‘बस कुछ कदम दूर थे…’ फिर क्यों टूटी इस्लामाबाद वार्ता? ईरान के विदेश मंत्री ने खोली पोल

Iran US Talks Failure: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि "कोई सबक नहीं सीखा गया." जब पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच "इस्लामाबाद वार्ता" पर घंटों चली बातचीत बेनतीजा रही, जबकि वे किसी नतीजे पर पहुंचने के काफी करीब थे. उन्होंने कहा कि ईरान ने बातचीत के दौरान सद्भावना से काम किया, लेकिन उसे अमेरिका की तरफ से "अधिकतमवादी रवैया, बदलते लक्ष्य और रुकावटों" का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बातचीत टूट गई.

अराघची ने एक्स पर लिखा, "47 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर हुई गहन बातचीत में ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ सद्भावना से बातचीत की. लेकिन जब हम 'इस्लामाबाद वार्ता' से बस कुछ ही कदम दूर थे, तो हमें अधिकतमवादी रवैया, बदलते लक्ष्य और रुकावटों का सामना करना पड़ा. कोई सबक नहीं सीखा गया. सद्भावना से सद्भावना मिलती है. दुश्मनी से दुश्मनी मिलती है." इस बीच, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हाल ही में दी गई धमकियों का "ईरानी राष्ट्र पर कोई असर नहीं है." हालांकि उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दिया. ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी और अल जज़ीरा द्वारा रिपोर्ट की गई टिप्पणियों के अनुसार, ग़ालिबफ़ ने कहा कि तेहरान ने वाशिंगटन के साथ बातचीत के दौरान "बहुत अच्छी पहल" पेश की थी, जिससे बातचीत की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद मिली.

ईरान के स्पीकर ने क्या कहा?
ग़ालिबफ़ ने कहा कि ट्रम्प की हालिया धमकियों का ईरानी राष्ट्र पर कोई असर नहीं है और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आप लड़ेंगे, तो हम भी लड़ेंगे, और अगर आप तर्क के साथ आगे आएंगे, तो हम भी तर्क से ही बात करेंगे." उन्होंने आगे कहा, "हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे. उन्हें एक बार फिर हमारी इच्छाशक्ति की परीक्षा लेने दें, ताकि हम उन्हें एक बड़ा सबक सिखा सकें." इस तरह उन्होंने बाहरी दबाव के खिलाफ ईरान के दृढ़ रुख को दोहराया. ये टिप्पणियां रविवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच घंटों चली बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद आईं. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि व्यापक चर्चा के बावजूद कोई समझौता नहीं हो पाया.

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दी धमकी
उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बिना किसी समझौते के वापस लौटेगा, लेकिन यह नतीजा अमेरिका के मुकाबले "ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर" है. इस्लामाबाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा कि बातचीत लगभग 21 घंटे तक चली और इसमें कई अहम चर्चाएं हुईं, लेकिन कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल पाया. उन्होंने कहा कि "ईरानियों के साथ हमारे कई अहम समझौते हुए हैं. यह अच्छी खबर है. बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए. यह ईरान के लिए बुरी खबर है, अमेरिका के मुकाबले कहीं ज़्यादा बुरी खबर." वैंस ने कहा, "हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही अमेरिका वापस जा रहे हैं." 

यह भी पढ़ें:- सुप्रीम लीडर के 40वें दिन पर भारत में क्या हुआ? ईरानी प्रतिनिधि ने कहा-‘थैंक यू’

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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