US से परमाणु बातचीत के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल ओमान रवाना, अराघची करेंगे नेतृत्व

Iran US Nuclear Talks: ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर आज ओमान में एक बैठक होगी. इस बीच, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और उनका डिप्लोमैटिक प्रतिनिधिमंडल ओमान के लिए रवाना हो गया है. यह जानकारी ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने दी. बाघई के मुताबिक, इन वार्ताओं का मकसद एक ऐसा नतीजा हासिल करना है जो निष्पक्ष, सम्मानजनक और दोनों पक्षों द्वारा सहमत हो. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी समझौता देश के राष्ट्रीय हितों और उसके लोगों के अधिकारों की रक्षा करे.

उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि विदेश मंत्री अराघची अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के तौर पर मस्कट पहुंच गए हैं. बाघई ने कहा कि बातचीत अधिकार और आत्म-सम्मान के साथ आगे बढ़ेगी, जिसका मकसद परमाणु मुद्दे पर एक निष्पक्ष, आपसी सहमति और सम्मानजनक समझ तक पहुंचना है. ईरान की स्थिति स्पष्ट करते हुए बाघई ने कहा कि ये राजनयिक बातचीत ताकत और आत्मविश्वास के साथ की जा रही हैं ताकि एक ऐसा समझौता हो जो ईरान के लिए संतोषजनक और गरिमापूर्ण हो.

उन्होंने यह भी बताया कि ईरान को अभी भी पिछले कड़वे अनुभव याद हैं, जिसमें टूटे वादों, जून में सैन्य कार्रवाई और जनवरी में विदेशी हस्तक्षेप की घटनाओं का ज़िक्र किया गया. बाघई ने कहा कि इन अनुभवों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद, ईरान ने हमेशा अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया है. उन्होंने आगे कहा कि यह ईरान की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर राजनयिक अवसर का इस्तेमाल करे.

ईरान के प्रवक्ता ने किया सबकुछ साफ

ईरानी प्रवक्ता ने सभी मित्र पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जिम्मेदार और रचनात्मक भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अमेरिका इन वार्ताओं में गंभीरता, यथार्थवाद और ज़िम्मेदारी के साथ हिस्सा लेगा. इससे पहले विदेश मंत्री अराघची ने भी सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुक्रवार सुबह लगभग 10:00 बजे मस्कट में होगी.

सिर्फ परमाणु समझौते पर होगी बातचीत

उन्होंने बातचीत के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए मेजबान देश ओमान का धन्यवाद किया. ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने शुरू में बातचीत का स्थान इस्तांबुल से बदलकर ओमान करने का सुझाव दिया था. ईरान का कहना है कि बातचीत पूरी तरह से द्विपक्षीय होगी, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ़ परमाणु मुद्दे पर रहे. ईरानी नेतृत्व का मानना ​​है कि बातचीत जरूरी है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं. तेहरान का साफ संदेश है कि बातचीत तभी सफल मानी जाएगी जब वे ईरानी लोगों के हितों, गरिमा और अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करें.