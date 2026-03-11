“न भूलेंगे, न माफ करेंगे”, IRIS डेना हमले पर ईरान ने दुश्मनों को दी कड़ी चेतावनी

IRIS Dena Sailors Honored Iran: ईरान के विदेश मंत्री ने नेवी के जहाज़ IRIS डेना के नाविकों को सम्मानित किया और जहाज़ पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे एक घिनौना जुर्म बताया. उन्होंने कहा कि ईरानी इस घटना को न तो भूलेंगे और न ही माफ करेंगे, जिससे उन्होंने बहुत गुस्सा और निंदा दिखाई.
Iran News: ईरान-इज़राइल युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सबमरीन ने तेहरान नेवी के जहाज़ IRIS Dena को 40 नॉटिकल मील दूर समुद्र में डुबो दिया था. इस हमले में 100 से ज़्यादा नाविक मारे गए, जबकि 30 से ज़्यादा को श्रीलंकाई नेवी ने बचा लिया था.ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ी ने 11 मार्च को हमले में मारे गए IRIS डेना के नाविकों को खिराज-ए-अकीदत पेश की और सभी जिंदा जवानों को सम्मानित किया.
उन्होंने अमेरिका की इस कार्रवाई को "युद्ध अपराध" और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ईरानी लोग इसे नहीं भूलेंगे. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बाकेई ने कहा, "हम डेना फ्रिगेट के शहीद नाविकों को सम्मान देते हैं, जो 4 मार्च को अपने वतन से दूर शहीद हो गए. डेना को भारतीय नौसेना ने एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और एक बंदरगाह दौरे में भाग लेने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया था. युद्ध अपराध के बराबर एक क्रूर काम में यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत और श्रीलंका के तटों के पास जहाज़ पर हमला किया और उसे डुबो दिया.”
पोस्ट में आगे कहा गया, “इससे भी बुरा यह है कि अमेरिका ने जानबूझकर नाविकों के बचाव अभियान में रुकावट डाली. यह काम न केवल UN जनरल असेंबली रेज़ोल्यूशन 3314 (आक्रामकता की परिभाषा) के तहत आक्रामकता है, बल्कि जिनेवा कन्वेंशन II (1949) और एडिशनल प्रोटोकॉल I (1977) सहित युद्ध के कानूनों का भी गंभीर उल्लंघन है. ईरानी लोग इस घिनौने जुर्म को न तो भूलेंगे और न ही माफ़ करेंगे."
4 मार्च को अमेरिका ने किया था हमला
इससे पहले IRIS देना 4 मार्च को श्रीलंका के दक्षिण में डूब गया था, जब गाले से लगभग 20 नॉटिकल मील पश्चिम में एक US सबमरीन टॉरपीडो से टकराया था. इस घटना के बाद इंडियन नेवी ने श्रीलंका के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए INS तरंगिनी और INS इक्षक जैसे जहाजों के साथ-साथ P-8I एयरक्राफ्ट जैसे समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी तैनात किए. IRIS देना पर लगभग 180 क्रू मेंबर में से लगभग 87 नाविकों के मारे जाने की खबर है, जबकि लगभग 32 बचे हुए लोगों को श्रीलंका नेवी ने बचाया और गाले के अस्पतालों में भर्ती कराया.
ईरानी राजदूत ने क्या कहा?
इससे पहले, ANI के साथ एक इंटरव्यू में भारत में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतहली ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान IRIS देना से जुड़ी दुखद घटना के बाद स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है और हालात का अंदाज़ा लगाने और क्रू मेंबर की सलामती पक्का करने की कोशिशें जारी रखे हुए है. उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के पानी में ईरानी नेवी के जहाज IRIS देना से जुड़ी दुखद घटना के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ने स्थिति पर करीब से नज़र रखी है.