/मशहद के इमाम रज़ा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए खमेनेई, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज-ए-जनाजा

मशहद में खमेनेई के लिए अंतिम संस्कार की प्रार्थनाएँ की गईं

12 am IST: मशहद में इमाम रज़ा दरगाह में खमेनेई के लिए नमाज-ए-जनाजा पढ़ी गई. ईरानी मीडिया ने बताया कि वरिष्ठ मजहबी रहनुमा परिवार के सदस्यों और शोक मनाने वालों की मौजूदगी में उनके सबसे बड़े बेटे, आयतुल्ला सैयद मुस्तफा हुसैनी खामेनेई ने नमाज-ए-जनाजा पढ़ाई. हेलीकॉप्टर से खामेनेई के पार्थिव शरीर को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए इमाम रज़ा दरगाह ले जाया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नमाज-ए-जनाजा के बाद इमाम रज़ा दरगाह के आंगनों में से एक में 11:55 pm IST पहुँचा. शोक मनाने वालों ने पार्थिव शरीर को दफनाने की जगह की ओर पहुँचाया, जहाँ सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक किया गया.