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मशहद के इमाम रज़ा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए खमेनेई, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज-ए-जनाजा

Khamenei buried In Imam Reza Shrine: ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई को मशहद के इमाम रज़ा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. छह दिनों तक ईरान और इराक में खिराज-ए-अकीदत के कार्यक्रम आयोजित किए गएं और जुलूस निकाले गए, जिनमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए. शहीद खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक करने से पहले नमाज-ए-जनाजा अदा की गई. वहीं, दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 10, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:32 PM IST
मशहद के इमाम रज़ा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए खमेनेई, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज-ए-जनाजा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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