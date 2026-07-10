/मशहद के इमाम रज़ा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए खमेनेई, लाखों लोगों ने पढ़ी नमाज-ए-जनाजा

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Khamenei buried In Imam Reza Shrine: ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई को शुक्रवार (10 जुलाई) की सुबह मशहद में इमाम रज़ा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. इसके साथ ही ईरान और इराक में छह दिनों तक चले खिराज-ए-अकीदत के कार्यक्रम और जुलूस पूरे हुए. सुपुर्द-ए-खाक की रस्में इमाम रजा दरगाह में पूरी की गईं. इससे पहले उनके ताबूत को मशहद की सड़कों से ले जाया गया, जहाँ उन्हें विदाई देने के लिए हजारों लोग जमा हुए थे. पाक जगह पर दफनाने की रस्म से पहले नमाज-ए-जनाजा पढ़ी गई. यह पाक जगह शियाओं के आठवें इमाम, इमाम रज़ा की मजार है.
नजफ और कर्बला के पाक शहरों में विदाई समारोहों के बाद खमेनेई के पार्थिव शरीर को इराक से हवाई रास्ते से मशहद लाया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराक के इन दो शहरों में खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए आयोजित किए गए प्रोग्राम में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए. ये प्रोग्राम क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच पूरे हुए हैं. ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो चुका है. दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमले कर रहा है.
मशहद में खमेनेई के लिए अंतिम संस्कार की प्रार्थनाएँ की गईं
12 am IST: मशहद में इमाम रज़ा दरगाह में खमेनेई के लिए नमाज-ए-जनाजा पढ़ी गई. ईरानी मीडिया ने बताया कि वरिष्ठ मजहबी रहनुमा परिवार के सदस्यों और शोक मनाने वालों की मौजूदगी में उनके सबसे बड़े बेटे, आयतुल्ला सैयद मुस्तफा हुसैनी खामेनेई ने नमाज-ए-जनाजा पढ़ाई. हेलीकॉप्टर से खामेनेई के पार्थिव शरीर को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए इमाम रज़ा दरगाह ले जाया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नमाज-ए-जनाजा के बाद इमाम रज़ा दरगाह के आंगनों में से एक में 11:55 pm IST पहुँचा. शोक मनाने वालों ने पार्थिव शरीर को दफनाने की जगह की ओर पहुँचाया, जहाँ सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक किया गया.