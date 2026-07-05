/खामेनेई की आखिरी रुख्सती में लाल झंडा लहराते हुए गूंजे इंतिकाम के नारे, जानें क्या है शिया रिवायत में मतलब?

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Iran News Today: ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की आखिरी रुख्सती में लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा. जनाजे में शामिल लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन उनके हाथों में लहराते लाल परचम एक अलग ही पैगाम दे रहे थे. इन परचमों और बैनरों के जरिए जनाजे में मौजूद लोगों ने मारे गए रहबर के खून का बदला लेने की मांग बुलंद की. यही वजह रही कि तेहरान में आयोजित इस अंतिम विदाई ने सिर्फ गम का मंजर ही नहीं, बल्कि इंतिकाम की खुली पुकार का भी रूप ले लिया.
साबिक सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने लाल रंग के बैनर और परचम उठाए हुए थे. इन बैनरों ने दुनियाभर का ध्यान अपनी तरफ खींचा. शिया रिवायत में लाल परचम का खास मतलब होता है. इसे नाइंसाफी के साथ बहाए गए खून की निशानी माना जाता है और यह जुल्म के खिलाफ इंसाफ और बदले की पुकार का अलामत भी माना जाता है.
लाल रंग का परचम और उन पर लिखे नारों का क्या है मतलब?
तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयोजित जनाजे के दौरान कई लोगों के हाथों में ऐसे बैनर दिखाई दिए, जिन पर "या लथारात अल-हुसैन" और "या लथारात अल-खामेनेई" जैसे नारे लिखे थे. इन नारों ने जनाजे में मौजूद लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचा. "या लथारात अल-हुसैन" का मतलब है, "ऐ हुसैन का बदला लेने वालों." वहीं "या लथारात अल-खामेनेई" एक नया नारा है, जिसका मतलब है, "ऐ खामेनेई का बदला लेने वालों." यह नया नारा सीधे तौर पर आयत उल्लाह अली खामेनेई के कत्ल का बदला लेने की पुकार के तौर पर देखा जा रहा है.
यह नया नारा शिया इतिहास और मजहबी रिवायत से जुड़ा हुआ है. इसमें इमाम हुसैन (रजि.) की शहादत की याद को आयत उल्लाह अली खामेनेई के साथ जोड़ा गया है. इमाम हुसैन (रजि.), पैगम्बर मुहम्मद (स.अ.) के नवासे थे. साल 680 ईस्वी में करबला में उनकी शहादत शिया अकीदे की सबसे अहम घटनाओं में गिनी जाती है. शिया बिरादरी हर साल इस वाकये को जुल्म और जाबिरियत के खिलाफ सब्र, कुर्बानी और मुकावमत की मिसाल के तौर पर याद करती है.
"या लथारात अल-हुसैन" नारे से कैसे किया जा रहा एकजुट
शिया तारीख में "या लथारात अल-हुसैन" का नारा लंबे अरसे से उन लोगों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जो इमाम हुसैन (रजि.) की शहादत का बदला लेने की बात करते थे. अब इसी नारे को आयत उल्लाह अली खामेनेई के नाम के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे उन लोगों के खिलाफ सीधे इंतिकाम की पुकार माना जा रहा है, जिन्हें उनकी मौत के लिए जिम्मेदार जा रहा है.
शिया रिवायत के मुताबिक, लाल परचम सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि नाइंसाफी के साथ बहाए गए खून की याद और इंसाफ की मांग का पैगाम होता है. यही वजह है कि जनाजे में लाल बैनरों की मौजूदगी को महज मातम का हिस्सा नहीं, बल्कि बदले की मांग के इजहार के तौर पर भी देखा जा रहा है.
लाल परचमों के अलावा जनाजे में शामिल लोगों के हाथों में ईरान का कौमी परचम भी नजर आया. इसके साथ ही कई लोगों ने पीले रंग के बैनर भी उठा रखे थे, जिन्हें हिज्बुल्लाह की निशानी माना जाता है. इस तरह जनाजे का मंजर गम, मजहबी जज्बात और बदले की मांग के पैगाम के साथ दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना रहा.