/ईरान की दमदार वापसी, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 2-2 से मैच ड्रॉ; जानें किसने रच दिया इतिहास

सोमवार के मुकाबलों में सबसे बड़ा उलटफेर ग्रुप एच में देखने को मिला, जहां पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही काबो वर्दे की टीम ने पूर्व विश्व चैंपियन स्पेन को गोलरहित ड्रॉ पर रोक दिया. स्पेन ने पूरे मैच में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और कई गोल करने के अवसर भी बनाए, लेकिन काबो वर्दे के गोलकीपर वोजीन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हर हमले को नाकाम कर दिया. वोजीन्हा की बेहतरीन गोलकीपिंग ने स्पेनिश खिलाड़ियों को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया. मैच खत्म होने के बाद फुटबॉल विशेषज्ञों ने काबो वर्दे के इस प्रदर्शन को टूर्नामेंट के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक बताया. पहली बार विश्व कप खेल रही टीम के लिए यह परिणाम किसी जीत से कम नहीं माना जा रहा है.