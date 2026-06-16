/ईरान की दमदार वापसी, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 2-2 से मैच ड्रॉ; जानें किसने रच दिया इतिहास

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FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण के मुकाबलों में सोमवार का दिन कई रोमांचक नतीजों के नाम रहा. दिन के चारों मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ईरान-न्यूज़ीलैंड और स्पेन-काबो वर्दे के मुकाबलों की रही. खास बात यह रही कि कई बड़ी टीमों को अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीमों ने कड़ी चुनौती दी. ग्रुप जी में ईरान और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ. लॉस एंजेलिस में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड के स्टार फॉरवर्ड इलायजा जस्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए दोनों गोल दागे. दोनों गोलों में अनुभवी स्ट्राइकर क्रिस वुड ने अहम असिस्ट किया.
न्यूज़ीलैंड ने मैच में दो बार बढ़त हासिल की, लेकिन ईरान ने हर बार दमदार वापसी करते हुए मुकाबले को बराबरी पर ला दिया. ईरान की ओर से रामिन रेजाइयान और मोहम्मद मोहेबी ने एक-एक गोल किया. ईरानी टीम का जुझारूपन और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता इस मुकाबले में साफ दिखाई दी. मैच के अंत तक दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन कोई भी निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर सका.
सोमवार के मुकाबलों में सबसे बड़ा उलटफेर ग्रुप एच में देखने को मिला, जहां पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही काबो वर्दे की टीम ने पूर्व विश्व चैंपियन स्पेन को गोलरहित ड्रॉ पर रोक दिया. स्पेन ने पूरे मैच में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और कई गोल करने के अवसर भी बनाए, लेकिन काबो वर्दे के गोलकीपर वोजीन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हर हमले को नाकाम कर दिया. वोजीन्हा की बेहतरीन गोलकीपिंग ने स्पेनिश खिलाड़ियों को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया. मैच खत्म होने के बाद फुटबॉल विशेषज्ञों ने काबो वर्दे के इस प्रदर्शन को टूर्नामेंट के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक बताया. पहली बार विश्व कप खेल रही टीम के लिए यह परिणाम किसी जीत से कम नहीं माना जा रहा है.
ग्रुप एच के दूसरे मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे आमने-सामने थे. दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद संतुलित रहा और अंततः 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ. दोनों पक्षों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन कोई भी टीम जीत दर्ज नहीं कर सकी. वहीं ग्रुप जी में बेल्जियम और मिस्र के बीच खेला गया मैच भी 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ. दोनों टीमों ने कई मौके बनाए और दर्शकों को रोमांचक फुटबॉल देखने को मिला. सोमवार के सभी मुकाबलों ने यह साबित कर दिया कि विश्व कप में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता.