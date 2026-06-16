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ईरान की दमदार वापसी, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 2-2 से मैच ड्रॉ; जानें किसने रच दिया इतिहास

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में ईरान ने शानदार जुझारूपन दिखाते हुए न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला. न्यूज़ीलैंड ने दो बार बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने हर बार वापसी की. रामिन रेजाइयान और मोहम्मद मोहेबी ने ईरान के लिए गोल किए.

Published: Jun 16, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:53 AM IST
ईरान की दमदार वापसी, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 2-2 से मैच ड्रॉ; जानें किसने रच दिया इतिहास

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