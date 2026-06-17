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Iran US Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौता हो गया है. इस समझौते के बाद ईरान को बड़े पैमाने पर आर्थिक फायदे मिलने लगे हैं. इसमें समझौते पर हस्ताक्षर होते ही तेल बेचने का अधिकार 300 अरब डॉलर के डेवलपमेंट फंड तक पहुंच और अंततः विदेशों में उसकी फ्रीज की गई संपत्ति की वापसी शामिल है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़े समझौते की तैयारी चल रही है. इस समझौते का मसौदा सामने आया है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका ईरान के साथ तनाव और संघर्ष खत्म करने के लिए एक आर्थिक पैकेज देने को तैयार है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. समझौता होने के बाद दोनों देशों के पास 60 दिन का समय होगा, जिसमें वे आपसी दुश्मनी कम करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई और सख्त शर्तों को अंतिम रूप देंगे.
खुल जाएगा होर्मुज
समझौते के मसौदे के मुताबिक, जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होगा, अमेरिका ईरान को तेल बेचने में कुछ राहत देगा. यानी ईरान का जो कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पाद और उनसे बने सामान पहले से जहाजों पर लदे हुए हैं, उन्हें बेचने की अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा, अमेरिका ईरान पर लगाई गई समुद्री नाकेबंदी भी हटाने के लिए तैयार है. दोनों देश 30 दिनों के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य करने की कोशिश करेंगे. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के लगभग 20 फीसद तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती थी. अमेरिका और इज़राइल के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू होने के बाद यहां तनाव बढ़ गया था.
ईरान और ट्रंप में बड़ी डील
मसौदे के मुताबिक, अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी ईरान के आर्थिक पुनर्वास के लिए एक योजना बनाएंगे, जिसमें कम से कम 300 अरब डॉलर की फंडिंग शामिल होगी. ईरान की विदेशों में फ़्रीज़ की गई संपत्ति के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर दस्तावेज़ में कहा गया है कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि फंड "जारी किए जाएं और पूरी तरह से उपलब्ध कराए जाएं." हालांकि इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है.ट्रंप ने पहले साफ़ तौर पर इनकार किया था कि अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का भुगतान करेगा. मसौदे में सावधानीपूर्वक केवल यह कहा गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी यह सुनिश्चित करेंगे कि इतनी राशि की फंडिंग तेहरान तक पहुंचे. पाबंदियों से पूरी राहत तभी मिलेगी जब अगले दो महीनों में बातचीत के बाद कोई अंतिम समझौता होगा. उस अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिकी सेना आसपास के इलाकों से हट जाएगी.