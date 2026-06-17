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अमेरिका से समझौता के बाद ईरान की लॉटरी! तेल बेचने से लेकर अरबों डॉलर तक का फायदा

Iran US Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर समझौते के बाद तेहरान को कई बड़े आर्थिक फायदे मिलने की संभावना जताई जा रही है. प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान को तेल निर्यात में राहत, 300 अरब डॉलर के डेवलपमेंट फंड तक पहुंच और विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों की वापसी जैसे लाभ मिल सकते हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 17, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:48 PM IST
अमेरिका से समझौता के बाद ईरान की लॉटरी! तेल बेचने से लेकर अरबों डॉलर तक का फायदा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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