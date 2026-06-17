ईरान और ट्रंप में बड़ी डील

मसौदे के मुताबिक, अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी ईरान के आर्थिक पुनर्वास के लिए एक योजना बनाएंगे, जिसमें कम से कम 300 अरब डॉलर की फंडिंग शामिल होगी. ईरान की विदेशों में फ़्रीज़ की गई संपत्ति के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर दस्तावेज़ में कहा गया है कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि फंड "जारी किए जाएं और पूरी तरह से उपलब्ध कराए जाएं." हालांकि इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है.ट्रंप ने पहले साफ़ तौर पर इनकार किया था कि अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का भुगतान करेगा. मसौदे में सावधानीपूर्वक केवल यह कहा गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी यह सुनिश्चित करेंगे कि इतनी राशि की फंडिंग तेहरान तक पहुंचे. पाबंदियों से पूरी राहत तभी मिलेगी जब अगले दो महीनों में बातचीत के बाद कोई अंतिम समझौता होगा. उस अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिकी सेना आसपास के इलाकों से हट जाएगी.