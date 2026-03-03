क्या ईरान ने कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट? भूकंप के झटके से कांप उठा तेहरान!

Iran News: अमेरिका-इजरायल और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, यह भूकंप 3 मार्च 2026 को दक्षिणी ईरान के गराश इलाके में आया था. रिक्टर स्केल पर इसकी मैग्नीट्यूड 4.3 मापी गई और इसका सेंटर जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था.

गराश ईरान के फार्स प्रांत में बसा एक शहर है और इसे लारेस्तान इलाके का हिस्सा माना जाता है. यह इलाका जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है. ईरान को दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप वाले देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जाग्रोस फोल्ड-थ्रस्ट बेल्ट बनी है. गराश इसी एक्टिव जियोलॉजिकल बेल्ट में आता है, जहां 4 से 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप आम माने जाते हैं.

ईरान ने किया न्यूक्लियर टेस्ट?

हालांकि, मौजूदा हालात ने इस भूकंप की तरफ और ध्यान खींचा है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव भरे माहौल के बीच कुछ एनालिस्ट इस झटके को शक की नजर से देख रहे हैं. सोशल मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है. हालांकि, अभी तक यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है या नहीं.

एक्सपर्ट ने क्या किया दावा?

वहीं, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ईरान ने तनाव भरे माहौल में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है. एक्सपर्ट के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता मीडियम थी और शुरुआती रिपोर्ट्स में जान-माल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है. साइंटिफिक संस्थाएं अभी इसे इलाके में नॉर्मल जियोलॉजिकल एक्टिविटी से जुड़ा मान रही हैं.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि 1 मार्च को सुबह 10:30 बजे अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़ा एयरस्ट्राइक किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. इसके बाद से मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है और ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है. ईरान के हमले से इजरायल में भारी तबाही हुई है.