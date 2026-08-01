अमेरिका से 'जंग जीतने' का ईरान ने किया ऐलान! घालीबाफ बोले- युद्ध जीत गए, अब असली चुनौती बाकी

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Iran War Victory Claim: ईरानी संसद के स्पीकर और प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ़ ने दावा किया है कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है. अब सबसे बड़ी चुनौती इस जीत को लंबे समय तक बनाए रखना और देश को मज़बूत करना है. अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्पीकर ने ईरानी संसद की समन्वय परिषद में ये बातें कहीं. उन्होंने परिषद से कहा कि भले ही ईरान ने "युद्ध जीत लिया" है, लेकिन लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करना ज़रूरी है. उन्होंने कहा, "हमें एक शक्तिशाली ईरान बनाना होगा, और इसकी शुरुआत सर्वोच्च नेता के अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता को और मज़बूत करने से होती है. देश को बेहतर भविष्य की ओर देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए."
इससे पहले, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में हाल ही में हुए अमेरिकी हमले की निंदा की थी. घालीबाफ़ ने केशम द्वीप पर आम नागरिकों के घरों पर हुए अमेरिकी हमले की कड़ी आलोचना की और इसे दक्षिणी ईरानी शहरों मिनाब और लामेर्ड में किए गए अपराधों के बाद अमेरिका द्वारा किए गए अपराधों का एक और उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, "अमेरिका हर दिन एक नया अपराध कर रहा है. केशम द्वीप पर आम नागरिकों के घरों पर हमला, मिनाब और लामेर्ड में किए गए अपराधों का ही सिलसिला है."
ईरानी संसद के स्पीकर ने क्या कहा?
घालीबाफ़ ने चेतावनी भी दी, "उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी." गुरुवार को अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में कई जगहों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें केशम द्वीप और बुशहर, फ़ार्स और खुज़ेस्तान प्रांतों के इलाके शामिल थे. इस बीच, ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बाक़र ज़ोलक़द्र ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता है, तो इससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़) को और अधिक बंद किया जा सकता है और संभवतः अन्य जलडमरूमध्यों और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों (चोकपॉइंट्स) को भी बंद करना पड़ सकता है. अपने संदेश में, ज़ोलक़द्र ने वाशिंगटन द्वारा देश पर लगाए गए अवैध नौसैनिक नाकेबंदी की आलोचना की.
28 फरवरी को ईरान पर हुआ था हमला
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया. इस हमले में हज़ारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए. हमले में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. उनकी मौत के बाद मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया. यह संघर्ष अभी भी जारी है और इसका वैश्विक असर पड़ा है.