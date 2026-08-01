Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /अमेरिका से जंग जीतने का ईरान ने किया ऐलान! घालीबाफ बोले- युद्ध जीत गए, अब असली चुनौती बाकी

अमेरिका से 'जंग जीतने' का ईरान ने किया ऐलान! घालीबाफ बोले- युद्ध जीत गए, अब असली चुनौती बाकी

Iran War Victory Claim: ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है. उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी चुनौती इस जीत को लंबे समय तक बनाए रखना और ईरान को और अधिक शक्तिशाली बनाना है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 01, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:59 PM IST
अमेरिका से 'जंग जीतने' का ईरान ने किया ऐलान! घालीबाफ बोले- युद्ध जीत गए, अब असली चुनौती बाकी

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मस्जिदों पर हमला, कुरान जलाने का आरोप..., सिराहा की सड़कों पर हिंसा; पुलिस-सेना
2
3
4
5