अमेरिका से 'जंग जीतने' का ईरान ने किया ऐलान! घालीबाफ बोले- युद्ध जीत गए, अब असली चुनौती बाकी

Iran War Victory Claim: ईरानी संसद के स्पीकर और प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ़ ने दावा किया है कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है. अब सबसे बड़ी चुनौती इस जीत को लंबे समय तक बनाए रखना और देश को मज़बूत करना है. अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्पीकर ने ईरानी संसद की समन्वय परिषद में ये बातें कहीं. उन्होंने परिषद से कहा कि भले ही ईरान ने "युद्ध जीत लिया" है, लेकिन लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करना ज़रूरी है. उन्होंने कहा, "हमें एक शक्तिशाली ईरान बनाना होगा, और इसकी शुरुआत सर्वोच्च नेता के अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता को और मज़बूत करने से होती है. देश को बेहतर भविष्य की ओर देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए."