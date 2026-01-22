Advertisement
ईरान प्रोटेस्ट में कितने लोगों की हुई है मौत, सरकार ने कर दिया सबकुछ क्लियर

Iran Protest Crackdown: ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई के बाद सरकार ने पहली बार 3,117 मौतों की पुष्टि की है. हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इससे कहीं ज्यादा संख्या बताई है. इंटरनेट बंद होने, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और अमेरिका को दी गई चेतावनियों से क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव बढ़ गया है.

Jan 22, 2026

Iran News: ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के बाद सरकार ने पहली आधिकारिक मौत का आंकड़ा जारी किया है. बुधवार को ईरानी सरकारी मीडिया ने गृह मंत्रालय और शहीदों और दिग्गजों के फाउंडेशन का हवाला देते हुए बताया कि 3,117 लोगों की मौत हुई है. सरकार के अनुसार, इस आंकड़े में 2,427 नागरिक और सुरक्षाकर्मी शामिल थे, जबकि बाकी लोगों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई.

हालांकि, विदेशी मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं. अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, गुरुवार सुबह तक मरने वालों की संख्या कम से कम 4,902 हो गई थी और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. यह संगठन ईरान के अंदर कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिए जानकारी वेरिफाई करता है और इसके आंकड़े पहले भी काफी हद तक सही रहे हैं. अन्य मानवाधिकार समूहों ने भी आधिकारिक आंकड़ों से ज़्यादा मौतें होने का दावा किया है.

एसोसिएटेड प्रेस इन आंकड़ों को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं कर सका. इसका मुख्य कारण यह है कि ईरानी अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, अंतरराष्ट्रीय कॉल पर रोक लगा दी है, और स्थानीय पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. सरकारी टीवी ने लगातार प्रदर्शनकारियों को "दंगाई" बताया है और उन पर अमेरिका और इजरायल से प्रेरित होने का आरोप लगाया है, हालांकि इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है.

ईरान के विदेश ने अमेरिका को फिर से दी धमकी
इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को अब तक की सबसे सीधी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर फिर से हमला होता है, तो इस्लामिक रिपब्लिक "पूरी ताकत से जवाब देगा." यह बयान ऐसे समय आया है जब हत्याओं के कारण दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनका निमंत्रण रद्द कर दिया गया है और एक अमेरिकी विमानवाहक पोत एशिया से पश्चिम की ओर मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है.

कितने लोगों को किया गया है गिरफ्तार
मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 26,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों के बयानों से यह डर पैदा हो गया है कि कुछ बंदियों को मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बड़े पैमाने पर फांसी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या को "रेड लाइन" बता चुके हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

