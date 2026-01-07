Iran News: आर्थिक बदहाली से सुलगा ईरान, लोगों का फूटा गुस्सा; 27 लोगों की मौत

Iran News: ईरान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है. इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें इलम प्रांत के अब्दानन शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन साफ ​​तौर पर दिख रहे हैं, जहां पिछले एक हफ्ते में कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि छोटे शहर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हजारों लोग अपने माता-पिता के साथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, जबकि ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों की तुलना में प्रदर्शनकारियों की संख्या काफी ज़्यादा थी. नॉर्वे स्थित मानवाधिकार समूह ईरान ह्यूमन राइट्स (IHR) के अनुसार, सुरक्षा बलों ने कम से कम 27 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है, जिनमें 18 साल से कम उम्र के पांच नाबालिग शामिल हैं.

ईरानी अधिकारियों ने क्या कहा?

ईरानी अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के बीच भी हताहतों को स्वीकार किया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है जिसे मंगलवार को गोली मार दी गई थी. सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने पुष्टि की कि अशांति के दौरान कम से कम तीन लोग मारे गए. उन्होंने मंगलवार को यह भी बताया कि पहले मारे गए प्रदर्शनकारियों के अंतिम संस्कार जुलूस के बाद हुई सशस्त्र झड़पों में एक पुलिस अधिकारी को गोली मार दी गई. वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हफ्ते पहली बार अशांति पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए एक कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि जिन्हें उन्होंने दंगाई बताया, उन्हें उनकी जगह पर लाना होगा.

पूरे देश में बवाल

गौरतलब है कि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. इलम प्रांत की राजधानी से सामने आए एक वीडियो में सुरक्षा बल इमाम खुमैनी अस्पताल में घुसते दिख रहे हैं, जहां वे घायल प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं. मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. संगठन का कहना है कि अस्पतालों में इस तरह की गिरफ्तारियां अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं और यह दिखाती हैं कि ईरानी अधिकारी असंतोष को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.