Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3066309
Zee SalaamMuslim WorldIran News: आर्थिक बदहाली से सुलगा ईरान, लोगों का फूटा गुस्सा; 27 लोगों की मौत

Iran News: आर्थिक बदहाली से सुलगा ईरान, लोगों का फूटा गुस्सा; 27 लोगों की मौत

Iran News: ईरान में गंभीर आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं. सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं. बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 07, 2026, 10:19 AM IST

Trending Photos

Iran News: आर्थिक बदहाली से सुलगा ईरान, लोगों का फूटा गुस्सा; 27 लोगों की मौत

Iran News: ईरान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है. इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें इलम प्रांत के अब्दानन शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन साफ ​​तौर पर दिख रहे हैं, जहां पिछले एक हफ्ते में कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं. 

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि छोटे शहर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हजारों लोग अपने माता-पिता के साथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, जबकि ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों की तुलना में प्रदर्शनकारियों की संख्या काफी ज़्यादा थी. नॉर्वे स्थित मानवाधिकार समूह ईरान ह्यूमन राइट्स (IHR) के अनुसार, सुरक्षा बलों ने कम से कम 27 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है, जिनमें 18 साल से कम उम्र के पांच नाबालिग शामिल हैं.

ईरानी अधिकारियों ने क्या कहा?
ईरानी अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के बीच भी हताहतों को स्वीकार किया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है जिसे मंगलवार को गोली मार दी गई थी. सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने पुष्टि की कि अशांति के दौरान कम से कम तीन लोग मारे गए. उन्होंने मंगलवार को यह भी बताया कि पहले मारे गए प्रदर्शनकारियों के अंतिम संस्कार जुलूस के बाद हुई सशस्त्र झड़पों में एक पुलिस अधिकारी को गोली मार दी गई. वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हफ्ते पहली बार अशांति पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए एक कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि जिन्हें उन्होंने दंगाई बताया, उन्हें उनकी जगह पर लाना होगा.

पूरे देश में बवाल
गौरतलब है कि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. इलम प्रांत की राजधानी से सामने आए एक वीडियो में सुरक्षा बल इमाम खुमैनी अस्पताल में घुसते दिख रहे हैं, जहां वे घायल प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं.  मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. संगठन का कहना है कि अस्पतालों में इस तरह की गिरफ्तारियां अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं और यह दिखाती हैं कि ईरानी अधिकारी असंतोष को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iran newsIran ProtestIran economic crisis

Trending news

iran news
Iran News: आर्थिक बदहाली से सुलगा ईरान, लोगों का फूटा गुस्सा; 27 लोगों की मौत
Haji Arafat Sheikh on JNU Controversy
'ये छात्र पढ़ने आते हैं या आतंक फैलाने?' JNU में नारेबाज़ी पर भड़के मुस्लिम नेता
Bangladesh news
Bangladesh News: हिंदुओं पर हमले और खामोश सरकार, रिपोर्ट ने यूनुस की खोल दी पोल
Umar Khalid Father on SC Judgment
SC ने दिया गलत फैसला; उमर खालिद को बेल न मिलने पर पिता रसूल इलियास का फूटा गुस्सा
Old Delhi Tension
आधी रात मस्जिद के पास पहुंचे 17 बुलडोजर, सुबह होते-होते सुलग उठी पुरानी दिल्ली
Israel Nes
IDF में भर्ती के विरोध में सड़कों पर उतरा हरेदी यहूदी समुदाय,बस ने1 को कुचला, 3 घायल
Lebanon news
ग़ज़ा के बाद अब लेबनान पर नजर; हिज्बुल्लाह- हमास के बहाने इजरायल का नया हमला
jammu kashmir news
कश्मीर में इमामों के सहारे नार्को टेरर और नशाखोरी पर वार; जुमा में खास संदेश की अपील
UP News
हथियार बांटने के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, पिंकी चौधरी और उसका बेटा गिरफ्तार
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP सरकार से मांगा लव जिहाद पर डेटा, बौखला गए मंत्री गिरिराज सिंह