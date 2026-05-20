Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3223362
Zee SalaamMuslim Worldट्रंप-नेतन्याहू को मारने वाले को अरबों का इनाम! ईरान के ‘खूनी प्लान’ से दुनिया दहली

ट्रंप-नेतन्याहू को मारने वाले को अरबों का इनाम! ईरान के ‘खूनी प्लान’ से दुनिया दहली

US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान ने नेतन्याहू ट्रंप और अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले को करोड़ों डॉलर इनाम देने का ऐलान किया है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 20, 2026, 09:00 AM IST

Trending Photos

ट्रंप-नेतन्याहू को मारने वाले को अरबों का इनाम! ईरान के ‘खूनी प्लान’ से दुनिया दहली

US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज को फिर से खोलने की चेतावनी दी है और ऐसा न करने पर किसी भी पल हमला करने की धमकी दी है. इस बीच, तेहरान ने भी पलटवार किया है. ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत का बदला लेने की बात करते हुए बड़ा बयान दिया है. ईरान में एक प्रस्ताव के तहत इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू,  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले व्यक्ति के लिए भारी इनाम देने की बात कही गई है.

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की संसद में एक ऐसा बिल लाने की तैयारी की जा रही है जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले व्यक्ति को लगभग 5.8 करोड़ डॉलर का इनाम देने का प्रस्ताव रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को “इस्लामिक गणराज्य के सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई” नाम दिया गया है.

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष किया ऐलान
ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सरकारी टीवी चैनल पर कहा कि अमेरिका और इजरायल के शीर्ष नेताओं के खिलाफ “जवाबी कार्रवाई” जरूरी है. उन्होंने कहा कि ईरान अपने नेताओं और सैन्य अधिकारियों की हत्या या उन पर हमलों को लेकर चुप नहीं बैठ सकता. अजीजी ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर को निशाना बनाया जाना चाहिए. उन्होंने इस प्रस्ताव को फरवरी में ईरान पर हुए हमलों और ईरानी नेतृत्व को मिले खतरों से जोड़ते हुए कहा कि यह “ईरान का अधिकार” है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान के सांसद ने दी ट्रंप को धमकी
इसी बीच ईरान के सांसद और धर्मगुरु महमूद नबावियन ने भी कहा कि संसद जल्द इस बात पर चर्चा करेगी कि ट्रंप और नेतन्याहू को “जहन्नुम भेजने” वाले को कितना इनाम दिया जाना चाहिए. इन बयानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस और चिंता पैदा कर दी है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है. डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है. 

मिडिल ईस्ट में भारी तबाही
अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चिंता बनी हुई है. दूसरी तरफ, ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके देश, सैन्य ठिकानों या नेतृत्व पर हमला हुआ तो उसका जवाब “तबाही मचाने वाला” होगा. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि वे किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार हैं. मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव और इजरायल-ईरान टकराव के बीच इस तरह के बयान हालात को और गंभीर बना सकते हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

us iran conflictIran vs USDonald Trump Iran Threatbenjamin netanyahu news

Trending news

us iran conflict
ट्रंप-नेतन्याहू को मारने वाले को अरबों का इनाम! ईरान के ‘खूनी प्लान’ से दुनिया दहली
israel airstrike lebanon
लेबनान में तबाही! इजरायली एयरस्ट्राइक में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई
America Iran Tension
ईरान बोला झुकेंगे नहीं,ट्रंप के बयान पर बढ़ा तनाव; जंग और कूटनीति के बीच फंसी दुनिया
World News
चीन से ट्रंप को नहीं मिली हिमायत; ईरान मुद्दे पर जिनपिंग ने US को दिया बड़ा संदेश
muslim news
चाचा को मची चुल्ल; 72 की उम्र में बीवी को दिया तीन तलाक, गए जेल!
muslim news
गौहत्या पर बैन से आसमान छू रहे बकरों के रेट; 25 में बिक रहा 10 हज़ार वाला बकरा
Uttar Pradesh news
प्रतापगढ़ में दुष्कर्म आरोपी पर सख्त एक्शन; दुकान सील, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
Indian Conversion Law
भारत में ऐसे करें धर्म परिवर्तन, कोई बाल भी नहीं कर सकेगा बांका, जानें पूरा नियम?
hajj pilgrims
हज यात्रिओं पर चवन्नी भी खर्च नहीं करती सरकार; सब्सिडी बंद होते ही बिकी थी AIR INDIA
muslim news
सहारनपुर DIG ऑफिस पर हंगामे के बाद हिरासत में ली गईं इकरा हसन; कैराना बॉर्डर पर रिहा