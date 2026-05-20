ट्रंप-नेतन्याहू को मारने वाले को अरबों का इनाम! ईरान के ‘खूनी प्लान’ से दुनिया दहली

US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान ने नेतन्याहू ट्रंप और अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले को करोड़ों डॉलर इनाम देने का ऐलान किया है.
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US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज को फिर से खोलने की चेतावनी दी है और ऐसा न करने पर किसी भी पल हमला करने की धमकी दी है. इस बीच, तेहरान ने भी पलटवार किया है. ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत का बदला लेने की बात करते हुए बड़ा बयान दिया है. ईरान में एक प्रस्ताव के तहत इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले व्यक्ति के लिए भारी इनाम देने की बात कही गई है.
ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की संसद में एक ऐसा बिल लाने की तैयारी की जा रही है जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले व्यक्ति को लगभग 5.8 करोड़ डॉलर का इनाम देने का प्रस्ताव रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को “इस्लामिक गणराज्य के सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई” नाम दिया गया है.
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष किया ऐलान
ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सरकारी टीवी चैनल पर कहा कि अमेरिका और इजरायल के शीर्ष नेताओं के खिलाफ “जवाबी कार्रवाई” जरूरी है. उन्होंने कहा कि ईरान अपने नेताओं और सैन्य अधिकारियों की हत्या या उन पर हमलों को लेकर चुप नहीं बैठ सकता. अजीजी ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर को निशाना बनाया जाना चाहिए. उन्होंने इस प्रस्ताव को फरवरी में ईरान पर हुए हमलों और ईरानी नेतृत्व को मिले खतरों से जोड़ते हुए कहा कि यह “ईरान का अधिकार” है.
ईरान के सांसद ने दी ट्रंप को धमकी
इसी बीच ईरान के सांसद और धर्मगुरु महमूद नबावियन ने भी कहा कि संसद जल्द इस बात पर चर्चा करेगी कि ट्रंप और नेतन्याहू को “जहन्नुम भेजने” वाले को कितना इनाम दिया जाना चाहिए. इन बयानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस और चिंता पैदा कर दी है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है. डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है.
मिडिल ईस्ट में भारी तबाही
अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चिंता बनी हुई है. दूसरी तरफ, ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके देश, सैन्य ठिकानों या नेतृत्व पर हमला हुआ तो उसका जवाब “तबाही मचाने वाला” होगा. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि वे किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार हैं. मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव और इजरायल-ईरान टकराव के बीच इस तरह के बयान हालात को और गंभीर बना सकते हैं.