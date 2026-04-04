अमेरिका पर भारी पड़ रहा ईरान, IRGC ने ट्रंप का एक और विमान मार गिराया

Iran US War: ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका खुद को एक गंभीर संकट में फंसा हुआ है. इस संघर्ष में सबसे भारी नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है. IRGC ने एक के बाद एक अमेरिका के ड्रोन, लड़ाकू विमान और अन्य विभिन्न विमान मार गिराए गए हैं. अब फिर ईरान ने एक अमेरिकी ए-10 विमान को मार गिराया है. यह जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया ने सेना का हवाला देते हुए दी.

ईरानी सेना ने कहा है कि उसने अमेरिका के एक A-10 विमान को मार गिराया है. इस बीच, अमेरिका के दो अधिकारियों ने बताया है कि ईरान में एक F-15 लड़ाकू विमान को बचाने के अभियान में शामिल अमेरिका के दो विमानों पर भी हमला हुआ. CBS न्यूज़ के अनुसार, खोज और बचाव अभियान में हिस्सा ले रहे एक A-10 Warthog विमान पर हमला किया गया. इसके बाद पायलट ने खाड़ी के ऊपर विमान से छलांग लगा दी, जहां उसे सुरक्षित बचा लिया गया. लेकिन यह अभी भी साफ नहीं है कि क्या यह वही A-10 Warthog है जिसके बारे में CBS न्यूज़ ने बताया था कि F-15E के खोज और बचाव अभियान के दौरान उसे निशाना बनाया गया था.

छोटे हथियार से किया गया हमला

CBS ने बताया कि इस खोज अभियान में दो हेलीकॉप्टर भी शामिल थे. इन हेलीकॉप्टरों ने पहले हुए हादसे के बाद F-15E के दो पायलटों में से एक को बचाया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि बचाए गए पायलट को ले जा रहे हेलीकॉप्टर पर छोटे हथियारों से हमला किया गया, जिससे उसमें सवार चालक दल के सदस्यों को चोटें आईं. हेलीकॉप्टर सुरक्षित उतर गया और चालक दल के सदस्यों का अभी इलाज चल रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, गिराए गए F-15 के दूसरे पायलट की खोज अभी भी जारी है.

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होर्मुज़ के पास गिरा विमान

ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने ईरानी सेना का हवाला देते हुए बताया कि "एक अमेरिकी A-10 विमान को सेना की वायु रक्षा बल की रक्षा प्रणालियों द्वारा निशाना बनाया गया और वह दक्षिणी ईरान में फारसी खाड़ी में गिर गया." रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस विमान को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास मार गिराया गया था.