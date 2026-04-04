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अमेरिका पर भारी पड़ रहा ईरान, IRGC ने ट्रंप का एक और विमान मार गिराया

Iran Claims A-10 Shot Down: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी A-10 विमान मार गिराया है. वहीं, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान में चल रहे एक रेस्क्यू मिशन के दौरान A-10 पर हमला हुआ, जिसके बाद पायलट ने इजेक्ट कर सुरक्षित बचाव कर लिया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:32 AM IST

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अमेरिका पर भारी पड़ रहा ईरान, IRGC ने ट्रंप का एक और विमान मार गिराया

Iran US War: ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका खुद को एक गंभीर संकट में फंसा हुआ है. इस संघर्ष में सबसे भारी नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है. IRGC ने एक के बाद एक अमेरिका के ड्रोन, लड़ाकू विमान और अन्य विभिन्न विमान मार गिराए गए हैं. अब फिर ईरान ने  एक अमेरिकी ए-10 विमान को मार गिराया है. यह जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया ने सेना का हवाला देते हुए दी.

ईरानी सेना ने कहा है कि उसने अमेरिका के एक A-10 विमान को मार गिराया है. इस बीच, अमेरिका के दो अधिकारियों ने बताया है कि ईरान में एक F-15 लड़ाकू विमान को बचाने के अभियान में शामिल अमेरिका के दो विमानों पर भी हमला हुआ. CBS न्यूज़ के अनुसार, खोज और बचाव अभियान में हिस्सा ले रहे एक A-10 Warthog विमान पर हमला किया गया. इसके बाद पायलट ने खाड़ी के ऊपर विमान से छलांग लगा दी, जहां उसे सुरक्षित बचा लिया गया. लेकिन यह अभी भी साफ नहीं है कि क्या यह वही A-10 Warthog है जिसके बारे में CBS न्यूज़ ने बताया था कि F-15E के खोज और बचाव अभियान के दौरान उसे निशाना बनाया गया था.

छोटे हथियार से किया गया हमला
CBS ने बताया कि इस खोज अभियान में दो हेलीकॉप्टर भी शामिल थे. इन हेलीकॉप्टरों ने पहले हुए हादसे के बाद F-15E के दो पायलटों में से एक को बचाया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि बचाए गए पायलट को ले जा रहे हेलीकॉप्टर पर छोटे हथियारों से हमला किया गया, जिससे उसमें सवार चालक दल के सदस्यों को चोटें आईं. हेलीकॉप्टर सुरक्षित उतर गया और चालक दल के सदस्यों का अभी इलाज चल रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, गिराए गए F-15 के दूसरे पायलट की खोज अभी भी जारी है.

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होर्मुज़ के पास गिरा विमान
ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने ईरानी सेना का हवाला देते हुए बताया कि "एक अमेरिकी A-10 विमान को सेना की वायु रक्षा बल की रक्षा प्रणालियों द्वारा निशाना बनाया गया और वह दक्षिणी ईरान में फारसी खाड़ी में गिर गया." रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस विमान को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास मार गिराया गया था.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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