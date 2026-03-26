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गैस किल्लत का डर खत्म; ईरान ने भारत समेत अपने दोस्त देशों के लिए खोल दिया दरवाजा

Iran Allows India Ships: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजरने की इजाजत दे दी है. इस फ़ैसले से वैश्विक तेल आपूर्ति को राहत मिलने की उम्मीद है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:46 AM IST

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गैस किल्लत का डर खत्म; ईरान ने भारत समेत अपने दोस्त देशों के लिए खोल दिया दरवाजा

Iran News: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 27 दिनों से यु्द्ध जारी है. इस हिंसा ने दुनिया भर के देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और कई देश इस समय तेल और गैस संकट से जूझ रहे हैं. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने दोस्तों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि ईरान ने भारत समेत अपने सभी 'मित्र देशों' के लिए जहजाों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है. ईरान के इस कदम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

तेहरान के इस फैसले से वैश्विक सप्लाई चेन बना रहेगा, जिससे कई देशों में तेल और गैस संकट पैदा नहीं होगा. मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों के जहाज़ों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दे दी है. यह मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के तेल निर्यात का लगभग 20 फीसद हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुज़रता है.

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UN की अपील के बाद ईरान का फैसला
दरअसल, ईरान का यह फैसला संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अपील के बाद आया है. गुटेरेस ने कहा था कि इस जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल, गैस और उर्वरकों की आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ रहा है. खासकर ऐसे समय में जब खेती का मौसम चल रहा है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस स्थिति से आम नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इससे वैश्विक अस्थिरता और बढ़ सकती है. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि इस संकट का सबसे असरदार समाधान युद्ध को खत्म करना है.

किसी भी जहाज पर नहीं होगा हमला
हालांकि ईरान ने जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं. ईरान ने कहा है कि इस मार्ग से गुज़रने वाले जहाज़ों को किसी भी तरह की आक्रामक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें ऐसी गतिविधियों में किसी तरह का सहयोग देना चाहिए. इसके अलावा, सभी जहाज़ों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा और गुज़रने से पहले उन्हें ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना होगा.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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