‘खामेनेई की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे’, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी

US Iran Conflict: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे. यह चेतावनी ट्रंप की उन टिप्पणियों के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने खामेनेई के लगभग 40 साल के शासन के खत्म होने का संकेत दिया था.

ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबोलफजल शेकरची ने जोर देकर कहा, "ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर आक्रामकता का कोई हाथ बढ़ा, तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे, बल्कि उनकी दुनिया में आग भी लगा देंगे." शेकरची का बयान शनिवार को पॉलिटिको को दिए गए ट्रंप के इंटरव्यू के बाद आया, जिसमें उन्होंने खामेनेई को "एक बीमार आदमी" कहा था और कहा था कि उन्हें अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए. ट्रंप ने यह भी कहा कि "ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है."

दरअसल, देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर 28 दिसंबर को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है. इन विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी अधिकारियों द्वारा कथित हिंसक कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताएं भी जताई गई हैं. ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक के लिए दो "रेड लाइन" तय की हैं. इस बीच, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ती दिख रही है. जहाज-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मंगलवार तक मलक्का जलडमरूमध्य से गुजर चुका था, जो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है.

अमेरिकी नौसेना के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम की ओर बढ़ रहा था. हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि यह ग्रुप मध्य पूर्व की ओर जा रहा था या नहीं, लेकिन हिंद महासागर में उसकी मौजूदा दिशा और स्थिति से पता चलता है कि वह कुछ ही दिनों में इस क्षेत्र में पहुंच सकता है. अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार समाचार एजेंसी के मुताबिक, ईरान में विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या कम से कम 4,519 हो गई है, जिसमें 26,300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

एजेंसी का दावा है कि यह आंकड़ा दशकों में ईरान में किसी भी विरोध आंदोलन से अधिक है और 1979 की इस्लामिक क्रांति के आसपास की अराजकता की याद दिलाता है. हालांकि, एसोसिएटेड प्रेस इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है. हाल के दिनों में ईरान में विरोध प्रदर्शन कम हो गए हैं, लेकिन 8 जनवरी से लगाए गए इंटरनेट बंद के कारण जानकारी धीरे-धीरे सामने आ रही है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है।.

अयातुल्ला खामेनेई ने शनिवार को खुद कहा कि विरोध प्रदर्शनों में "कई हजार" लोग मारे गए हैं और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. माना जाता है कि यह किसी ईरानी नेता द्वारा मरने वालों की संख्या को पहली बार स्वीकार किया गया है. नेशनल पुलिस चीफ जनरल अहमद रजा रादान ने चेतावनी दी कि जो लोग सरेंडर करेंगे, उनके साथ नरमी बरती जाएगी, जबकि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है. उन्होंने लोगों को सरेंडर करने के लिए तीन दिन का समय दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी.