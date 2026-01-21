Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3081271
Zee SalaamMuslim World‘खामेनेई की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे’, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी

‘खामेनेई की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे’, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी

Iran Warns Trump: डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की सरकार को गिराने की बात कहने के बाद तेहरान ने कड़ी चेतावनी जारी की है. ईरान ने कहा कि उसके नेतृत्व के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:42 AM IST

Trending Photos

‘खामेनेई की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे’, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी

US Iran Conflict: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे. यह चेतावनी ट्रंप की उन टिप्पणियों के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने खामेनेई के लगभग 40 साल के शासन के खत्म होने का संकेत दिया था.

ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबोलफजल शेकरची ने जोर देकर कहा, "ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर आक्रामकता का कोई हाथ बढ़ा, तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे, बल्कि उनकी दुनिया में आग भी लगा देंगे." शेकरची का बयान शनिवार को पॉलिटिको को दिए गए ट्रंप के इंटरव्यू के बाद आया, जिसमें उन्होंने खामेनेई को "एक बीमार आदमी" कहा था और कहा था कि उन्हें अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए. ट्रंप ने यह भी कहा कि "ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है."

दरअसल, देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर 28 दिसंबर को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है. इन विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी अधिकारियों द्वारा कथित हिंसक कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताएं भी जताई गई हैं. ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक के लिए दो "रेड लाइन" तय की हैं.  इस बीच, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ती दिख रही है. जहाज-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मंगलवार तक मलक्का जलडमरूमध्य से गुजर चुका था, जो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी नौसेना के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम की ओर बढ़ रहा था. हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि यह ग्रुप मध्य पूर्व की ओर जा रहा था या नहीं, लेकिन हिंद महासागर में उसकी मौजूदा दिशा और स्थिति से पता चलता है कि वह कुछ ही दिनों में इस क्षेत्र में पहुंच सकता है. अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार समाचार एजेंसी के मुताबिक, ईरान में विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या कम से कम 4,519 हो गई है, जिसमें 26,300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

एजेंसी का दावा है कि यह आंकड़ा दशकों में ईरान में किसी भी विरोध आंदोलन से अधिक है और 1979 की इस्लामिक क्रांति के आसपास की अराजकता की याद दिलाता है. हालांकि, एसोसिएटेड प्रेस इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है. हाल के दिनों में ईरान में विरोध प्रदर्शन कम हो गए हैं, लेकिन 8 जनवरी से लगाए गए इंटरनेट बंद के कारण जानकारी धीरे-धीरे सामने आ रही है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है।.

अयातुल्ला खामेनेई ने शनिवार को खुद कहा कि विरोध प्रदर्शनों में "कई हजार" लोग मारे गए हैं और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. माना जाता है कि यह किसी ईरानी नेता द्वारा मरने वालों की संख्या को पहली बार स्वीकार किया गया है. नेशनल पुलिस चीफ जनरल अहमद रजा रादान ने चेतावनी दी कि जो लोग सरेंडर करेंगे, उनके साथ नरमी बरती जाएगी, जबकि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है. उन्होंने लोगों को सरेंडर करने के लिए तीन दिन का समय दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iran warns TrumpTrump Iran Threat

Trending news

Bangladesh news
आने वाले बांग्लादेश चुनावों में महिलाएं लगभग गायब, रिपोर्ट ने खोली पोल
ASP Anuj Chaudhary Case
ASP अनुज चौधरी के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर, सियासी हलचल तेज
Narendra Modi
Opinion: हिज़ हाइनेस अल नाहयान- युसफ- मोदी- योगी सब भाई-भाई; गरीब मियां खली मार खाई
Bangladesh news
खतरे के साये में बांग्लादेश, भारत ने राजनयिक परिवारों को बुलाया वापस; जानें वजह?
Bangladesh news
Bangladesh: आधी आबादी, चौथाई हक भी नहीं; बांग्लादेश की सियासत में महिलाएं नदारद
West Bengal news
Murshidabad: घर से नमाज पढ़ने गया था साहीन, फिर आई खौफनाक खबर; सहम उठे परिजन!
Maharashtra Municipal Election 2026
Thane: सपने हिजाब वाली मेयर के मिली पार्षद; आते ही दी धज्जियां उड़ाने की चेतावनी!
India News
मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में BJP शासित राज्यों के CM में होड़; ये नेता हैं न. 1
UP News
मुजफ्फरनगर: बहू के आरोप और बदनामी के बोझ तले टूटे इस्तेखार, फिर उठाया खौफनाक कदम
mazar demolition
UP News: श्रावस्ती में तोड़ा गया मज़ार, आगरा में 2 मजारों को 60 दिन का अल्टीमेटम!