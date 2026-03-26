ईरान ने अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला, 2 की मौत

UAE Missile Attack: ईरान इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर एक जबरदस्त हवाई हमला कर रहा है. UAE के राजधानी अबू धाबी में ईरान ने मिसाइल से हमला किया है. इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं, संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि उसके हवाई रक्षा तंत्र ने तेहरान द्वारा दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया. मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब UAE के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही बेअसर कर दिया. लेकिन, उसका मलबा एक आबादी वाले इलाके में जा गिरा. इससे यह साफ जाहिर होता है कि भले ही हमलों को रोका जा रहा हो, लेकिन उनसे पैदा होने वाला खतरा पूरी तरह से टला नहीं है. इससे पहले UAE ने ईरान से होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक नई लहर की जानकारी दी थी.

ईरान ने 2100 से ज्यादा मिसाइलों से किया हमला

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में लगे हुए हैं. बुधवार रात से मंत्रालय ने कम से कम तीन अलग-अलग मौकों पर हमलों के संबंध में चेतावनी जारी की है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में हो रहे इन हमलों का सबसे ज़्यादा असर UAE पर पड़ा है. रिपोर्ट का दावा है कि अब तक ईरान से 2,100 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे जा चुके हैं. लेकिन UAE का रक्षा मंत्रालय यह मानता है कि इनमें से ज़्यादातर हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया गया है, फिर भी सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है.

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100 से ज्यादा लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार

सरकार ने इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी के प्रसार पर भी कड़े नियंत्रण लगा दिए हैं. हमलों से जुड़ी घटनाओं की फ़िल्म बनाने या तस्वीरें लेने और ऐसी सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा करने पर सख्त रोक लगा दी गई है. अब तक, इस नियम का उल्लंघन करने के आरोप में 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. UAE सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इस बीच UAE के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि भविष्य में ईरान के साथ कोई बातचीत होती है, तो वे ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर लंबे समय तक चलने वाले नियंत्रण और प्रतिबंधों की मांग करेंगे.