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Zee SalaamMuslim Worldईरान ने न सिर्फ इसराइल का गुरूर तोड़ा है बल्कि 70 सालों के एक रहस्य से भी पर्दा उठा दिया है!

ईरान ने न सिर्फ इसराइल का गुरूर तोड़ा है बल्कि 70 सालों के एक रहस्य से भी पर्दा उठा दिया है!

Iran- Israel War: यूं तो ईरान और अमेरिका के बीच अस्थाई तौर पर जंग रुकने की कई वजहें हैं, लेकिन उनमें सबसे ठोस वजह है इस जंग में इसराइल के परमाणु संपन्न होने के राज से परदे का उठ जाना और उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरानी हमले से इलाके में रेडिएशन के खतरों के फैलने का डर. आइये इसे समझते हैं. 

 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Hussain Tabish|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:40 AM IST

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ईरान ने न सिर्फ इसराइल का गुरूर तोड़ा है बल्कि 70 सालों के एक रहस्य से भी पर्दा उठा दिया है!

ईरान जंग से अमेरिका के पीछे हटने की वैसे तो कई वजहें हैं, लेकिन उन सब में एक तात्कालिक और सबसे ठोस कारण भी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रम्प को ईरान को दिए अल्टीमेटम से पहले ही जंग रोकने का ऐलान करना पड़ गया. 

दरअसल,  22 मार्च की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने ट्रम्प और Netanyahu दोनों की नींदें उड़ा दीं थी. दुनिया इस 48 घंटे का Ultimatum समझ रही थी. अमेरिका और ईरान की इस धमकी और जवाबी धमकी का खेल समझ रही थी, लेकिन 22 मार्च की रात ने इस जनग का पूरा गेम चेंज कर दिया. ईरान ने एक ऐसे Open Secret से पर्दा उठा दिया जो अब तक दुनिया के लिए पहेली से कम नहीं थी. Israel का एक ऐसा राज़ जिसने Trump को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया,  और वो है Israel और अरब मुल्कों में Radiation के बढ़ते ख़तरे का अंदेशा.

ये हुआ ईरान के उस हमले के बाद जिस ने अमेरिका, Israel, अरब मामलिक और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया. वो राज़ है Israel का ख़ुफ़िया ठिकाना डिमोना.  दुनिया जिसे इज़रायल का रिसर्च सेंटर कहती है, असल में वो एक न्यूक्लियर फैक्ट्री है, जिस डिमोना के नाम से पूरा मिडिल ईस्ट थर-थर कांपता था. आज वही डिमोना ईरान के निशाने पर है. इज़रायल का वो राज़, जो 1958 से एक अभेद्य दीवार के पीछे कैद था, आज वो दीवार टूट रही है. क्या डिमोना के करीब गिरती मिसाइलें इज़रायल को ये सोचने पर मजबूर कर रही है के गला सबका सूखता है, और डर सबको लगता है! 

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हम आपको बताते हैं के किस तरह Israel पिछले 68 साल से दुनिया की आँखों में धूल झोंकता आया है. जिस Nuclear Project की आड़ में Isarel ईरान पर बार-बार हमले कर रहा है. दरअसल, वो खुद 1958 से ख़ुफ़िया तौर पर France की मदद से Nuclear project पर काम कर रहा है. ग्लोबल एक्सपर्ट्स STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE के मुताबिक, इज़रायल के पास 80 से 200 परमाणु बम मौजूद हैं, लेकिन Israel हमेशा इनकार करता रहा है. इज़रायल ने आज तक NPT यानी Non Proliferation Treaty पर sign नहीं किया है, और ना ही IAEA को अपने प्लांट के अंदर कभी झांकने दिया है.

इज़रायल ने कभी भी officially 'हां' नहीं कहा, न ही 'ना' कहा.  वो ये चाहता है दुनिया ये माने की उसके पास Nuclear हथियार हैं ताकि उसका ख़ौफ़ बना रहे. इसे फ़ौजी terminology में न्यूक्लियर ओपेसिटी कहा जाता है. 

लेकिन 22 मार्च की रात कुछ ऐसा हुआ जिससे Israel backfoot पर आ गया. ईरान की ballistic missile ने Israel के ego और उसकी supremacy पर हमला कर दिया. 22 मार्च की रात के बाद बहुत कुछ बदल गया. ईरान ने उस रेड लाइन को मिटा दिया जिसे छूने की हिम्मत दशकों तक किसी ने नहीं की थी. डिमोना के इतने करीब ईरानी मिसाइलों का गिरना सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि ये इज़रायल के दबदबे और खौफ का कत्ल है. अब ये जंग सिर्फ़ जंग नहीं बल्कि Psychological Warfare में बदल गया है. अब तक इज़रायल खुद को अजेय मानता था. ईरान ने दिखा दिया कि इज़रायल का सबसे बड़ा राज़ भी अब महफूज़ नहीं है. सवाल ये के कैसे Israel बैकफुट पर आया?

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डिमोना पर ख़तरा मतलब पूरे इज़रायल पर रेडियोएक्टिव तबाही का साया था. इस एक हमले ने नेतन्याहू की Safety और Security के दावों की पूरी पोल खोल दी है. यहाँ तक ईरान का पहुँचना आसान नहीं था.  डिमोना कोई आम जगह नहीं है. ये नेगेव के रेगिस्तान में छुपा वो पेंडोरा बॉक्स है जिसे Israel ने दुनिया की नज़रों से हमेशा बचाकर रखा था. ताज्जुब और हैरानी की बात ये है के जब ईरान अपने Nuclear Project के लिए Sanctions झेल रहा था, तब इज़रायल इसी डिमोना में खामोशी से एटम बम का ज़ख़ीरा तैयार कर रहा था. तो आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है के अगर Israel के पास ग़ैर क़ानूनी Atomic हथियार हैं और उसने NPT पर साइन नहीं किए, तो वो ईरान को atomic ताक़त बनने से रोकने वाला दुनिया का पुलिसमैन कैसे बन सकता है? ईरान ने डिमोना के पास मिसाइल गिराकर इज़रायल को उसके सबसे बड़े डर का आईना दिखा दिया है. ये इज़रायल की बौखलाहट नहीं, ये वो बैकफुट मूवमेंट है जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब अपनी सुरक्षा का दावा करे तो कैसे करे.

अगर इसे ईरान और Middle East के चश्मे से देखें तो दुनिया को परमाणु मुक्त मिडिल ईस्ट का सबक देने वाला Israel आज अपने ही परमाणु राज़ के ढेर पर बैठा है. ईरान ने डिमोना की ज़मीन पर हमला नहीं किया, बल्कि इज़रायल के उस ग़ुरूर पर हमला किया है जो उसे International कानून से ऊपर रखता था. अब खेल बराबरी का है और इस वक्त Israel बैकफुट पर है!
 

अब सवाल ये है कि 5 दिनों के लिए ईरान पर हमले इसी लिए टाले गए हैं, क्योंकि डिमोना जैसी हाई सिक्योरिटी ज़ोन को ईरान ने सारी डिफेंस लेयर को तोड़ते हुए हिट किया. इस हमले के बाद इज़रायल का प्रेशर बढ़ा होगा कि अब और हमलों को रोका जाए. या फिर अमेरिका खुद ही ईरानी हमलों से डर गया, और जो कहा जा रहा है कि ईरान को आंकने में अमेरिका ने चूक कर दी. उस चूक को दूर करने के लिए क़दम उठाया गया है, लेकिन एक बात तो साफ़ हो गई है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी और जवाबी हमले की सलाहियत ने अमेरिका और इज़रायल दोनों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रीजन में किसी एक की चौधराहट अब नहीं चलेगी. शायद अरब मुल्कों को भी समझ में आए और अपनी हिफ़ाज़त ख़ुद करें वाले रास्ते पर आते हुए दिखाई दें. ये सब आने वाला वक्त बताएगा. 

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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