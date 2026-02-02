ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान कितने लोगों की हुई थी मौत? तेहरान ने जारी की आधिकारिक लिस्ट

Advertisement
Iran Protest Deaths List: ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है. राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के आदेश पर तेहरान से जारी की गई इस लिस्ट में 2,986 लोगों के नाम शामिल हैं.

Last Updated: Feb 02, 2026, 11:41 AM IST

Iran News: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के कार्यालय ने देश में हाल की अशांति के दौरान मारे गए लोगों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 2,986 लोगों के नाम शामिल हैं. 1 फरवरी को राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि यह लिस्ट राष्ट्रपति के निर्देशों के मुताबिक ईरान के लीगल मेडिसिन संगठन से मिले डेटा के आधार पर संकलित की गई है. इसमें नागरिकों के साथ-साथ सुरक्षा बलों के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं.

राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, अब तक कुल 3,117 लोगों की मौत हुई है. इनमें से 131 की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. शिन्हुआ समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी पहचान के बाद एक और सूची जारी की जाएगी. बयान में कहा गया है कि सरकार पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें यह भी कहा गया है कि मरने वाले सभी लोग ईरान के बच्चे थे और किसी भी पीड़ित परिवार की चिंताओं को अनसुना नहीं किया जाएगा.

गौरतलब है कि दिसंबर के आखिर से जनवरी तक कई हफ्तों तक ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए थे. ये विरोध प्रदर्शन देश की मुद्रा, रियाल के तेजी से कमजोर होने के जवाब में शुरू हुए थे. शुरू में शांतिपूर्ण रहे ये विरोध प्रदर्शन बाद में झड़पों में बदल गए, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का नुकसान हुआ और मस्जिदों, सरकारी इमारतों और बैंकों को नुकसान पहुंचा. ईरान ने इन घटनाओं के लिए अमेरिका और इजरायल को दोषी ठहराया है. इस बीच, ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातेमी ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका कोई गलती करता है, तो यह अपनी सुरक्षा, इजरायल की सुरक्षा और पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा.

तेहरान में एक समारोह में बोलते हुए हातेमी ने कहा, "आज, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल पूरी तरह से रक्षात्मक और सैन्य तत्परता में हैं और क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं. हमारी उंगली ट्रिगर पर है. अगर दुश्मन कोई गलती करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अपनी सुरक्षा और इजरायल और क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा." उन्होंने पड़ोसी देशों की उन घोषणाओं का भी स्वागत किया कि वे अपने क्षेत्र या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये देश "जानते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई भी असुरक्षा पूरे क्षेत्र को असुरक्षित बना देगी."

उन्होंने कहा कि अगर दूसरा पक्ष वास्तव में समस्या का समाधान चाहता है, तो उसे ईरानी लोगों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए. यह बयान ऐसे समय आया है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक बड़ा मिलिट्री बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है और ईरान के पास अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है. इस बीच, ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौता नहीं करता है, तो यह देखना होगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की चेतावनी सच साबित होती है या नहीं. खामेनेई ने कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो इससे पूरे इलाके में युद्ध छिड़ सकता है.

इनपुट-IANS

