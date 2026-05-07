क्या खत्म होने वाली है मिडिल ईस्ट जंग? ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर दिए बड़े संकेत

Middle East Ceasefire: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चला आ रहा तनाव अब सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है. हाल के दिनों में सीजफायर के बाद कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और संकेतों से पता चलता है कि दोनों पक्ष किसी बड़े समझौते के करीब पहुंच सकते हैं. पहली बार ईरान ने खुले तौर पर संकेत दिया है कि वह संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि तेहरान पाकिस्तानी मध्यस्थों के ज़रिए अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना रुख बताएगा. इससे एक साफ संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और दोनों पक्ष समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस बीच मिडिल ईस्ट युद्ध में पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभाता दिख रहा है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है.

पाकिस्तान निभा रहा है अहम भूमिका

दरअसल, पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और बातचीत के कई दौर में शामिल रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि स्थिति तेजी से बदल रही है. ट्रंप ने कहा कि पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ "बहुत अच्छी बातचीत" हुई है, और अब एक समझौता संभव लग रहा है. इससे इस अटकल को और बल मिला है कि लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ सकता है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि ईरान के साथ 14-बिंदुओं वाला एक व्यापक समझौता जल्द ही हो सकता है. इस संभावित समझौते में कई बड़े मुद्दे शामिल हैं.

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ईरान हो सकता है इस बात पर सहमत

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने या रोकने पर सहमत हो सकता है, जबकि बदले में अमेरिका ईरान पर वर्तमान में लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दे सकता है. इसके अलावा, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते समुद्री यातायात को सामान्य बनाने पर भी संभावित सहमति बनने की बात चल रही है.

ईरान पर हमले के बाद बिगड़ गया माहौल

गौरतलब है कि अमेरिका, इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर भीषण बमबारी की थी. इस बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ कई लोग शहीद हो गए थे. इसके बाद संघर्ष एक बड़े सैन्य टकराव में बदल गया था. इस घटना के बाद पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था. इसका तेल की आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ा था. हालांकि पिछले कुछ हफ़्तों से संघर्ष विराम लागू है, फिर भी स्थायी शांति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी.