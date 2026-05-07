Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3207567
Zee SalaamMuslim Worldक्या खत्म होने वाली है मिडिल ईस्ट जंग? ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर दिए बड़े संकेत

क्या खत्म होने वाली है मिडिल ईस्ट जंग? ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर दिए बड़े संकेत

Iran-US Talks: ईरान ने संकेत दिए हैं कि वह जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है. पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है. इस बीच पाकिस्तान भी संघर्ष खत्म कराने में अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 07, 2026, 07:24 AM IST

Trending Photos

क्या खत्म होने वाली है मिडिल ईस्ट जंग? ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर दिए बड़े संकेत

Middle East Ceasefire: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चला आ रहा तनाव अब सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है. हाल के दिनों में सीजफायर के बाद कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और संकेतों से पता चलता है कि दोनों पक्ष किसी बड़े समझौते के करीब पहुंच सकते हैं. पहली बार ईरान ने खुले तौर पर संकेत दिया है कि वह संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है. 

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि तेहरान पाकिस्तानी मध्यस्थों के ज़रिए अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना रुख बताएगा. इससे एक साफ संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और दोनों पक्ष समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस बीच मिडिल ईस्ट युद्ध में पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभाता दिख रहा है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है.

पाकिस्तान निभा रहा है अहम भूमिका
दरअसल, पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और बातचीत के कई दौर में शामिल रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि स्थिति तेजी से बदल रही है. ट्रंप ने कहा कि पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ "बहुत अच्छी बातचीत" हुई है, और अब एक समझौता संभव लग रहा है. इससे इस अटकल को और बल मिला है कि लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ सकता है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि ईरान के साथ 14-बिंदुओं वाला एक व्यापक समझौता जल्द ही हो सकता है. इस संभावित समझौते में कई बड़े मुद्दे शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान हो सकता है इस बात पर सहमत
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने या रोकने पर सहमत हो सकता है, जबकि बदले में अमेरिका ईरान पर वर्तमान में लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दे सकता है. इसके अलावा, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते समुद्री यातायात को सामान्य बनाने पर भी संभावित सहमति बनने की बात चल रही है.

ईरान पर हमले के बाद बिगड़ गया माहौल
गौरतलब है कि अमेरिका, इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर भीषण बमबारी की थी. इस बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ कई लोग शहीद हो गए थे. इसके बाद संघर्ष एक बड़े सैन्य टकराव में बदल गया था. इस घटना के बाद पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था. इसका तेल की आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ा था. हालांकि पिछले कुछ हफ़्तों से संघर्ष विराम लागू है, फिर भी स्थायी शांति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iran-US TalksMiddle East ceasefireIran considering US proposal

Trending news

iran news
ईरान की जंग-ए-वजूद; पाबंदियों के बावजूद विकास तक का सफर
muslim news
दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला; 'इस्लामिक एथिक्स ऑफ़ वॉरफ़ेयर' किताब पर प्रतिबंध
iran news
ईरान की जेल में बंद नोबेल प्राइज़ विजेता नरगिस मोहम्मदी की जान को है खतरा?तबीयत खराब
indonesi bus accident
बस और तेल टैंकर की भीषण टक्कर से दहला इंडोनेशिया; हादसे में 16 की मौत, कई घायल
jammu kashmir news
Jammu Kashmir: रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने पर बवाल; नैतिकता का सवाल ?
muslim news
AMU के कर्मचारियों के साथ हो गया कांड; करोड़ों की ठगी से मचा हड़कंप
Pakistan Economic Crisis
महंगाई से पाक बेहाल: सैलरी न मिलने पर कराची यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का बहिष्कार
West Bengal Muslim MLA
ममता से मुक्ति लेकिन भाजपा सरकार के कलेजे पर सवार रहेंगे विपक्ष के 38 मुस्लिम विधायक
muslim news
झारखंड में SIR की दस्तक से खौफ का माहौल; अल्पसंख्यक आयोग ने कर दी ये बड़ी मांग
Iraq Oil Discount
तेल पर भारी छूट दे रहा है मुस्लिम देश, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त; जानें IND का स्टैंड