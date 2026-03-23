Israel Iran War: अब झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे! ईरान ने दी ट्रंप और नेतन्याहू को खुली चेतावनी

Iran warning US Israel: मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब एक खतरनाक चरण में पहुंच गया है. ईरान ने साफ कर दिया है कि इस मोड़ पर वह "संयम" बरतने की किसी भी अपील पर ध्यान देने के मूड में नहीं है. यानी ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह अब किसी भी बड़ी शक्ति के सामने नहीं झुकेगा. बल्कि, वह अपने दुश्मनों को झुकाएगा. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि जिस देश पर हमला हो रहा हो, उससे संयम की उम्मीद करना बेतुका है. बल्कि, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने यह संघर्ष शुरू किया.

यह बयान ऐसे समय आया है जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त हमलों के बाद इस क्षेत्र में खुला सैन्य टकराव जारी है. इन हमलों के बाद ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सहयोगियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है.

इस संघर्ष का सबसे बुरा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है. होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20 फीसद तेल गुज़रता है. अब असल में बंद होने की स्थिति में है. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर हमला करता है, तो वह इस अहम जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद कर देगा. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है.

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होर्मुज़ को लेकर अमेरिका का अल्टीमेटम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. अगर होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान की मुख्य ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएगा. इस बीच, ईरानी संसद के सीनियर लीडर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनके बुनियादी ढांचे पर हमला होता है, तो वे पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा और जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं.

हजारों लोगों की हो चुकी है मौत

इस बीच, इजरायल में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. ईरानी मिसाइल हमलों के कारण दक्षिणी क्षेत्रों में कई लोग घायल हुए हैं. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश अपने युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को कमज़ोर करना शामिल है. इस संघर्ष से होने वाला मानवीय नुकसान लगातार बढ़ रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, अब तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं.