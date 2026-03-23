Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3150416
Zee SalaamMuslim WorldIsrael Iran War: अब झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे! ईरान ने दी ट्रंप और नेतन्याहू को खुली चेतावनी

Israel Iran War: अब झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे! ईरान ने दी ट्रंप और नेतन्याहू को खुली चेतावनी

US Israel Iran Conflict:  अमेरिका और इजरायल को एक कड़ा संदेश देते हुए ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अब वह किसी भी तरह का संयम नहीं बरतेगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:49 AM IST

Trending Photos

Israel Iran War: अब झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे! ईरान ने दी ट्रंप और नेतन्याहू को खुली चेतावनी

Iran warning US Israel: मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब एक खतरनाक चरण में पहुंच गया है. ईरान ने साफ कर दिया है कि इस मोड़ पर वह "संयम" बरतने की किसी भी अपील पर ध्यान देने के मूड में नहीं है. यानी ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह अब किसी भी बड़ी शक्ति के सामने नहीं झुकेगा. बल्कि, वह अपने दुश्मनों को झुकाएगा. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि जिस देश पर हमला हो रहा हो, उससे संयम की उम्मीद करना बेतुका है. बल्कि, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने यह संघर्ष शुरू किया. 

यह बयान ऐसे समय आया है जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त हमलों के बाद इस क्षेत्र में खुला सैन्य टकराव जारी है. इन हमलों के बाद ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सहयोगियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है.

इस संघर्ष का सबसे बुरा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है. होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20 फीसद तेल गुज़रता है. अब असल में बंद होने की स्थिति में है. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर हमला करता है, तो वह इस अहम जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद कर देगा. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज़ को लेकर अमेरिका का अल्टीमेटम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. अगर होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान की मुख्य ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएगा. इस बीच, ईरानी संसद के सीनियर लीडर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनके बुनियादी ढांचे पर हमला होता है, तो वे पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा और जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं.

हजारों लोगों की हो चुकी है मौत
इस बीच, इजरायल में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. ईरानी मिसाइल हमलों के कारण दक्षिणी क्षेत्रों में कई लोग घायल हुए हैं. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश अपने युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को कमज़ोर करना शामिल है. इस संघर्ष से होने वाला मानवीय नुकसान लगातार बढ़ रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, अब तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iran warning US IsraelIran do or die statementMiddle East war escalation 2026

Trending news

Iran warning US Israel
अब झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे! ईरान ने दी ट्रंप और नेतन्याहू को खुली चेतावनी
Gaza Crisis
ग़ज़ा के 96% बच्चों को सता रहा मौत का डर, UNFPA की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े
West Bengal news
ओवैसी का बंगाल फतह का प्लान तैयार, AIMIM-AJUP ने बिगाड़ा इन दलों का समीकरण
sudan news
सूडान में जंग ने पार की हदें, अस्पताल पर बमबारी 13 बच्चों समेत 64 की मौत
us iran conflict
ईरान के हमले से US-इजरायल बौखलाये, अब सीजफायर के लिए ट्रंप हुए बेचैन!
Maharashtra news
ईदगाह में नमाज अदा कर रहे थे लोग, तभी श्याम घाडगे की बाइक-जिस्म से हुए विस्फोट
Telanagana News
तेलंगाना: ईद की खुशियों को लगी नजर; सख्त सिक्योरिटी में दक्षिणपंथियों ने तोड़ी ईदगाह
iran news
होर्मुज पर ट्रंप की भभकी धमकी के बीच ईरान का जवाब, "रास्ता खुला है, US इजरायल के...
Maharashtra news
धर्मगुरु" से दरिंदा बना अशोक खरात, वीडियो वायरल होने पर AIMIM ने BJP सरकार को घेरा
Iran Saudi Relation
“अब बस!” सऊदी ने ईरान को दिया झटका, अधिकारियों को देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम