युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, कब्जे में है कई अमेरिकी सैनिक

America Iran War Update: एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो ईरान को धमकी देते हुए पूर्णतः सरेंडर करने को कह रहे हैं. इस बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारीजानी ने दावा किया है कि 'कई अमेरिकी सैनिक ईरान के कब्जे में हैं. अली लारीजानी ने यह बयान एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जारी किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि "मेरे पास यह जानकारी आई है कि कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया है. लेकिन अमेरिका का दावा है कि वे युद्ध में मारे गए हैं." हालांकि अमेरिका की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

इसी पोस्ट में उन्होंने कहा, "अपनी बेकार कोशिशों के बावजूद वे सच्चाई को बहुत लंबे समय तक छिपा नहीं पाएंगे." अमेरिका ने यह स्वीकार किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध में उनके 6 सैनिकों की मौत हुई है. बीते शनिवार (7 मार्च) को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मारे गए छह अमेरिकी सैनिकों के परिजनों से मुलाक़ात की. वहीं, ईरान ने दावा किया कि इस युद्ध में अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है.

गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका पूरे ईरान पर हवाई बमबारी कर रहा है, जिसमें 1332 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इसके साथ ही इजरायल ईरान में तेल डिपो पर भी हमला कर रहा है. वहीं, ईरान भी इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है.