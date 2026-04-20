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अमेरिकी हमले के बाद ईरान का सीधा वार, ड्रोन से दिया करारा जवाब, पीछे हटी ट्रंप की फौज!

Iran Drone Attack on American Warship: ट्रंप की हिंसक नीतियों ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से बारूद की ढेर में धकेल दिया है. ओमान सागर में अमेरिका के जरिये ईरानी जहाज पर कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया है. ईरान ने इसे सीजफायर का उल्लंघन बताते हुए ड्रोन से जवाबी हमला करने का दावा किया है. फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास हालात गंभीर हो गए हैं और टकराव की आशंका बढ़ गई है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:26 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Iran US Tension in Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है. दूसरे दौर की बातचीत से पहले तनाव बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अवैध तरीके से नाकांबीद. ईरान के इस कार्रवाई से साफ है कि वह हर कदम आक्रमक ढंग से जवाब देने के मूड में है. 

ओमान सागर में हालात अचानक तब बिगड़ गए, जब ईरानी सैन्य ने अमेरिकी युद्धपोतों की दिशा में ड्रोन भेजे. ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिकी बलों के जरिये ईरानी कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बने की घटना के बाद सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह टकराव ऐसे समय में फिर से जोर पकड़ने लगा है जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास पहले से ही तनाव बना हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट मुताबिक, ओमान की खाड़ी में हालात तनावपूर्ण उस समय हुआ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान जारी कर ईरान के मालवाहक जहाज पर हमला करने का दावा किया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया. अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज उसकी नौसैनिक नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई.

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ट्रंप के इस बयान के करीब एक घंटे के भीतर ईरान ने बयान जारी किया. ईरान के हजरत खातम अल-अंबिया सैन्य मुख्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए उसके कॉमर्शियल जहाज पर हमला किया है. बयान में यह भी कहा गया कि हमले के दौरान जहाज का नेविगेशन सिस्टम भी डिएक्टिवेट कर दिया गया.

ईरान ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए अमेरिका पर समुद्री डकैती जैसी वारदात को अंजाम देने के आरोप लगाये हैं. इसके बा ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई कि जल्द ईरानी सशस्त्र बल इस कार्रवाई का जवाब देंगे और पलटवार करेंगे. इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)से जुड़ी ईरान की न्यूज एजेंसी तसनीम ने एक और बड़ा दावा किया. 

एजेंसी के मुताबिक, इस घटना के बाद ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन से हमला किया है. ड्रोन हमलों के अमेरिकी नौसैनिक यूनिट को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है. तसनीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई का मकसद जहाज को कंट्रोल करना था, लेकिन ईरानी नौसैनिक बलों की तुरंत की गई जवाबी कार्रवाई से हालात बदल गए हैं. 

यह पूरा मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ा है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई और दूसरे व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है. ईरान का दावा है कि अमेरिका की यह कार्रवाई होर्मुज को लेकर चल रही बड़ी रणनीति का हिस्सा है. साथ ही यह भी कहा गया कि ईरान की निगरानी में दूसरे देशों के मालवाहक व्यापारिक जहाजों की आवाजाही भी इस क्षेत्र में जारी थी. ईरान के मुताबिक, अमेरिका ने अपनी सैन्य योजना में नाकाम होने के बाद उस पर समुद्री नाकाबंदी लगाने की कोशिश की है. साथ ही यह भी दावा किया गया कि यह कदम फरवरी के आखिर में इजरायल के साथ मिलकर शुरू किए गए हमले के बाद उठाया गया है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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