/ईरान और ओमान बना रहे नई योजना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नई राह की तलाश

राज्य चुनें
Iran Oman Talks: ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाजों के लिए एक "सिंगल टू-वे रूट" (एक ही दो-तरफ़ा रास्ता) बनाने के लिए ओमान के साथ बातचीत कर रहा है. बीते सोमवार (3 अगस्त) को तेहरान में एक प्रेस ब्रीफिंग में ईरान के विदेश मंत्रालय के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि यह व्यवस्था उन "कई अलग-अलग लेन" की जगह लेगी जिनका इस्तेमाल इस जलडमरूमध्य में जहाजों के लिए किया जाता था. IRNA मीडिया ने प्रवक्ता की बात का हवाला देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दोनों ओर स्थित इन देशों के बीच बातचीत "अलग-अलग उत्तरी और दक्षिणी रास्तों को हटाकर एक ही बीच के कॉरिडोर (रास्ते) को बनाने पर केंद्रित रही है, जिसे दोनों तटीय देशों के हितों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है."
हालांकि, मंगलवार की शुरुआत तक ओमान के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत पर कोई टिप्पणी नहीं की है; न तो सार्वजनिक रूप से इससे इनकार किया है और न ही इसकी पुष्टि की है. अगर वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने की व्यवस्था पर सहमत हो जाते हैं, तो यह उन देशों - और विश्व अर्थव्यवस्था - के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो ऊर्जा शिपिंग पर लगी रोक से जूझ रहे हैं. लेकिन इससे अमेरिका भी किनारे हो जाएगा क्योंकि तस्नीम न्यूज़ वायर के अनुसार, बकाई ने कहा कि बातचीत में कोई अन्य देश शामिल नहीं है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन बकाई ने इससे इनकार किया. फरवरी में ईरान पर इज़राइल-अमेरिका के हमले के बाद से यह जलडमरूमध्य बंद है, सिवाय कभी-कभार होने वाली जहाजों की आवाजाही के. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं और वहां से गुज़रने की कोशिश करने वाले जहाजों पर हमले भी किए हैं, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी की है और आदेश न मानने वाले जहाजों पर गोलीबारी की है.
IRNA ने कहा, "प्रस्तावित अंतरिम कॉरिडोर तब तक इस्तेमाल में रहेगा जब तक ईरान और ओमान मौजूदा बैनुल-अकवामी ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम (TSS) के स्थायी विकल्प पर सहमत नहीं हो जाते."
संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइज़ेशन (IMO) ने 1968 में ईरान और ओमान द्वारा प्रस्तावित TSS को अपनाया था. IMO के मुताबिक "यह समुद्री यातायात के लिए शिपिंग लेन तय करता है ताकि टक्करों को कम किया जा सके और सुरक्षा बेहतर हो सके." TSS हर दिशा में दो मील चौड़ी लेन तय करता है, जिनके बीच दो मील की अलग करने वाली पट्टी होती है। IMO ने अब जहाजों को सलाह दी है कि वे TSS से न गुजरें क्योंकि वहां "माइन (बारूदी सुरंगें) होने की खबर" है.
मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका और ईरान के अज्ञात अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मस्कट-तेहरान प्लान के तहत यह जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) एक हाईवे की तरह काम करेगा, जिसमें जहाज दाईं ओर की लेन में चलेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खाड़ी देशों की ओर जाने वाले जहाज ईरानी सीमा के पास वाले रास्ते से जाएंगे, जबकि वहां से निकलने वाले जहाज ओमान की सीमा की ओर से जाएंगे. हालांकि, बाकाई ने कहा कि ओमान के जलक्षेत्र से होकर जाने वाला दक्षिणी रास्ता, जिसे वाशिंगटन ने शुरू करने की कोशिश की थी, वह अमेरिका और ईरान के बीच जून में हुए समझौते (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के "खिलाफ" था और इससे "पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं" पैदा हो रही थीं.
अमेरिकी नौसेना ने ओमान की ओर से कुछ जहाजों को सुरक्षा प्रदान की, लेकिन उन जहाजों पर हमले हुए और यह प्रक्रिया रोक दी गई. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस व्यवस्था के तहत, ईरान अपनी सीमा से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस ले सकता है, बिना इसे 'टोल' कहे, क्योंकि टोल लेने पर बैनुल-अकवामी कानून का उल्लंघन होता और ट्रंप ने इसका कड़ा विरोध किया है. उनकी ब्रीफिंग की रिपोर्ट्स से ऐसा लगा कि बाकाई ने फीस से जुड़े सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज किया.