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ईरान और ओमान बना रहे नई योजना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नई राह की तलाश

Iran Oman Talks: ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही के लिए नया साझा समुद्री मार्ग बनाने पर बातचीत कर रहे हैं. इस योजना का मकसद समुद्री व्यापार को आसान और सुरक्षित बनाना है. यदि समझौता होता है, तो ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार को राहत मिल सकती है, जबकि क्षेत्रीय सहयोग भी मजबूत होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 04, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:22 AM IST
ईरान और ओमान बना रहे नई योजना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नई राह की तलाश

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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