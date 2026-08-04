/ईरान और ओमान बना रहे नई योजना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नई राह की तलाश

Iran Oman Talks: ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाजों के लिए एक "सिंगल टू-वे रूट" (एक ही दो-तरफ़ा रास्ता) बनाने के लिए ओमान के साथ बातचीत कर रहा है. बीते सोमवार (3 अगस्त) को तेहरान में एक प्रेस ब्रीफिंग में ईरान के विदेश मंत्रालय के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि यह व्यवस्था उन "कई अलग-अलग लेन" की जगह लेगी जिनका इस्तेमाल इस जलडमरूमध्य में जहाजों के लिए किया जाता था. IRNA मीडिया ने प्रवक्ता की बात का हवाला देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दोनों ओर स्थित इन देशों के बीच बातचीत "अलग-अलग उत्तरी और दक्षिणी रास्तों को हटाकर एक ही बीच के कॉरिडोर (रास्ते) को बनाने पर केंद्रित रही है, जिसे दोनों तटीय देशों के हितों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है."