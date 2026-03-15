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IRGC की मिसाइलों से दहला दुश्मन, सऊदी में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का बड़ा हमला

Iran Attack Kharj Airbase: ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के खार्जा एयर बेस पर हमला किया. ईरान का आरोप है कि हाल में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस एयर बेस का इस्तेमाल किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:17 AM IST

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Iran Attack Kharj Airbase: इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने ऑपरेशन "ट्रू प्रॉमिस 4" के तहत 51वीं लहर का हमला किया, जिसमें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल हमलों की बौछार की गई है. 51वीं लहर के हमलों में ही IRGC ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के खार्ज एयर बेस को भी निशाना बनाया. ईरान का आरोप है कि इसी एयर बेस से अमेरिका के F-35 और F-16 फाइटर प्लेनों ने ईरान पर हमले के लिए उड़ान भरे थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के खार्ज एयर बेस पर फ्यूल सप्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट हैं और यह एयर बेस अमेरिकी AWACS सर्विलांस प्लेन के लिए मेन हब का काम करता है. 

इन टारगेटेड जगहों में UAE में अल धाफरा एयर बेस और फुजैराह, बहरीन में जुफैर, कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस और जॉर्डन में अल अज़राक एयर बेस शामिल थे. ईरान के इन हमलों में एक्सप्लोसिव और सटीक-स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल किया. अधिकारी ने कहा कि "हमारे खतरनाक ड्रोन इस इलाके में US अमेरिकी सैनिकों के छिपने की जगहों का पॉइंट-बाय-पॉइंट पीछा कर रहे हैं."

ईरानी सेना ने आगे दावा किया कि "खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद, वे इस इलाके में हर एक अमेरिकी टेररिस्ट को ठीक से टारगेट करेंगे." एयर डिफेंस के मामले में, तेहरान ने बताया कि हाल के घंटों में दुश्मन के चार और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया, जिससे लड़ाई शुरू होने के बाद से गिराए गए दुश्मन एयरक्राफ्ट की कुल संख्या 118 हो गई.

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गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ईरान में मिलिट्री ठिकानों के साथ-साथ सिविलियन ठिकानों और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर रहे हैं, जिनमें आम नागरिकों की मौत हो रही है. इन हमलों में ईरान के 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है. IRGC पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजरायल ईरान की सेना को हराने में नाकाम रहने के बाद सिविलियन इंडस्ट्रीज पर कायरतापूर्ण हमलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है. IRGC ने बताया कि पिछले 48 घंटों में, सिविलियन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है, जिसके कारण "कई प्यारे मजदूर मारे गए जो प्रोडक्शन में लगे थे और रोजा रखते हुए कानूनी गुजारा कर रहे थे."

इसलिए, IRGC ने मांग की है कि इस इलाके में सभी US इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज" खाली करनी चाहिए. अमेरिकी शेयरहोल्डर्स वाली फैक्ट्रियों के पास रहने वाले निवासियों को भी संभावित चोट से बचने के लिए उन इलाकों को कुछ समय के लिए छोड़ने की सलाह दी गई है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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