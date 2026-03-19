ईरान ने खाड़ी देशों पर बरसाईं मिसाइलें! कतर के LNG प्लांट पर हमला, मची तबाही

Iran Attack Qatar Gas Plant Ras Laffan: ईरान और इजरायल-अमेरिका गठबंधन के बीच का टकराव अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इजरायली हमलों के जवाब में ईरान के IRGC ने कतर में मौजूद ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Iran Israel War: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच का संघर्ष एक खतरनाक मोड़ ले चुका है. ईरान पर इजरायली हमले के बाद IRGC ने कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन और कुवैत में मिसाइल और ड्रोन का बौछार कर दिया है. ईरान के इस हमले में कई लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) प्लांट तबाह हो गए हैं. ईरान ने कतर के रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया. यह दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यात केंद्रों में से एक है. कतर एनर्जी ने गुरुवार तड़के एक बयान में कहा कि "उसकी कई लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) सुविधाओं पर मिसाइल हमले किए गए, जिससे बड़ी आग लग गई और काफी ज़्यादा नुकसान हुआ."
इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर से कतर को निशाना बनाया, तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा और उस पूरे क्षेत्र को "पूरी तरह से तबाह कर देगा. ट्रंप ने कहा, "मैं इस स्तर की हिंसा और तबाही को मंज़ूरी नहीं देना चाहता, क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ेगा." उन्होंने यह भी कहा कि वह "ऐसा करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे."
जंग और खतरनाक होती जा रही है.. ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट ‘रास लफान’ को मिसाइल हमले से किया तबाह... pic.twitter.com/KWHILfP1vx
— Dinesh Dangi (@dineshdangi84) March 19, 2026
क्या है पूरा मामला
यह हमला तब हुआ जब इजरायल ने ईरान के 'साउथ पार्स गैस फ़ील्ड' को निशाना बनाया, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और इजरायल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह आगे और हमले नहीं करेगा. इस हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि इसके "बेकाबू नतीजे" हो सकते हैं, जिनका पूरे क्षेत्र और दुनिया भर में गंभीर असर पड़ सकता है.
इजरायल पर ईरान का हमला जारी
गौरतलब है कि ईरान और इज़राइल के बीच चल रहा संघर्ष लगातार और तेज होता जा रहा है. इस संघर्ष के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई शीर्ष सैन्य कमांडर भी शहीद हुए हैं. हाल ही में ऐसी भी खबरें आई हैं कि ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी एक इज़राइली हमले में मारे गए. इसके जवाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) इज़राइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव एक गंभीर स्तर पर पहुंच गया है.
यह भी पढ़ें:- 'कतर पर हमला हुआ तो ईरान का गैस फील्ड उड़ा देंगे', ट्रंप की खुली चेतावनी