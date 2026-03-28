ईरान ने सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर किया हमला, कई अमेरिकी सैनिक घायल

Prince Sultan Air Base Attack: ईरान की IRGC ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमला किया, जिसमें 10 अमेरिकी सैनिक घायल होने की खबर है. CBS News के अनुसार यह हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुआ, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं.
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IRGC Attack Saudi Base: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 1 महीने से युद्ध जारी है. तीनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं. इस बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डो पर मिसाइलों की बौछार कर दी है. इसी कड़ी में ईरान की फौज IRGC ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमला किया है. इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं. CBS News ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस हमले में 10 सैनिक घायल हुए हैं.
हाल के एक हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. इस हमले में दो अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आठ अन्य सैनिकों को भी गंभीर चोटें आईं. पिछले 24 घंटों में कुवैत के ऊपर छह ड्रोन मार गिराए गए. कुवैत नेशनल गार्ड ने बताया कि एक हमला कुवैत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक को भी निशाना बनाकर किया गया था, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी की जान नहीं गई.
इजरायल पर मिसाइलों की बौछार
इस बीच, इजरायल के तेल अवीव में एक मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 52 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. रिपोर्टों के मुताबिक, मिसाइल में एक क्लस्टर वॉरहेड लगा था, जो हवा में ही फटकर छोटे-छोटे सब-म्यूनिशन बिखेर देता है, जिससे एक बड़े इलाके में नुकसान होता है. इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने बताया कि उन्होंने ईरान से दागी गई कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है.
इजरायल के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू
गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर 28 फरवरी को तेहरान समेत कई शहरों पर भीषण बमबारी की. इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. साथ ही ईरान ने अमेरिका के कई सैन्य बिमानों को मार गिराया है. अब अमेरिका के 16 सैन्य विमान और ड्रोन तबाह हो चुके हैं. वहीं, इजरायल में भी भारी तबाही हुई है.