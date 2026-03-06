इजरायल पर ड्रोन और ख़ैबर मिसाइलों की बारिश, IRGC ने शुरू की 21वीं अटैक वेव

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldइजरायल पर ड्रोन और ख़ैबर मिसाइलों की बारिश, IRGC ने शुरू की 21वीं अटैक वेव

IRGC Operation True Promise: ईरान के IRGC ने दावा किया कि उसने इजरायल के खिलाफ "ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस" की 21वीं लहर शुरू की है. इन हमलों में सुसाइड ड्रोन और एडवांस्ड खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 06, 2026, 04:12 PM IST

Iran Missile Attack Israel: ईरान पर इजरायली हमले के बाद IRGC पूरी ताकत से काम कर रहा है. ईरानी फौज इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है. ईरान के IRGC ने शुक्रवार को कहा कि उसकी एयरोस्पेस फ़ोर्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 21वीं लहर शुरू की है. इसमें सुसाइड ड्रोन के झुंड और क्लस्टर वॉरहेड वाली एडवांस्ड ख़ैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है ताकि ज़ायोनी शासन के मल्टी-लेयर्ड एयर डिफ़ेंस को कमज़ोर किया जा सके और उन्हें बाइपास किया जा सके. IRGC ने कहा कि कोऑर्डिनेटेड हमले का कोडनेम "या मुइज़ अल-मुमिनिन" था.

ईरान ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में उसका जवाबी अभियान और तेज होगा, जिसमें मिलिट्री अधिकारियों ने बड़े हमलों का वादा किया है, जबकि एयर डिफ़ेंस देश भर में इज़राइली और US के एयरक्राफ़्ट और ड्रोन को रोकना जारी रखेगी. खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ज़ोल्फ़ागरी ने प्रेस टीवी को बताया कि इज़राइल ने अपने मिलिट्री रिसोर्स को सिविलियन इलाकों में छिपाने की कोशिश की है, लेकिन ईरानी फ़ोर्स उन्हें ढूंढकर उन पर हमला करना जारी रखे हुए है.

ज़ोल्फ़ागरी ने कहा, "ज़ायोनी शासन की कायर मिलिट्री फ़ोर्स और फ़ैसिलिटीज़ सिविलियन और पब्लिक लेयर्स में छिपी हुई हैं. लेकिन हमलावरों का पता लगाना और उन पर हमला करना जारी रहेगा और आने वाले दिनों में हमलों का ट्रेंड और तेज़ और बड़ा हो जाएगा. ईरानी एयर डिफ़ेंस ने देश के कई इलाकों में दुश्मन के एडवांस्ड एयरक्राफ़्ट को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है." ज़ोल्फ़ागरी के अनुसार, इन लेटेस्ट इंटरसेप्शन के साथ, पिछले शनिवार को US-इज़राइली अटैक शुरू होने के बाद से ईरानी आर्म्ड फ़ोर्स द्वारा मार गिराए गए दुश्मन ड्रोन्स की कुल संख्या 75 से ज़्यादा हो गई है.

नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबज़ादेह ने कहा कि तेहरान के पास अमेरिकी और इज़राइली "हमले" के ख़िलाफ़ "वीरतापूर्ण राष्ट्रवादी बचाव" करने के अलावा "कोई ऑप्शन नहीं" है और कसम खाई कि देश "आखिरी गोली" और "आखिरी सैनिक" तक विरोध करेगा. रायसीना डायलॉग 2026 के मौके पर ANI से बात करते हुए, खतीबज़ादेह ने ज़ोर देकर कहा कि ईरान इस समय टोटल वॉर की स्थिति से गुज़र रहा है. 

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अभी ईरान के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह हमलावर के खिलाफ़ पूरी तरह से विरोध करे. हम पर हमला हो रहा है, अमेरिकियों और इज़राइलियों का हमला हो रहा है और वे ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम बात कर रहे हैं, मेरे साथी नागरिकों पर लगातार कारपेट-बॉम्बिंग का हमला हो रहा है, जो अमेरिकियों और इज़राइलियों द्वारा किया जा रहा है.  तेहरान पर लगातार हमला हो रहा है, और हमारे पास अपनी आखिरी गोली और अपने आखिरी सैनिक तक विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

TAGS

IRGC Operation True PromiseIran missile attack IsraelIRGC aerospace force strike

