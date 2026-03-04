दुनिया की तेल लाइफलाइन पर संकट! होर्मुज स्ट्रेट को लेकर IRGC ने किया बड़ा ऐलान

Middle East Conflict: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि वे होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल रखते हैं, जो तेल और गैस के लिए एक ज़रूरी शिपिंग रूट है और इस पानी के रास्ते से गुज़रने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को मिसाइलों या आवारा ड्रोन से नुकसान का खतरा है. इससे पहले, इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया था कि उसने हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया था.

कॉर्प्स ने कहा कि वॉरशिप पर "ग़दर-380" और "तलाईह" मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला किया गया था. ग़दर मिसाइल एक मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) है जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर तक है, जिसे सटीक हमलों और तेज़ी से डिप्लॉयमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है. तलाईह एक स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइल सिस्टम है जो 1,000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट तक पहुंचने में सक्षम है. यह एक स्मार्ट मिसाइल है जो मिशन के बीच में टारगेट बदल सकती है, जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं.

अमेरिकी टैंकर पर ईरान ने किया हमला

IRGC ने दावा किया कि जब डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ, तब वह एक अमेरिकी टैंकर से फ्यूल भर रहा था. कॉर्प्स ने बताया कि इस हमले से दोनों जहाजों में "बड़े पैमाने पर आग" लग गई. IRGC ने ईरान पर हमला करने के बाद US-इज़राइली एसेट्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में True Promise 4 कोडनेम वाला एक ऑपरेशन शुरू किया है. IRGC का दावा है कि उन्होंने कब्ज़े वाले इलाकों में कई सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक टारगेट पर हमला किया है, इसके अलावा उन्होंने कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत सहित पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में कई अमेरिकी हितों के खिलाफ जवाबी हमले किए हैं.

यूएई दूतावास से भाग गए थे इजरायली अधिकारी

इस बीच, टाइम्स ऑफ़ इज़राइल ने बताया कि हाल के दिनों में डिप्लोमैटिक टीम को निशाना बनाने की दो ईरानी आतंकी साजिशों को नाकाम करने के बाद इज़राइल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने दूतावास के कुछ स्टाफ को चुपके से निकाल लिया था. इज़राइली विदेश मंत्रालय ने निकासी की पुष्टि करते हुए कहा कि "UAE में इज़राइली मिशनों के खिलाफ ठोस खतरों को देखते हुए, और सुरक्षा अधिकारियों के अनुरोध पर गैर-ज़रूरी स्टाफ को संयुक्त अरब अमीरात से निकाल लिया गया."

ट्रंप ने दी धमकी

टाइम्स ऑफ़ इज़राइल ने यह भी बताया कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का ऑर्डर दिया था, क्योंकि तेहरान ने पिछले महीने तीन राउंड की न्यूक्लियर बातचीत के दौरान दिखाया था कि वह न्यूक्लियर हथियार बनाने की कैपेसिटी छोड़ने को लेकर सीरियस नहीं है. ट्रंप ने इस्लामी शासन को 'पागल लोग' बताया था, जो अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होता तो उसका इस्तेमाल करते. मंगलवार रात (लोकल टाइम) एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "अगर हम वह नहीं करते जो हम अभी कर रहे हैं, तो एक न्यूक्लियर वॉर होता और वे कई देशों को खत्म कर देते, क्योंकि आप जानते हैं क्या? वे बीमार लोग हैं. वे मेंटली बीमार हैं, बीमार लोग हैं. वे गुस्से में हैं. वे पागल हैं. वे बीमार हैं. ये लोग पागल हैं और अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होता, तो वे उसका इस्तेमाल करते."

