/US के हमले का ईरान ने दिया करारा जवाब, बहरीन-कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बरसे ड्रोन-मिसाइल

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Iran US War Update: वेस्ट एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका और इजरायल लगातार अपने नीतियों को पूरा करने के लिए सीजफायर के बावजूद ईरान, लेबनान पर हमला कर रहे हैं. अमेरिका ने ईरान पर शनिवार (27 जून) को ताबड़तोड़ हमला किया है. इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया.
ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इतवार (28 जून) को बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इन दोनों देशों की ओर ड्रोन और मिसाइलें दागीं. IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने अपने हमले जारी रखे तो जंग खत्म कराने के लिए चल रही सभी बातचीत पूरी तरह रुक सकती है.
होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका आमने-सामने
इसी बीच फारस की खाड़ी का एंट्रेंस गेट माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है. यह दुनिया का बेहद अहम समुद्री रास्ता है. जंग शुरू होने से पहले इस रास्ते से पूरी दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग पांचवां हिस्सा सप्लाई होता था.
अमेरिकी नेवी की देखरेख वाले एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने शनिवार को घोषणा की कि ओमान के पास स्थित इस समुद्री रास्ते में आने-जाने वाले जहाजों के लिए रास्ता और बढ़ाया जाएगा. इससे जहाजों की आवाजाही आसान होगी, लेकिन ईरान ने इसका कड़ा विरोध किया है.
"होर्मुज पर सिर्फ तेहरान का होना चाहिए नियंत्रण"
ईरान का कहना है कि जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निगरानी और नियंत्रण सिर्फ उसी का होना चाहिए. वहीं, दुनिया के ज्यादातर देश इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता मानते हैं, जबकि यह ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्र के बीच मौजूद है. हाल के दिनों में अमेरिका ने भारत के दो जहाजों पर हमला किया था, जो ओमान से होकर गुजर रहे थे.
इतवार की सुबह अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद कुवैत ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया. कुवैत में अमेरिकी सेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है. हालांकि, वहां अभी तक किसी तरह के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है.
IRGC के हमले में बहरीन में बहुमंजिला इमारत तबाह
दूसरी तरफ बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि ईरानी हमले में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मौजूद एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई. राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई. मंत्रालय की ओर से जारी तस्वीरों में आठ मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल पूरी तरह तबाह दिखाई पड़ रही है, और वहां मलबा बिखरा था और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे.
बहरीन में अमेरिकी नेवी के पांचवें बेड़े का हेडक्वार्टर भी मौजूद है. जंग के दौरान इस सैन्य ठिकाने पर कई बार हमले किए जा चुके हैं. हालांकि, इस बार जिस इमारत को नुकसान पहुंचा, वह नेवी हेडक्वार्टर के पास नहीं था. बहरीन के विदेश मंत्रालय ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह कोई सामान्य या एक बार की घटना नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के खिलाफ बार-बार अपनाई जा रही सोची-समझी आक्रामक नीति का हिस्सा है.