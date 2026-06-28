/US के हमले का ईरान ने दिया करारा जवाब, बहरीन-कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बरसे ड्रोन-मिसाइल

Iran US War Update: वेस्ट एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका और इजरायल लगातार अपने नीतियों को पूरा करने के लिए सीजफायर के बावजूद ईरान, लेबनान पर हमला कर रहे हैं. अमेरिका ने ईरान पर शनिवार (27 जून) को ताबड़तोड़ हमला किया है. इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया.



ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इतवार (28 जून) को बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इन दोनों देशों की ओर ड्रोन और मिसाइलें दागीं. IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने अपने हमले जारी रखे तो जंग खत्म कराने के लिए चल रही सभी बातचीत पूरी तरह रुक सकती है.