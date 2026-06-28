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US के हमले का ईरान ने दिया करारा जवाब, बहरीन-कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बरसे ड्रोन-मिसाइल

Iran Attack US Army Base: अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है. IRGC ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमला किया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर हमले नहीं रुके तो जंग खत्म करने की बातचीत पूरी तरह बंद हो सकती है. इन हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ता जा रहा है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 28, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:01 PM IST
US के हमले का ईरान ने दिया करारा जवाब, बहरीन-कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बरसे ड्रोन-मिसाइल
Image Credit: ईरानी हमले के बाद बहरीन में तबाह हुई बहुमंजिला इमारत (PC- Reuters)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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