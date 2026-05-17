ईरान ने होर्मुज़ के लिए बनाया नया मास्टर प्लान, तेहरान की नई चाल से ट्रंप की उड़ी नींद!

Middle East News: ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. इस बीच तेहरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज़ पर IRGC का ही कब्जा रहेगा और समुद्री ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एक "प्रोफेशनल मैकेनिज्म" तैयार किया है. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने शनिवार को कहा कि ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में एक तय रास्ते के ज़रिए समुद्री ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एक "प्रोफेशनल मैकेनिज्म" तैयार किया है, जिसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा

अजीजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रस्तावित मैकेनिज्म को ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता के दायरे में और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि केवल वाणिज्यिक जहाजों और ईरान के साथ सहयोग करने वाले पक्षों को ही इस मैकेनिज्म का लाभ उठाने की इजाजत होगी. अज़ीज़ी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित रास्ता तथाकथित "फ्रीडम प्रोजेक्ट" (अमेरिका) से जुड़े ऑपरेटरों के लिए बंद रहेगा.

अमेरिका के लिए बंद है होर्मुज

उन्होंने आगे लिखा, "ईरान ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के दायरे में और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा की गारंटी के साथ, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में एक तय रास्ते पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म तैयार किया है, जिसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा. इस प्रक्रिया में सिर्फ वाणिज्यिक जहाजों और ईरान के साथ सहयोग करने वाले पक्षों को ही इसका लाभ मिलेगा. इस मैकेनिज्म के तहत दी जाने वाली विशेष सेवाओं के लिए ज़रूरी फीस ली जाएगी. यह रास्ता तथाकथित 'फ्रीडम प्रोजेक्ट' के ऑपरेटरों के लिए बंद रहेगा."

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने फिर दी धमकी

इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोला जाना चाहिए. चीन से रवाना होने के बाद एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ोर देकर कहा कि अमेरिका होर्मुज़ जलडमरूमध्य को नियंत्रित करता है और इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस क्षेत्र में अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी के कारण पिछले ढाई हफ़्तों में ईरान को प्रतिदिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. मेरे मन में उनके लिए बहुत इज़्ज़त है. ईरान के मामले में उनका पक्का मानना ​​है कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता.

ईरान के विदेश मंत्री का पलटवार

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ज़ोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया में शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका ही है. अराघची ने दावा किया कि एक महीने से ज़्यादा समय तक अपने फ़ौजी मकसदों में नाकाम रहने के बाद US ने बातचीत का रुख़ करने की कोशिश की. एक ऐसा क़दम जिस पर तेहरान में गहरा शक ज़ाहिर किया गया. BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ईरान के विदेश मंत्री ने मौजूदा भू-राजनीतिक टकराव के पीछे की भरोसे की कमी को साफ़ तौर पर उजागर किया. उन्होंने कहा, "अब, 40 दिनों की लड़ाई के बाद, जब US को ईरान के ख़िलाफ़ अपनी आक्रामकता में कोई भी मक़सद हासिल होने की उम्मीद नहीं रही, तो उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव दिया. हमें अमेरिकियों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है. किसी भी कूटनीतिक कोशिश के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट है. हमारे पास अमेरिकियों पर भरोसा न करने की हर वजह है, जबकि उनके पास हम पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है."

इनपुट- (ANI)