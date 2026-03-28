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‘ट्रिगर पर हैं हाथ’, हूतियों ने ट्रंप और नेतन्याहू को दी कड़ी चेतावनी; Middle East में खतरा बढ़ा

Houthi Rebels Iran Support: ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों ने इजरायल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे हाथ सीधे सैन्य दखल के लिए ट्रिगर पर हैं. इस चेतावनी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और फैल गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:51 AM IST

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‘ट्रिगर पर हैं हाथ’, हूतियों ने ट्रंप और नेतन्याहू को दी कड़ी चेतावनी; Middle East में खतरा बढ़ा

Yemen Houthis Warning: ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच यमन के हूती लड़ाकों की कभी भी एंट्री हो सकती है. हूती लड़ाकों का एंट्री अमेरिका और इजरायल के लिए एक जानलेवा खतरा पैदा करता है. हूती लड़ाके लाल सागर में इज़राइली और अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं. इसके अलावा, वे अमेरिकी युद्धपोतों पर भी हमले कर सकते हैं. हूती लड़ाकों ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका और इजरायल द्वारा तेहरान के खिलाफ हमले बंद नहीं होते हैं, तो वे जवाबी हमला करेंगे और ईरान के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं. प्रेस टीवी द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि हमारे हाथ सीधे सैन्य दखल के लिए ट्रिगर पर हैं."

यह चेतावनी अमेरिका और इज़रायल द्वारा शुरू किए गए एक अभियान के लगभग एक महीने बाद आई है, जिसे प्रेस टीवी ने "इस्लामी गणराज्य को निशाना बनाने वाली बिना उकसावे की आक्रामकता का नवीनतम दौर" बताया था. इसके साथ ही "प्रतिरोध की धुरी" से जुड़े समूहों के खिलाफ भी अभियान तेज कर दिए गए थे. सरी ने कहा कि इस संघर्ष में अतिरिक्त पक्षों के शामिल होने, या ईरान या अन्य "मुस्लिम" देशों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण अभियान चलाने के लिए लाल सागर का इस्तेमाल किए जाने पर भी सैन्य दखल शुरू हो सकता है. प्रेस टीवी के अनुसार, उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम ऐसा होने नहीं देंगे."

प्रेस टीवी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि यमन का रुख एक "धार्मिक और नैतिक ज़िम्मेदारी" पर आधारित है. यह ज़िम्मेदारी एक व्यापक अभियान के बीच निभाई जा रही है, जो न सिर्फ "इस्लामी गणराज्य" को, बल्कि "प्रतिरोध की धुरी और व्यापक मुस्लिम जगत" को भी निशाना बना रहा है. प्रेस टीवी के अनुसार, इस बयान में आगे यह भी आरोप लगाया गया कि यह "आक्रामकता" इज़रायल की तथाकथित Greater Israel की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी है. इसमें तेल अवीव पर पश्चिम एशिया में अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया. बयान में यमन के रुख को क्षेत्रीय आबादी के उस "वैध अधिकार" का हिस्सा बताया गया, जिसके तहत वे ऐसी योजनाओं और उनका समर्थन करने वालों का मुकाबला कर सकते हैं.

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सरी ने आगे कहा कि यमन के बल क्षेत्रीय सहयोग से प्रेरित हैं और उनका लक्ष्य "आक्रमणकारियों" को "बड़ी हार" देना है. साथ ही वे उन मुस्लिम राष्ट्रों को व्यापक समर्थन दे रहे हैं जो संघर्ष का सामना कर रहे हैं. प्रवक्ता ने कुछ मांगें भी रखीं और अमेरिका और इजरायल से आग्रह किया कि वे शत्रुता समाप्त करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों का जवाब दें. उन्होंने इन हमलों को "अन्यायपूर्ण, दमनकारी और अनुचित" कार्रवाई बताया, जो "वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता तथा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंचाती है."

यह भी पढ़ें:- ईरान ने सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर किया हमला, कई अमेरिकी सैनिक घायल

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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