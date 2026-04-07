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पायलट को बचाने नहीं, यूरेनियम चुराने गई थी ट्रंप की फौज? ईरान के प्रवक्ता का आरोप

Iran Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के बीच अमेरिकी पायलटों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठे हैं. दावा है कि यह मिशन यूरेनियम हासिल करने के लिए था. ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बग़ाई के बयान से विवाद और गहरा गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:46 AM IST

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पायलट को बचाने नहीं, यूरेनियम चुराने गई थी ट्रंप की फौज? ईरान के प्रवक्ता का आरोप

Iran US Tensions: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष पिछले 39 दिनों से जारी है. इस दौरान IRGC ने अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को मार गिराया है. इन घटनाओं के दौरान दो अमेरिकी पायलट ईरानी क्षेत्र के ऊपर विमान से इजेक्ट हुए. जहां एक ओर ईरानी सेना और आम जनता इन पायलटों की तलाश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया. इस अभियान के बाद अमेरिका के असली इरादों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. कई जानकारों का मानना ​​है कि अमेरिका ने इस्फहान के पास यह बचाव अभियान ईरान के परमाणु यूरेनियम को चुराने के विशेष उद्देश्य से चलाया था. इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बग़ाई ने बड़ा बयान दिया है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि इस्फहान में अमेरिकी ऑपरेशन का मकसद "ईरान से यूरेनियम चुराना" हो सकता है. यह बात अमेरिका के बयान से बिल्कुल अलग है, जिसमें इस्फ़हान के दक्षिण में किए गए इस ऑपरेशन को एक लापता एयरमैन को बचाने का मिशन बताया गया था. यह एयरमैन दूसरे F-15 लड़ाकू विमान का क्रू मेंबर था, जिसे ईरानी हवाई क्षेत्र के अंदर निशाना बनाया गया था.

"ईरान से यूरेनियम चुराना"
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन ने इस ऑपरेशन को एक "जीत" बताया. वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों और विश्लेषकों ने अंदाजा लगाया कि इतने बड़े पैमाने पर किए गए इस ऑपरेशन का असली मकसद इस्फ़हान से 200 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम बाहर ले जाना था. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघाई ने यह भी कहा कि इस्फ़हान के दक्षिण में अमेरिकी ऑपरेशन का मकसद सचमुच ईरान से "यूरेनियम चुराना" हो सकता है और उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, न तो व्हाइट हाउस और न ही अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इन अटकलों पर कोई जवाब दिया है. दूसरी ओर, ईरान का दावा है कि इस मिशन के दौरान अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है.

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ईरान ने ठुकराया अमेरिका का सीजफायर प्रस्ताव
गौरतलब है कि कि इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को मिलकर ईरान पर हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया. जवाबी कार्रवाई में IRGC ने सऊदी अरब, UAE और दस अन्य मुस्लिम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के ज़रिए इजरायल में भारी तबाही मचा दी. इस हमले ने अमेरिका को एक करारा झटका दिया है, जो अब बार-बार युद्धविराम का प्रस्ताव दे रहा है. हालांकि, ईरान अमेरिका के युद्धविराम प्रस्तावों को लगातार ठुकरा रहा है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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