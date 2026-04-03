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"पुल, बिजली घर और ...", मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ट्रंप ने दी ईरान को बड़ी धमकी

Trump on Iran War: ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद से मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है. इस बीच ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:26 PM IST

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"पुल, बिजली घर और ...", मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ट्रंप ने दी ईरान को बड़ी धमकी

Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी है. इसमें पुल और बिजली घर शामिल हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी सेना ने "अभी तो ईरान में जो कुछ बचा है, उसे तबाह करना शुरू भी नहीं किया है." ट्रंप ने 3 मार्च को 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में 28 फरवरी को शुरू हुए चल रहे 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी का संकेत दिया.

'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "हमारी सेना, जो दुनिया में कहीं भी सबसे महान और सबसे शक्तिशाली है, उसने अभी तो ईरान में जो कुछ बचा है, उसे तबाह करना शुरू भी नहीं किया है. इसके बाद पुलों की बारी है, फिर बिजली घरों की! नए शासन के नेतृत्व को पता है कि क्या किया जाना है और इसे जल्दी से जल्दी किया जाना है. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप."

तेहरान को ट्रंप की धमकी
यह सब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है, जिसमें ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह ईरान पर बमबारी करके उसे "पाषाण युग" में वापस भेज देंगे. ईरान ने इन धमकियों की निंदा की है, इन्हें नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बताया है और अमेरिका की वैश्विक साख पर इसके नतीजों की चेतावनी दी है. इस स्थिति के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. भारत, जो तेल का एक बड़ा आयातक है, अब रूस से आयात बढ़ाने सहित वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है. इस पोस्ट से कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने करज (अल्बोर्ज़ प्रांत) में B1 पुल को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था. बताया जाता है कि यह ईरान का सबसे ऊंचा पुल था. ईरान के सरकारी मीडिया ने इस विशेष हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत और 95 लोगों के घायल होने की खबर दी है और यह भी बताया है कि मारे गए लोगों में से कई यात्री थे.

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ईरान ने किया बड़ा दावा
इस बीच, ईरान के 'खातम अल-अंबिया मुख्यालय' के प्रवक्ता ने कहा कि एक दूसरे अमेरिकी पांचवीं पीढ़ी के F-35 विमान को मध्य ईरान के ऊपर IRGC एयरोस्पेस फोर्स की एक नई वायु-रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विमान के टकराने और गिरने के दौरान हुए ज़बरदस्त धमाके को देखते हुए इस बात की संभावना कम ही है कि पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल पाया होगा. इससे पहले दिन में, अमेरिकी CENTCOM ने कहा था कि USS अब्राहम लिंकन अभी भी अपनी उड़ानें जारी रखे हुए है. CENTCOM ने कहा, "USS अब्राहम लिंकन (CVN 72) दिन और रात, दोनों समय अपनी उड़ानें जारी रखे हुए है."

ईरान के दावे में कितनी सच्चाई
CENTCOM ने इससे पहले IRGC के दावों की तथ्यों के आधार पर जांच भी की थी. एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, "दावा: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का कहना है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में केशम द्वीप के ऊपर एक 'दुश्मन' लड़ाकू विमान को मार गिराया है. तथ्य: अमेरिका के सभी लड़ाकू विमान सुरक्षित हैं. ईरान के IRGC ने कम से कम आधा दर्जन बार यही झूठा दावा किया है." अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस संदेश को दोहराया जिसमें उन्होंने ईरानियों को 'पाषाण युग' में वापस भेजने की बात कही थी. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "वापस पाषाण युग में."

इनपुट- ANI

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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