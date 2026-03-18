जंग की आग में फीकी पड़ी ईद, इजरायल-ईरान संघर्ष से सहमा मिडिल ईस्ट

Iran Israel War Eid Impact: दुनिया भर के मुसलमान रमज़ान के पाक महीने को विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं. लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं और ईद के लिए बड़े उत्साह से खरीदारी कर रहे हैं. लेकिन, इस साल ईद ऐसे समय पर आ रही है जब मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष ने माहौल पर एक उदास छाया डाल दी है. इस साल मिडिल ईस्ट में ईद की नमाज संभवतः 20 मार्च को अदा की जाएगी और भारत समेत कई देशों में 21 मार्च को अदा की जाएगी.

दरअसल, इस्लामी कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, इसलिए ईद की तारीख हर साल बदलती रहती है. लेकिन, इस साल कई इलाकों में ईद को लेकर लोगों का उत्साह कुछ कम नजर आ रहा है. खासकर, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और दुनिया भर में बढ़ते तनाव ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है. यहां तक कि अमेरिका जैसे देशों में भी मुस्लिम समुदाय दोहरी चिंताओं वाले माहौल के बीच रमजान और ईद मना रहा है. फिर भी, दुनिया भर के कई देशों में ईद की परंपराएं पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही हैं. इंडोनेशिया में लोग अपने पुश्तैनी गांवों को लौटते रहे हैं. इस परंपरा को "घर वापसी" कहा जाता है. बाज़ार लोगों की भीड़ से गुलज़ार रहते हैं, जहां लोग नए कपड़े, मिठाइयां और तोहफे खरीदते हैं.

इस देश में लोग मनाएंगे ईद

मलेशिया में ईद का जश्न सुबह की नमाज से शुरू होता है, जिसके बाद लोग अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जाते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तानों में जाते हैं. इस देश में "ओपन हाउस" की परंपरा भी है, जिसमें लोग एक-दूसरे के घर जाकर साथ खाना खाते हैं और ईद की शुभकामनाएं देते हैं. मिस्र में ईद के दौरान परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं. बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और उन्हें "ईदी" मिलती है. यह त्योहार के दौरान बच्चों को दिया जाने वाला एक पारंपरिक नकद तोहफ़ा है. खास मिठाइयां और कुकीज़ बनाना भी इस त्योहार का एक अहम हिस्सा है.

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ये देश एक दूसरे पर कर रहे बमबारी

गौरतलब है कि इजरायल ने ईरान पर हमला किया है. इस हमले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद IRGC ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. ईरान की फौज UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन और इराक पर ड्रोन हमला कर रहा है. इस हमले की वजह से लोग भयभीत है. इस बीच, इज़राइल लगातार ईरान के कई शहरों पर बम बरसा रहा है. इन धमाकों की गूंज के बीच लोगों की ईद का उल्लास फीका पड़ता नज़र आ रहा है.