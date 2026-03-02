Advertisement
Factcheck: क्या मारे जा चुके हैं नेत्यनयाहू; UAE से क्यों भाग रहे हैं अमेरिकी सैनिक ?

Iran Israel War: इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स अपने सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनई की मौत का बदला लेने के लिए पागलों की तरह इस्राइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर टूट पड़ा है. उसका अंतिम लक्ष्य इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यनयाहू को मारना है. सोमवार को IRGC ने नेत्यनयाहू को निशाना बनाकर हमले किए हैं. दावा किया जा रहा है कि नेत्यनयाहू हमले में मारे गए हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. पढ़े पूरी खबर...

 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:36 PM IST

बेंजामिन नेत्यनयाहू, प्रतीकात्मक AI तस्वीर

नई दिल्ली: अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर शुरू किया गया हमला अब तीसरे विश्वयुद्ध में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है. अबतक इस जंग में परोक्ष रूप से 18 देश शामिल हो चुके हैं, और जैसे हालात बन रहे हैं, उससे कोई भी देश तटस्थ रहने की रणनीति पर ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकता है, और उसे किसी न किसी गुट का हिस्सा बनने पर मजबूर होना पड़ेगा. 

ईरान के सुरक्षा गार्ड ने दावा किया है कि उसने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यनयाहू के दफ्तर को टारगेट कर मिसाइल दागा है, इससे उनका पूरा दफ्तर तबाह हो गया है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दावे की माने तो उनके मिसाइल हमले बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और इज़राइली एयर फ़ोर्स कमांडर के हेडक्वार्टर को टारगेट करके किए गए थे. ये हमला'खेबर' बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया था. IRGC ने इस हमले को एक "सरप्राइज अटैक" बताया है.   

गार्ड्स ने कहा कि टारगेट में वह जगह शामिल थी जिसे उन्होंने इज़राइल का प्रधानमंत्री का ऑफिस और एयर फ़ोर्स कमांड सेंटर बताया था. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हमले में नेत्यनयाहू की मौत हो सकती है.  हमले में आर्मी चीफ ताची ब्रेवरमैन की मौत का भी दावा किया गया है. 

हालांकि, नेत्यनयाहू की मौत पर न तो ईरान और न ही इसराइल की सेना ने अभी कोई दावा या पुष्टिकरण किया है. किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय  मीडिया ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है. 

दूसरी जानिब, ये भी दावा किया जा रहा है कि नेत्यनयाहू इस्राइल छोड़कर किसी मित्र देश में शरण ले सकते हैं, लेकिन इस वक़्त वो युद्धग्रस्त इस्राइल में रहने का संकट मोल नहीं ले सकते हैं. जो गलती आयत उल्लाह अली खामनेई ने की है, जान-बूझकर नेत्यान्याहू उस गलती को नहीं दोहराएंगे. नेत्यान्याहू इस फिल्म के विलेन हैं, और विलेन किसी कहानी में जल्दी मरता नहीं है! जानकार ये भी मानते हैं कि अगर ईरानी हमले में  बेंजामिन नेत्यनयाहू की मौत भी हो जाती है, तो इस्राइल इस सच को कभी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी नहीं करेगा.   

तस्नीम न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने  सोमवार को तेल अवीव में एक सरकारी कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ ईस्ट अल-कुद्स (जेरूसलम) में टारगेट पर हमला किया है. मित्र देशों पर भी भीषण हमले किये गए हैं. सऊदी अरब, UAE, कतर, जॉर्डन, कुवैत आदि में ईरान ने अमेरिकी आर्मी बेस के साथ पश्चिम के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तरों को भी निशाना बनाया है. खाड़ी देशों के एनर्जी सेक्टर को ईरान ने तहस- नहस कर दिया है. पेट्रोल और गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों ने हमले से हुए नुक्सान के बाद अपना उत्पादन बंद कर दिया है. इस वजह से इसके खरीदार देशों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं.   

इस बीच सऊदी अरब के एक अधिकारी ने अल जज़ीरा टीवी चैनल पर ये कहते हुए देखा गया है कि अमेरिका ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है और उसका रक्षा तंत्र अब सिर्फ इज़रायल की सुरक्षा में लगा है. 

इसे भी पढ़ें: कौन बनता है "आयत उल्लाह" और क्यों है इतनी ताकत? जानिए शिया इस्लाम की सबसे बड़ी धार्मिक उपाधि

दोनों देशों में भीषण बमबारी हो रही है. ईरान इस्राइल के साथ- साथ अमेरिका के मित्र मुस्लिम देशों पर भी लगातार मिसाइल दाग रहा है. इस्राइल और अमेरिका भी पूरी ताक़त के साथ ईरान पर हमले कर रहा है. ईरान में अबतक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ईरान के हमले में इस्राइल में अपेक्षाकृत कम मौतें हुई हैं. लेकिन ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि मित्र देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किये गए हमले में उसने 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मौत के घात उतार दिया है, जबकि इस्राइल और अमेरिका दोनों अपने नुक्सान को छुपा रहे हैं. कुवैत ने गलती से तीन अमेरिकी विमानों का मार गिराया है.

पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों के बीच हाहाकार मचा है. कुछ सैनिकों को विमान से UAE अमेरिकी आर्मी बेस से यात्री विमान से निकलते हुए भी देखा गया है. उनके दयनीय हालत के विडियोज ने अमेरिकी नागरिकों को व्यथित कर दिया है. अमेरिका में विपक्ष इस हमले के खिलाफ खड़ा हो गया है. फ़्रांस, जर्मनी और स्पेन ने अमेरिकी हमले की निंदा कर दी है, और इसमें कूदने से मना कर दिया है. 

शाम को खबर आयी है कि ट्रम्प ने अपने रुख में नरमी दिखाते हुए ईरान को वार्ता का एक और मौका देने की पेशकश कर दी है, लेकिन ईरान ने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. अमेरिका अगर इस जंग में अकेला पड़ता हुआ देखकर इसे रोक देता है, तो जंग खत्म हो सकती है वरना इसके लम्बा खींचने और विश्व युद्ध में तब्दील होने की संभावना कम नहीं हुई है.

इसे भी पढ़ें: War Update: ईरान का साफ संदेश अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत, हमला जारी

इसे भी पढ़ें: खामेनेई के बाद अब बीवी की भी मौत, US-इजरायली हमले में घायल मंसूरेह बगरज़ादेह ने तोड़ा दम

 

Hussain Tabish

iran israel warHas Netanyahu been killedNetanyahu murder Factcheck

