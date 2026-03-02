इजरायल पर कहर बनकर टूटा है ईरान, नेतन्याहू के देश को IRGC बना दिया है जहन्नूम

Iran Israel War 2026: ईरान और इजरायल के बीच जंग जारी है. इस हिंसा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए हैं, लेकिन यह लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है. ईरान और इजरायल एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. IRGC पूरी तरह से आक्रामक मूड में है और इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है. इजरायल के कई शहर बर्बाद हो गए हैं. इजरायली इमारतों और मिलिट्री बेस पर एक साथ कई मिसाइलें गिर रही हैं. अभी तक 10 इजरायलियों की मौत हो गई है. जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए हैं.

इस बीच, इजरायल के येरुशलम में भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं. ईरान ने एक साथ दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया. इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरान ने इजरायल पर दो दर्जन से ज़्यादा मिसाइलें दागीं और एक-दो मिसाइलों को छोड़कर बाकी सभी अपने टारगेट पर लगीं. इससे भारी तबाही हुई है. इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर साबित हुआ है. ईरान के इस हमले में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं.

अमेरिका हो रहा है ईरानी हमले में बर्बाद

ईरान सिर्फ इजरायल पर ही हमला नहीं कर रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट में सभी US मिलिट्री बेस पर भी बड़े पैमाने पर बमबारी और ड्रोन हमले कर रहा है. ईरान ने कुवैत में मिलिट्री बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है. इसके बाद वह एक साथ 8 देशों पर हमला कर रहा है. ईरान ने दावा किया है कि जवाबी हमले में 500 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए हैं. कुवैत में US बेस तबाह हो गया है. ईरानी सुसाइड ड्रोन ने एरबिल में US मिलिट्री बेस पर हमला किया. एक हथियार डिपो में आग लग गई है, जिसमें कई सेकेंडरी धमाके हुए हैं.

ट्रंप को बड़ा झटका

ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ असहमति और आलोचना तेज हो गई है. पॉलिटिकल पार्टियां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, उनका कहना है कि यह कदम अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में धकेल सकता है जिसकी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ सकती है. रॉयटर्स-इप्सोस सर्वे के मुताबिक, सिर्फ 27 परसेंट अमेरिकी ही ईरान पर अमेरिकी हमलों का सपोर्ट करते हैं. सर्वे में शामिल करीब 43 परसेंट लोगों ने हमलों का विरोध किया, जबकि 29 परसेंट इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर पाए.

