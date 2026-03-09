ईरान-इजरायल जंग से तेल बाजार में भूचाल, कीमतें 115 डॉलर के पार

Iran Israel War: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब ग्लोबल इकॉनमी और एनर्जी मार्केट पर साफ दिख रहा है. बढ़ते तनाव के बीच इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं. आज यानी 9 मार्च को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गईं, जो शुक्रवार के क्लोजिंग प्राइस से लगभग 24 परसेंट ज़्यादा है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत 115.31 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि US में बनने वाला वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल भी तेज़ी से बढ़कर 116.33 डॉलर प्रति बैरल हो गया. शुक्रवार को WTI की क्लोजिंग प्राइस 90.90 डॉलर प्रति बैरल थी, जो लगभग 28 परसेंट की बढ़ोतरी दिखाती है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तेल की कीमतों में यह उछाल सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री संघर्ष से जुड़ा है. ईरान-इज़राइल युद्ध, जो अब अपने दूसरे हफ़्ते में है, तेल प्रोडक्शन और सप्लाई के ज़रूरी रास्तों पर असर डाल रहा है. फ़ारस की खाड़ी में एक ज़रूरी समुद्री रास्ता, होर्मुज़ की खाड़ी, इस संकट का एक बड़ा केंद्र बन गया है. इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म रिस्टैड एनर्जी के मुताबिक, दुनिया का लगभग 20 परसेंट कच्चा तेल हर दिन इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है. एवरेज लगभग 15 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना इस रास्ते से अलग-अलग देशों में पहुंचता है. हालांकि, ईरान से संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के कारण, कई तेल टैंकर इस रास्ते से बच रहे हैं.

इस स्थिति का सीधा असर तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों पर पड़ रहा है. इराक, कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों ने तेल प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया है क्योंकि एक्सपोर्ट में रुकावट के कारण उनके स्टोरेज टैंक तेजी से भर रहे हैं. इस बीच, ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हमलों ने कई तेल और गैस इंस्टॉलेशन को भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं.

तेल की कीमतों में पिछली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी 2022 में देखी गई थी, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. एनर्जी की कीमतों में मौजूदा उछाल ने ग्लोबल मार्केट में भी उथल-पुथल मचा दी है. जापान का मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स, निक्केई 225, सोमवार को शुरुआती ट्रेडिंग में 7 परसेंट से ज़्यादा गिर गया, जबकि दूसरे मार्केट में भी कमजोरी देखी गई. US में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें भी बढ़ी हैं. रविवार को US में एक गैलन रेगुलर पेट्रोल की कीमत 3.45 डॉलर तक पहुंच गई, जो एक हफ़्ते पहले से लगभग 47 सेंट ज़्यादा है. डीज़ल की कीमतें लगभग 4.60 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं, जो एक हफ़्ते में लगभग 83 सेंट ज़्यादा है. हालांकि, US एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में फ्यूल की कीमतें कम हो सकती हैं. उनका कहना है कि अगर हालात और खराब नहीं हुए, तो यह संकट ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और कुछ हफ़्तों में कीमतें फिर से गिर सकती हैं.

