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खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है ईरान-इजरायल जंग, दोनों तरफ भारी तबाही, कई लोगों की मौत

Iran Israel Conflict Update: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि इजरायल के हाइफा में मिसाइल हमलों में 2 लोगों की जान गई और 2 अब भी लापता हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:51 AM IST

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फाइल फोटो
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Israel Iran War: ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध खतरनाक मोड़ ले लिया है. इस युद्ध में दोनों पक्ष एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं. एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार और सोमवार के बीच ईरान के कई शहरों में हुए हमलों में 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है. वहीं, इजरायल के शहर हाइफा में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद दो लोगों की मौत हो गई है और दो अन्य लोग अभी भी मलबे के नीचे लापता बताए जा रहे हैं.

इजरायल की आपातकालीन सेवा, मैगन डेविड एडोम और अग्निशमन एवं बचाव विभाग के अनुसार, हाइफा में कई जगहों पर मिसाइल हमले होने की पुष्टि हुई है. एक जगह पर चार लोग घायल हो गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं. इन मिसाइल हमलों में रिहायशी इलाकों और एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया. हालांकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि यह नुकसान सीधे मिसाइल हमलों से हुआ या फिर मिसाइलों को रोकने के दौरान गिरे मलबे से. घटनास्थल से सामने आए वीडियो में जलते हुए वाहन और तबाह इमारतें दिखाई दे रही हैं, जिनसे हमले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

हाइफा में ईरान का हमला
यह हमला हाइफा के एक रिहायशी इलाके पर ईरानी हमले की घटना के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. दो लोग अभी भी मलबे के नीचे लापता हैं और उनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जारी हैं. इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भी एक ईरानी मिसाइल को रोके जाने के दौरान गिरे मलबे से एक व्यक्ति घायल हो गया. अधिकारियों के अनुसार, मुसफ़्फ़ा ज़िले में घाना के एक नागरिक को मामूली चोटें आई हैं.

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यह भी पढ़ें:- दो अरब देश ईरान के खिलाफ कर रहे हैं बड़ी साज़िश की तैयारी, UN में होगा बड़ा कांड!

 

अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी
इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को एक कड़ा अल्टीमेटम जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर वह Strait of Hormuz को फिर से खोलने में विफल रहता है, तो अमेरिका उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर बड़े हमले करेगा. सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार "पावर प्लांट दिवस और पुल दिवस" ​​हो सकता है, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है. यह युद्ध 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के साथ शुरू हुआ था और तब से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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Iran Israel Conflict Update
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